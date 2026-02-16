हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकैसा होगा फोल्डेबल आईफोन को टक्कर देने वाला सैमसंग का नया Wide Fold फोन? सब कुछ चल गया पता

कैसा होगा फोल्डेबल आईफोन को टक्कर देने वाला सैमसंग का नया Wide Fold फोन? सब कुछ चल गया पता

ऐप्पल इस साल आईफोन फोल्ड लॉन्च करेगी. इसे टक्कर देने के लिए सैमसंग भी Galaxy Wide Fold नाम से एक नया फोन मार्केट में उतार सकती है. अब इसकी डिजाइन को लेकर नई जानकारी सामने आई है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 16 Feb 2026 08:35 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

इस साल ऐप्पल के पहले फोल्डेबल आईफोन का इंतजार खत्म हो जाएगा. ऐप्पल अभी तक मार्केट में मौजूद फोल्डेबल फोन से अलग फॉर्म फैक्टर वाला आईफोन लॉन्च करेगी, जो चौड़ा ज्यादा होगा. सैमसंग ने भी इसे टक्कर देने के लिए कमर कस ली है और कंपनी इस साल एक नया Galaxy Wide Fold फोन लॉन्च करेगी. अनफोल्ड होने पर इस फोन की चौड़ाई लंबाई से ज्यादा होगी और इसी वजह से इसे Wide नाम दिया गया है. अब इसके डिजाइन को लेकर नई जानकारी सामने आई है.

कैसा दिखेगा सैमसंग का Wide Fold?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Galaxy Wide Fold की कवर स्क्रीन के टॉप सेंटर में पंच होल कैमरा दिया जाएगा और यह बॉक्सी प्रोफाइल के साथ आएगा. यानी नॉन-फोल्डेबल फोन की तरह इसमें राउंडेड एज नहीं होंगे. कवर के साथ-साथ इसकी मेन स्क्रीन पर भी पंच होल कैमरा दिया जाएगा, जो टॉप सेंटर में होगा. अनफोल्ड होने पर यह लंबे से ज्यादा चौड़ा दिखेगा. इससे यह अनफोल्ड होने पर एक टैबलेट जैसा एक्सपीरियंस देगा. इसमें 7.6 इंच का फोल्डेबल OLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है, जो यूजर को मल्टीटास्किंग, प्रोडक्टिविटी और स्ट्रीमिंग आदि के लिए इनफ स्पेस देगा. स्ट्रीमिंग में इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि यूजर को विजुअल्स के साथ-साथ टॉप और बॉटम पर हॉरिजॉन्ट्ल ब्लैक बार्स नहीं देखने पड़ेंगे.

कब हो सकता है लॉन्च?

ऑफिशियली सैमसंग की तरफ से अभी तक इस फोन को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है. लीक्स की मानें तो Galaxy Z Unpacked इवेंट में Galaxy Z Fold 8 और Galaxy Z Flip 8 फोन के साथ Wide Fold को भी लॉन्च किया जा सकता है. ये मात्र कयास हैं और इसकी लॉन्चिंग में देरी भी हो सकती है.

ऐप्पल करेगी आईफोन फोल्ड के साथ धमाका

सितंबर में ऐप्पल अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च कर धमाका करने को तैयार है. आईफोन फोल्ड नाम से आने वाले इस डिवाइस में 7.8 इंच का इनर और 5.5 इंच का आउटर डिस्प्ले दिया जा सकता है. इस आईफोन के रियर में डुअल कैमरा सेटअप और कवर और मेन डिस्प्ले पर एक-एक कैमरा दिया जा सकता है. भारत में आईफोन फोल्ड की शुरुआती कीमत 2.25 लाख रुपये के आसपास हो सकती है.

ये भी पढ़ें-

India AI Impact Summit 2026 की शुरुआत आज से, कई राष्ट्रपति और PM होंगे शामिल, यहां जानें रजिस्ट्रेशन का तरीका

