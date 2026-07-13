'आमिर खान लव जिहाद के ब्रांड एंबेसडर', तीसरी शादी से नाराज BJP मंत्री नितेश राणे का बड़ा बयान

महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री नितेश राणे ने बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की तीसरी शादी पर सवाल उठाए हैं. अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले नितेश राणे ने रविवार (12 जुलाई) को पूछा कि क्या इसे ‘लव जिहाद’ के एक उदाहरण के रूप में देखा जाना चाहिए? सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक नितेश राणे ने हिंदू समुदाय के लोगों से आग्रह किया कि ऐसी हस्तियों का समर्थन करने से पहले सतर्कतापूर्वक सोचें.

दरअसल, नितेश राणे ने अहिल्यानगर में थे, जहां उन्होंने कहा, "जब जानी-मानी हस्तियां अपने निजी जीवन में ऐसे फैसले लेती हैं, तो हिंदू समाज को इस बारे में सोचना चाहिए. यह मेरी राय है. लव जिहाद का ‘ब्रांड एंबेसडर’ कौन है? क्या आमिर खान ऐसे व्यक्ति नहीं बन रहे हैं? जो हिंदू युवा उनकी फिल्में देखते हैं, उन्हें ऐसे अभिनेताओं को बड़ा व्यक्ति बनाने से पहले सोच-समझकर विचार करना चाहिए."

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'क्या आमिर खान लव जिहाद कर रहे हैं?'

इतना ही नहीं, नितेश राणे ने कहा कि इस बात पर चर्चा धीरे-धीरे जोर पकड़ रही है कि क्या आमिर खान की तीसरी शादी को ‘लव जिहाद’ के नजरिये से देखा जाना चाहिए. हिंदू समाज को इस बात पर विचार करना चाहिए कि ऐसे लोगों की फिल्में देखनी चाहिए या नहीं.

क्या है 'लव जिहाद'?

जानकारी के लिए बता दें कि ‘लव जिहाद’ एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा यह आरोप लगाने के लिए किया जाता है कि मुस्लिम पुरुष दूसरे धर्मों की महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाकर और विवाह के जरिये इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करने की साजिश करते हैं.

इसी महीने 5 जुलाई को आमिर खान ने मुंबई के बांद्रा स्थित अपने पाली हिल आवास पर एक प्राइवेट सेरेमनी में गौरी स्प्रैट से शादी की थी. यह आमिर खान की तीसरी शादी है. उनकी पहली शादी रीना दत्ता और दूसरी शादी फिल्ममेकर किरण राव से हुई थी. आमिर खान ने अभी तक नितेश राणे की टिप्पणियों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

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