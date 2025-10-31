WhatsApp पर आने वाला है Facebook जैसा नया फीचर! अब प्रोफाइल पर लगा सकेंगे शानदार कवर फोटो, जानिए कैसे
Whatsapp New Feature: WhatsApp जल्द ही एक और बड़ा बदलाव लाने की तैयारी में है. इस बार कंपनी Facebook जैसी ‘कवर फोटो’ फीचर पर काम कर रही है जिससे यूज़र्स अपने प्रोफाइल को और पर्सनल और यूनिक बना सकेंगे.
WhatsApp का नया कवर फोटो फीचर
रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फीचर फिलहाल बीटा वर्ज़न में टेस्टिंग फेज़ में है. इसे आने वाले कुछ महीनों में पब्लिक रिलीज़ किया जा सकता है. जानकारी देने वाली वेबसाइट WABetaInfo का कहना है कि कवर फोटो ऑप्शन प्रोफाइल सेटिंग्स में उपलब्ध होगा.
यह फीचर प्रोफाइल फोटो के ऊपर एक चौड़ी और बड़ी इमेज लगाने की सुविधा देगा बिल्कुल वैसे ही जैसे Facebook, LinkedIn या X (पहले Twitter) पर होता है. यूज़र्स इस कवर फोटो को अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकेंगे यानी आप तय कर पाएंगे कि इसे सभी देख सकें, सिर्फ कॉन्टैक्ट्स देख सकें या कोई भी नहीं.
बीटा यूज़र्स के लिए शुरू हुआ टेस्टिंग फेज़
फिलहाल यह फीचर WhatsApp Android बीटा वर्ज़न में कुछ चुनिंदा यूज़र्स के लिए टेस्ट किया जा रहा है. आने वाले हफ्तों में इसे और लोगों तक पहुंचाया जाएगा. दरअसल, WhatsApp Business प्रोफाइल्स के लिए यह फीचर पहले से मौजूद है लेकिन अब कंपनी इसे सभी यूज़र्स के लिए उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है.
Meta के बढ़ते प्रभाव का एक और उदाहरण
WhatsApp में यह बदलाव इस बात का संकेत है कि Meta (WhatsApp की पैरेंट कंपनी) अपने सभी प्लेटफॉर्म्स को धीरे-धीरे एक जैसे अनुभव (Unified Experience) की ओर ले जा रही है. Meta की योजना है कि Facebook, Instagram और WhatsApp पर यूज़र्स को समान विजुअल और इंटरफेस अनुभव मिले.
AI चैटबॉट्स पर भी लगाम कस रहा है WhatsApp
WhatsApp इन दिनों अपने प्लेटफॉर्म पर AI असिस्टेंट्स और चैटबॉट्स की बाढ़ को लेकर सतर्क है. Meta अब ऐसी कंपनियों को रोक रहा है जो WhatsApp पर अपने AI बॉट्स लॉन्च कर रही थीं. इस नियम बदलाव से ChatGPT और Perplexity जैसे प्लेटफॉर्म्स को बड़ा झटका लगा है क्योंकि वे WhatsApp के जरिए यूज़र्स तक पहुंच बना रहे थे.