Published at : 16 Feb 2026 08:35 AM (IST)
Tags :
Samsung Foldable Phone TECH NEWS IPhone Fold Samsung Galaxy Wide Fold
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
समंदर का किंग कौन? वो 14 देश... जिनके पास तबाही लाने की ताकत, लिस्ट में भारत कहां
समंदर का किंग कौन? वो 14 देश... जिनके पास तबाही लाने की ताकत, लिस्ट में भारत कहां
बिहार
'मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता', पाकिस्तान के खिलाफ बेटे की शानदारी पारी पर भावुक हुए ईशान किशन के पिता
'मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता', PAK के खिलाफ बेटे की शानदारी पारी पर भावुक हुए ईशान किशन के पिता
इंडिया
Weather Forecast: सर्दी खत्म होते ही मौसम का यूटर्न, 8 राज्यों में बारिश, दिल्ली-यूपी से पंजाब-हरियाणा तक चेतावनी
सर्दी खत्म होते ही मौसम का यूटर्न, 8 राज्यों में बारिश, दिल्ली-यूपी से पंजाब-हरियाणा तक चेतावनी
स्पोर्ट्स
IND vs PAK: इन 9 गेंदों में ही हार गई पाकिस्तान की टीम, भारत ने खत्म कर दी कहानी!
IND vs PAK: इन 9 गेंदों में ही हार गई पाकिस्तान की टीम, भारत ने खत्म कर दी कहानी!
Advertisement

वीडियोज

Rajasthan News: Jaipur में वैलेंटाइन डे पर गुंडागर्दी पड़ गई भारी | Valentine Day | Controversy
India Vs Pakistan Match: पाकिस्तान हाथ मलता रह गया! | IND Vs PAK | Shoaib Akhtar
Akhilesh Yadav के साथ सिद्दीकी...'27' में साइकिल दौड़ेगी? | UP Politics | CM Yogi | ABP News
India Vs Pakistan Match: कोलंबो में भारत- पाक का मुकाबला ! | T20 World Cup
Sandeep Chaudhary: गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे...देश का माहौल बिगाड़ेंगे! | Tipu-Shivaji Remark | Owaisi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
समंदर का किंग कौन? वो 14 देश... जिनके पास तबाही लाने की ताकत, लिस्ट में भारत कहां
समंदर का किंग कौन? वो 14 देश... जिनके पास तबाही लाने की ताकत, लिस्ट में भारत कहां
बिहार
'मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता', पाकिस्तान के खिलाफ बेटे की शानदारी पारी पर भावुक हुए ईशान किशन के पिता
'मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता', PAK के खिलाफ बेटे की शानदारी पारी पर भावुक हुए ईशान किशन के पिता
इंडिया
Weather Forecast: सर्दी खत्म होते ही मौसम का यूटर्न, 8 राज्यों में बारिश, दिल्ली-यूपी से पंजाब-हरियाणा तक चेतावनी
सर्दी खत्म होते ही मौसम का यूटर्न, 8 राज्यों में बारिश, दिल्ली-यूपी से पंजाब-हरियाणा तक चेतावनी
स्पोर्ट्स
IND vs PAK: इन 9 गेंदों में ही हार गई पाकिस्तान की टीम, भारत ने खत्म कर दी कहानी!
IND vs PAK: इन 9 गेंदों में ही हार गई पाकिस्तान की टीम, भारत ने खत्म कर दी कहानी!
बॉलीवुड
O'Romeo BO Day 3 Worldwide: तीन दिन बाद भी 'ओ'रोमियो’ की नहीं हो पाई शाहिद की टॉप 10 फिल्मों में एंट्री, जानें- वर्ल्डवाइड टोटल कलेक्शन
तीन दिन बाद भी 'ओ'रोमियो’ की नहीं हो पाई शाहिद की टॉप 10 फिल्मों में एंट्री, जानें- वर्ल्डवाइड कलेक्शन
जनरल नॉलेज
दूर-दूर तक बदबू और नरक से बदतर हालात, जहां पानी की जगह तैरता है कचरे का पहाड़
दूर-दूर तक बदबू और नरक से बदतर हालात, जहां पानी की जगह तैरता है कचरे का पहाड़
शिक्षा
RRB NTPC 2026: 16 मार्च से शुरू होगी CBT 1 परीक्षा, देखें शेड्यूल
RRB NTPC 2026: 16 मार्च से शुरू होगी CBT 1 परीक्षा, देखें शेड्यूल
हेल्थ
Government Cancer Scheme: अब जिला अस्पतालों में भी आसानी से होगी कीमोथैरेपी, जानें क्या है केंद्र सरकार का प्लान?
अब जिला अस्पतालों में भी आसानी से होगी कीमोथैरेपी, जानें क्या है केंद्र सरकार का प्लान?
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
Embed widget