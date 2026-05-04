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(Source: ECI/ABP News)
इस बॉलीवुड हीरोइन ने थलापति विजय की फिल्म से किया था डेब्यू, आज है ग्लोबल आइकन, करोड़ों की हैं मालकिन
Priyanka Chopra Networth: प्रियंका चोपड़ा का सफर साउथ फिल्म से शुरू होकर हॉलीवुड तक पहुंच गया है. थलापति विजय के साथ डेब्यू करने वाली ये एक्ट्रेस आज ग्लोबल आइकन बन चुकी हैं, जो शानदार कमाई करती हैं.
बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाने वाली प्रियंका चोपड़ा आज एक ग्लोबल स्टार बन चुकी हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साउथ सिनेमा से की थी. प्रियंका ने साल 2002 में 'Thamizhan' से डेब्यू किया था, जिसमें उनके साथ साउथ सुपरस्टार थलपति विजय नजर आए थे. फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन प्रियंका की स्क्रीन प्रेजेंस ने सबका ध्यान खींच लिया. इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा. इसी बीच आइए उनकी नेटवर्थ पर एक नजर डालते हैं.
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Published at : 04 May 2026 05:31 PM (IST)
Tags :Vijay Priyanka Chopra Thamizhan Movie
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