क्या फोन में इंस्टॉल ऐप है सेफ? ये है चेक करने का तरीका

हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या फोन में इंस्टॉल ऐप है सेफ? ये है चेक करने का तरीका

Smartphone App: आज के डिजिटल दौर में हर किसी के स्मार्टफोन में सैकड़ों ऐप्स इंस्टॉल रहते हैं गेम्स, सोशल मीडिया, बैंकिंग, शॉपिंग और यहां तक कि हेल्थ ट्रैकिंग के लिए भी.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 01 Nov 2025 08:54 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Smartphone App: आज के डिजिटल दौर में हर किसी के स्मार्टफोन में सैकड़ों ऐप्स इंस्टॉल रहते हैं गेम्स, सोशल मीडिया, बैंकिंग, शॉपिंग और यहां तक कि हेल्थ ट्रैकिंग के लिए भी. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सभी ऐप्स सुरक्षित हैं या नहीं? कई बार हम बिना जांचे-परखे किसी भी ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं जो हमारे डेटा और प्राइवेसी के लिए खतरा बन सकता है. तो चलिए जानते हैं कि फोन में मौजूद ऐप्स की सेफ्टी कैसे जांची जा सकती है.

अनजान ऐप्स से रहें सावधान

अक्सर हम किसी वेबसाइट या लिंक से ऐप डाउनलोड कर लेते हैं जो Google Play Store या Apple App Store पर मौजूद नहीं होते. ऐसे ऐप्स में वायरस या मैलवेयर हो सकते हैं जो आपके फोन से पर्सनल डेटा चोरी कर सकते हैं. इसलिए सबसे जरूरी है कि आप हमेशा भरोसेमंद प्लेटफॉर्म से ही ऐप्स डाउनलोड करें. अगर किसी ऐप का सोर्स अज्ञात है तो उसे तुरंत अनइंस्टॉल कर दें.

ऐप परमिशन जरूर चेक करें

फोन इंस्टॉल करते समय ऐप्स कई तरह की परमिशन मांगते हैं जैसे कैमरा, माइक्रोफोन, कॉन्टैक्ट्स या लोकेशन की एक्सेस. लेकिन हर ऐप को ये सब जरूरी नहीं होता. उदाहरण के लिए, एक कैलकुलेटर ऐप को आपकी लोकेशन या कैमरा की जरूरत क्यों होगी? इसलिए, अगर कोई ऐप बिना वजह ज्यादा परमिशन मांग रहा है तो वह संदिग्ध हो सकता है.

कैसे जांचें

  • एंड्रॉयड यूज़र्स सेटिंग्स में जाकर Apps > Permissions में जाकर हर ऐप की एक्सेस चेक कर सकते हैं.
  • iPhone यूज़र्स Settings > Privacy में जाकर ऐप एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं.

Google Play Protect से करें स्कैन

अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आपके फोन में पहले से Google Play Protect फीचर मौजूद होता है जो बैकग्राउंड में ऐप्स को स्कैन करता रहता है.

जांचने का तरीका

  • Google Play Store खोलें.
  • ऊपर दाएं कोने में प्रोफाइल आइकन पर टैप करें.
  • “Play Protect” पर जाएं और “Scan” पर क्लिक करें.
  • इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके फोन में कोई ऐप हानिकारक है या नहीं.

ऐप रिव्यू और डाउनलोड्स देखें

किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसके रिव्यू और डाउनलोड काउंट जरूर देखें. अगर किसी ऐप के रिव्यू में बार-बार “adware”, “malware” या “data theft” जैसे शब्द आए हैं, तो उसे इंस्टॉल करने से बचें. साथ ही, ज्यादा डाउनलोड वाले ऐप्स आमतौर पर भरोसेमंद होते हैं.

फोन के व्यवहार पर रखें नजर

अगर आपका फोन अचानक स्लो हो गया है, बैटरी जल्दी खत्म होने लगी है या बिना कारण डेटा ज्यादा खर्च हो रहा है तो समझ लें कि किसी ऐप में गड़बड़ हो सकती है. ऐसे में फोन के App usage या Battery usage सेक्शन में जाकर देखें कि कौन-सा ऐप असामान्य रूप से रिसोर्स इस्तेमाल कर रहा है.

Published at : 01 Nov 2025 08:52 AM (IST)
