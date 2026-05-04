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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडइस बॉलीवुड हीरोइन ने थलापति विजय की फिल्म से किया था डेब्यू, आज है ग्लोबल आइकन, करोड़ों की हैं मालकिन

इस बॉलीवुड हीरोइन ने थलापति विजय की फिल्म से किया था डेब्यू, आज है ग्लोबल आइकन, करोड़ों की हैं मालकिन

Priyanka Chopra Networth: प्रियंका चोपड़ा का सफर साउथ फिल्म से शुरू होकर हॉलीवुड तक पहुंच गया है. थलापति विजय के साथ डेब्यू करने वाली ये एक्ट्रेस आज ग्लोबल आइकन बन चुकी हैं, जो शानदार कमाई करती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 May 2026 05:31 PM (IST)
Priyanka Chopra Networth: प्रियंका चोपड़ा का सफर साउथ फिल्म से शुरू होकर हॉलीवुड तक पहुंच गया है. थलापति विजय के साथ डेब्यू करने वाली ये एक्ट्रेस आज ग्लोबल आइकन बन चुकी हैं, जो शानदार कमाई करती हैं.

बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाने वाली प्रियंका चोपड़ा आज एक ग्लोबल स्टार बन चुकी हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साउथ सिनेमा से की थी. प्रियंका ने साल 2002 में 'Thamizhan' से डेब्यू किया था, जिसमें उनके साथ साउथ सुपरस्टार थलपति विजय नजर आए थे. फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन प्रियंका की स्क्रीन प्रेजेंस ने सबका ध्यान खींच लिया. इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा. इसी बीच आइए उनकी नेटवर्थ पर एक नजर डालते हैं.

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कोइमोइ के रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रियंका चोपड़ा की कुल संपत्ति करीब 583 करोड़ रुपये के आसपास मानी जाती है. उन्होंने सिर्फ फिल्मों से नहीं, बल्कि कई ब्रांड्स से भी शानदार कमाई की है. लगातार मेहनत ने उन्हें इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस बना दिया है.
कोइमोइ के रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रियंका चोपड़ा की कुल संपत्ति करीब 583 करोड़ रुपये के आसपास मानी जाती है. उन्होंने सिर्फ फिल्मों से नहीं, बल्कि कई ब्रांड्स से भी शानदार कमाई की है. लगातार मेहनत ने उन्हें इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस बना दिया है.
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प्रियंका आज भी फिल्मों के जरिए मोटी कमाई करती हैं. बॉलीवुड में फैशन, डॉन और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों से उन्होंने पहचान बनाई. हालांकि अब इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में भी काम कर रही हैं और एक फिल्म के लिए करोड़ों रुपये फीस चार्ज करती हैं.
प्रियंका आज भी फिल्मों के जरिए मोटी कमाई करती हैं. बॉलीवुड में फैशन, डॉन और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों से उन्होंने पहचान बनाई. हालांकि अब इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में भी काम कर रही हैं और एक फिल्म के लिए करोड़ों रुपये फीस चार्ज करती हैं.
Published at : 04 May 2026 05:31 PM (IST)
Tags :
Vijay Priyanka Chopra Thamizhan Movie

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