YouTube पर बर्बाद न करें टाइम, लंबे वीडियो देखकर जेमिनी बता देगा सारी बातें

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यूट्यूब पर वीडियो देखने के लिए जेमिनी असिस्टेंट करेगा मदद।

लिंक भेजकर या सीधे यूट्यूब में जेमिनी से पूछें।

जेमिनी वीडियो की समरी, सवालों के जवाब देगा।

जरूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखने से बचाएगा।

Ask YouTube: अगर आपके पास यूट्यूब पर घंटों लंबे वीडियो देखने का समय नहीं है, लेकिन आप कुछ जरूरी भी मिस नहीं करना चाहते तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. आप अपना काम करते रह सकते हैं और गूगल का एआई असिस्टेंट Gemini आपके लिए वीडियो देखकर सब बता देगा. यह फीचर न सिर्फ आपका टाइम बचाएगा बल्कि दूसरे कई कामों में आपकी मदद भी कर सकता है. आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि जेमिनी आपके लिए वीडियो कैसे देखेगा और इस फीचर के और क्या-क्या फायदे हैं.

जेमिनी आपके लिए वीडियो कैसे देखेगा?

दो तरीकों से जेमिनी को वीडियो देखने का काम सौंपा जा सकता है. पहला तरीका है कि यूट्यूब वीडियो के लिंक को जेमिनी को भेजकर उससे जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं. दूसरा तरीके में जेमिनी को यूट्यूब पर ही यूज किया जा सकता है. यूट्यूब ओपन करने पर अब लाइक और शेयर के ऑप्शन के साथ Ask का भी ऑप्शन मिलता है. इस पर क्लिक करते ही यूट्यूब में इंटीग्रेट किया गया जेमिनी ओपन हो जाता है, जिस पर आप प्रॉम्प्ट देकर कुछ भी पूछ सकते हैं. इसके लिए आपको गूगल अकाउंट में साइन-इन करना होगा. बिना साइन-इन किए आस्क का ऑप्शन नहीं दिखेगा.

क्या-क्या काम कर सकता है यह फीचर?

लंबे वीडियो की बना देगा समरी- अगर आप जेमिनी से किसी लंबे वीडियो की समरी बनाने की कहेंगे तो यह पलक झपकते ही टास्क पूरा कर देगा. इस समरी में पूरे वीडियो की टाइमस्टैंप भी मिलेगी. यानी यह बता देगा कि वीडियो में कितने मिनट पर किस टॉपिक पर बात चल रही है. आप वीडियो को आधा देखने के बाद बाकी के कंटेट की भी समरी बना सकते हैं.

सारे सवालों के देगा जवाब- आप किसी वीडियो की समरी नहीं बनाना चाहते तो जेमिनी आपके सवालों के जवाब भी दे सकता है. आप किसी भी वीडियो के बारे में जेमिनी से अपने सवाल पूछ सकता है और यह टाइम स्टैंप के साथ उसका जवाब देगा. इस तरह भी आप लंबा वीडियो देखने से बच जाएंगे.

जरूरी हिस्से के लिए नहीं देखना पड़ेगा पूरा वीडियो- कई वीडियो ऐसे होते हैं, जिसके कुछ ही हिस्से में यूजर की दिलचस्पी होती है. लेकिन इस हिस्से पर पहुंचने के लिए कई बार पूरा वीडियो देखना पड़ जाता है. जेमिनी यह झंझट भी दूर कर देता है. आप जेमिनी से यह पूछ सकते हैं कि आपकी पसंद के टॉपिक पर किस टाइम बात हो रही है. जेमिनी आपको सीधा वहीं ले जाएगा.

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