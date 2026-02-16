फोल्डेबल के साथ फ्लिप आईफोन पर भी काम कर रही है ऐप्पल, कब होगा लॉन्च? बड़ी जानकारी आई सामने

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अब तक नॉन-फोल्डेबल आईफोन लॉन्च करती आ रही ऐप्पल ने फोल्डेबल सेगमेंट में तहलका मचाने की पूरी तैयारी कर ली है. इस साल सितंबर में कंपनी अपना पहला बुक-स्टाइल फोल्डेबल आईफोन लॉन्च करेगी. कंपनी के साथ-साथ मार्केट एक्सपर्ट्स को भी उम्मीद है कि यह आईफोन सेगमेंट में तहलका मचा देगा. इस डिवाइस के साथ-साथ ऐप्पल एक क्लेमशैल स्टाइल के फ्लिप फोन पर भी काम कर रही है, जो Galaxy Z Flip 7 और Motorola Razr जैसा होगा.

2027 में हो सकता है लॉन्च

चीनी सोशल मीडिया वीबो पर एक टिपस्टर ने बताया कि ऐप्पल ने फ्लिप स्टाइल फोल्डेबल आईफोन को टेस्ट कर लिया है. हालांकि, अभी तक यह डिसाइड नहीं हुआ है कि कंपनी इसे मास प्रोडक्शन के लिए कब लेकर जाएगी. सैमसंग के Galaxy Z Flip 7 की बिक्री को देखते हुए यह माना जा रहा है कि ऐप्पल का फ्लिप फोन भी हिट हो सकता है. अभी यह प्रोजेक्ट शुरुआती स्टेज में है इसलिए कयास हैं कि इसे 2027 में बाजार में उतार दिया जाएगा. यह उन यूजर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जिन्हें पोर्टेबिलिटी की ज्यादा चिंता रहती है. इसके कॉम्पैक्ट साइज के कारण इसे पॉकेट में कैरी करना आसान हो जाएगा और लगातार हाथ में रखने की जरूरत नही रहेगी.

2027 के लिए हैं ऐप्पल की खास तैयारी

2027 में आईफोन के सफर को 20 साल पूरे हो जाएंगे. इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए ऐप्पल ने खास तैयारी की है. रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी आईफोन 19 सीरीज को स्किप करते हुए 2027 में सीधा आईफोन 20 सीरीज लॉन्च करेगी. इसमें पहला फुल डिस्प्ले आईफोन लॉन्च किया जा सकता है, जिसमें न तो कोई कैमरा होल होगा और न ही किसी प्रकार के बैजल्स मिलेंगे. इसके साथ कंपनी फ्लिप फोन लॉन्च कर यूजर को एक और च्वॉइस दे सकती है.

