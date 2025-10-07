WhatsApp की बढ़ जाएगी टेंशन, Arattai ऐप में आने वाला है यह फीचर, कंपनी ने कर दिया कन्फर्म

पिछले कुछ दिनों से धूम मचा रही जोहो कॉर्पोरेशन की Arattai ऐप में अब एक ऐसा फीचर आ रहा है, जो WhatsApp की टेंशन बढ़ा देगा. भारत में बनी इस ऐप में अभी तक वॉइस और वीडियो कॉल ही एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड है. अब इसमें चैटिंग को भी एंड-टू-एंड एनक्रिप्ट बनाया जा रहा है. यह फीचर आने के बाद इस प्लेटफॉर्म पर भेजे जाने वाले मैसेज यूजर्स के बीच ही रहेंगे और कंपनी समेत कोई भी थर्ड पार्टी इन्हें नहीं पढ़ पाएगी. व्हाट्सऐप में काफी समय से यह फीचर मिल रहा है.

कंपनी कर रही है तैयारी

पिछले कुछ दिनों से Arattai की पॉपुलैरिटी कई गुना बढ़ी है और अब कंपनी इसके प्राइवेसी फीचर्स को मजबूत बनाने पर काम कर रही है. मनीकंट्रोल के साथ बात करते हुए ऐप के सीईओ मणि वेंबू ने कहा, "हम इस पर काम कर रहे हैं. पर्सनल मैसेजिंग में हम सीक्रेट चैट का ऑप्शन दे रहे हैं, जो यूजर्स को प्राइवेट बातचीत के लिए एनक्रिप्शन इनेबल करने का ऑप्शन देता है. यह अभी तक डिफॉल्ट नहीं है. अब पूरी टीम इसे सभी यूजर्स के लिए अवेलेबल करवाने पर लगी हुई है." वेंबू के इस बयान से पहले सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने Arattai के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पर सवाल उठाए थे.

2021 में लॉन्च हुई थी Arattai ऐप

जोहो ने एक साइड प्रोजेक्ट के तौर पर Arattai ऐप को 2021 में लॉन्च किया था, लेकिन यह लोगों के बीच पॉपुलर नहीं हो सकी. अब पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल आदि ने लोगों से इसे सपोर्ट करने की अपील की थी. इसके बाद इसे डाउनलोड करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी और यह ऐप स्टोर पर सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप्स की सूची में टॉप पर पहुंच गई. इसमें WhatsApp की तरह पर्सनल चैट, ग्रुप चैट, वॉइस नोट, इमेज और वीडियो शेयरिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसे बनाने वाली कंपनी का कहना है कि इसमें प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा गया है और वह कभी भी पर्सनल डेटा को मोनेटाइज नहीं करेगी.

ये भी पढ़ें-

BSNL ने लगाई बड़ी छलांग, इस मामले में Airtel को छोड़ दिया पीछे, Vi भी हांफ रही