इस बॉलीवुड हीरोइन ने थलापति विजय की फिल्म से किया था डेब्यू, आज है ग्लोबल आइकन, करोड़ों की हैं मालकिन

कोइमोइ के रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रियंका चोपड़ा की कुल संपत्ति करीब 583 करोड़ रुपये के आसपास मानी जाती है. उन्होंने सिर्फ फिल्मों से नहीं, बल्कि कई ब्रांड्स से भी शानदार कमाई की है. लगातार मेहनत ने उन्हें इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस बना दिया है.