PSL 2026 का खिताब जीतने पर बाबर आजम की टीम को मिली कितनी रकम? IPL से 5 गुना का फर्क

PSL 2026 prize Money Less Than IPL: पाकिस्तान सुपर लीग 2026 (PSL 2026) में बाबर आजम की कप्तानी वाली पेशावर जाल्मी ने हैदराबाद किंग्समैन को हराकर खिताब अपने नाम किया. टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला बीते रविवार (03 मई) लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया, जिसमें पेशावर ने 5 विकेट से जीत अपने खाते में डाली. खिताब जीतने के बाद बाबर की टीम को बंपर प्राइज मनी मिली, लेकिन अगर इस प्राइज मनी की IPL से तुलना करें तो करीब 5 गुना का फर्क नजर आता है.

PSL 2026 की प्राइज मनी

पाकिस्तान टी20 लीग का खिताब जीतने वाली टीम को 5 लाख अमेरिकी डॉलर (करीब 4.70 करोड़ भारतीय रुपये) की प्राइज मनी दी गई है. वहीं फाइनल में हारने वाली यानी रनरअप टीम को 3 लाख अमेरिकी डॉलर (करीब 2.80 करोड़) रुपये दिए गए हैं.

IPL प्राइज मनी से 5 गुना का फर्क

आईपीएल के पिछले सीजन यानी 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने खिताब जीता था. आरसीबी को खिताब जीतने के लिए 20 करोड़ रुपये की प्राइज मनी दी गई थी. इस प्राइज मनी की अगर पीएसएल के मौजूदा सीजन की प्राइज मनी से तुलना की जाए, जो 4.70 करोड़ रुपये है, तो दोनों के बीच करीब-करीब 5 गुना का फर्क नजर आता है.

सीजन में पेशावर जाल्मी का प्रदर्शन

सीजन में पेशावर जाल्मी की तरफ से काफी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला. बाबर की टीम ने सीजन के 10 लीग मैचों में से 8 में जीत दर्ज की. टीम को सिर्फ 1 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा. बाकी एक मुकाबला बारिश के कारण बेनतीजा रहा. लीग स्टेज के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ पेशावर ने 70 रन से जीत अपने नाम की.

फिर अंतत: फाइनल में पेशावर ने हैदराबाद के खिलाफ 5 विकेट से जीत अपने खाते में डाली. मुकाबले में पहले बैटिंग के लिए उतरी हैदराबाद किंग्समैन 18 ओवर में 129 रन पर ऑलआउट हो गई. फिर चेज के लिए उतरी पेशावर ने सिर्फ 15.2 ओवर में 5 विकेट से जीत अपने नाम कर ली. टीम के लिए आरोन हार्डी ने 56* रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा अब्दुल समद ने 48 रन बनाए. हालांकि गौर करने वाली बात यह रही है कि बाबर आजम गोल्डन डक पर आउट हो गए थे.

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