BSNL ने लगाई बड़ी छलांग, इस मामले में Airtel को छोड़ दिया पीछे, Vi भी हांफ रही

सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने अगस्त में नए ग्राहक जोड़ने के मामले में एयरटेल को पछाड़ दिया है. करीब एक साल बाद सरकारी कंपनी के ग्राहकों की संख्या में तेजी से इजाफा देखने को मिला है. टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI के आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त में BSNL ने अपने साथ 13.85 लाख नए मोबाइल ग्राहक जोड़े हैं, जबकि एयरटेल के साथ महज 4.96 नए ग्राहक ही जुड़ पाए हैं. इस मामले में जियो सबसे आगे है और अगस्त में उसे 19 लाख से ज्यादा नए ग्राहक मिले. वहीं Vi ऐसी कंपनी रही, जिसके ग्राहक कम हुए हैं. अगस्त में इसके 3.08 लाख ग्राहक टूटे हैं.

देश में इतने हो गए टेलीफोन सब्सक्राइबर्स

TRAI के मुताबिक, अगस्त अंत तक देश में टेलीफोन सब्सक्राइबर्स की संख्या 122.45 करोड़ हो गई है, जो जुलाई में 122 करोड़ थी. एक महीने में इसमें लगभग 45 लाख का इजाफा हुआ है और इसमें सबसे ज्यादा योगदान मोबाइल सब्सक्राइबर का रहा. अगस्त में 35.19 लाख नए मोबाइल सब्सक्राइबर जुड़े हैं. देश में 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स के साथ जियो सबसे बड़ी कंपनी बनी हुई है. 30.9 करोड़ ग्राहकों के साथ एयरटेल दूसरे, 12.7 करोड़ ग्राहकों के साथ Vi तीसरे और 3.43 करोड़ ग्राहकों के साथ BSNL चौथे पायदान पर है.

करीब सालभर बाद BSNL पुराने रंग में लौटी

BSNL ने पिछले साल सितंबर में सारी कंपनियों को पछाड़ते हुए सबसे ज्यादा ग्राहक जोड़े थे. उस समय प्राइवेट कंपनियों ने रिचार्ज के दाम बढ़ा दिए थे. इसके चलते बड़ी संख्या में ग्राहक प्राइवेट कंपनियों को छोड़कर BSNL के साथ जुड़े थे. बता दें कि पिछले कुछ समय से BSNL खुद को अपग्रेड कर रही है. अब तक प्राइवेट कंपनियों से पिछड़ रही BSNL ने हाल ही में देशभर में 4G सर्विस लॉन्च की थी और अब 5G की तैयारी कर रही है. केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अगले 6-8 महीनों में BSNL के सभी 4G टॉवर्स को 5G में अपग्रेड कर दिया जाएगा. ऐसा होने पर जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों को BSNL से कड़ी चुनौती मिलेगी.

