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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'आमिर खान लव जिहाद के ब्रांड एंबेसडर', तीसरी शादी से नाराज BJP मंत्री नितेश राणे का बड़ा बयान

'आमिर खान लव जिहाद के ब्रांड एंबेसडर', तीसरी शादी से नाराज BJP मंत्री नितेश राणे का बड़ा बयान

Nitesh Rane on Aamir Khan: नितेश राणे ने कहा कि इस बात पर चर्चा धीरे-धीरे जोर पकड़ रही है कि क्या आमिर खान की तीसरी शादी को ‘लव जिहाद’ के नजरिये से देखा जाना चाहिए.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 13 Jul 2026 07:01 AM (IST)
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महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री नितेश राणे ने बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की तीसरी शादी पर सवाल उठाए हैं. अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले नितेश राणे ने रविवार (12 जुलाई) को पूछा कि क्या इसे ‘लव जिहाद’ के एक उदाहरण के रूप में देखा जाना चाहिए? सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक नितेश राणे ने हिंदू समुदाय के लोगों से आग्रह किया कि ऐसी हस्तियों का समर्थन करने से पहले सतर्कतापूर्वक सोचें. 

दरअसल, नितेश राणे ने अहिल्यानगर में थे, जहां उन्होंने कहा, "जब जानी-मानी हस्तियां अपने निजी जीवन में ऐसे फैसले लेती हैं, तो हिंदू समाज को इस बारे में सोचना चाहिए. यह मेरी राय है. लव जिहाद का ‘ब्रांड एंबेसडर’ कौन है? क्या आमिर खान ऐसे व्यक्ति नहीं बन रहे हैं? जो हिंदू युवा उनकी फिल्में देखते हैं, उन्हें ऐसे अभिनेताओं को बड़ा व्यक्ति बनाने से पहले सोच-समझकर विचार करना चाहिए."

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'क्या आमिर खान लव जिहाद कर रहे हैं?'

इतना ही नहीं, नितेश राणे ने कहा कि इस बात पर चर्चा धीरे-धीरे जोर पकड़ रही है कि क्या आमिर खान की तीसरी शादी को ‘लव जिहाद’ के नजरिये से देखा जाना चाहिए. हिंदू समाज को इस बात पर विचार करना चाहिए कि ऐसे लोगों की फिल्में देखनी चाहिए या नहीं.

क्या है 'लव जिहाद'?

जानकारी के लिए बता दें कि ‘लव जिहाद’ एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा यह आरोप लगाने के लिए किया जाता है कि मुस्लिम पुरुष दूसरे धर्मों की महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाकर और विवाह के जरिये इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करने की साजिश करते हैं. 

इसी महीने 5 जुलाई को आमिर खान ने मुंबई के बांद्रा स्थित अपने पाली हिल आवास पर एक प्राइवेट सेरेमनी में गौरी स्प्रैट से शादी की थी. यह आमिर खान की तीसरी शादी है. उनकी पहली शादी रीना दत्ता और दूसरी शादी फिल्ममेकर किरण राव से हुई थी. आमिर खान ने अभी तक नितेश राणे की टिप्पणियों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 13 Jul 2026 07:00 AM (IST)
Tags :
Love Jihad Aamir Khan Maharashtra News Nitesh Rane BJP Gauri Spratt
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