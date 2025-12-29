ऐप्पल ने मारी बाजी, इस साल भारत में सबसे ज्यादा बिका यह आईफोन, एंड्रॉयड फोन रह गए पीछे

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







ऐप्पल ने इस साल बाजी मारते हुए एक नया कारनामा कर दिखाया है. ऐप्पल का आईफोन 16 इस साल भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन बन गया है. इस आईफोन ने एंड्रॉयड स्मार्टफोन को पछाड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है. यह दिखाता है कि भारत में लोग अब प्रीमियम स्मार्टफोन को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. बता दें कि आईफोन 16 को 2024 में लॉन्च किया गया था और तब से लेकर अब तक इसकी बिक्री लगातार जारी है.

आईफोन 16 की बिकीं 6.5 करोड़ यूनिट्स

काउंटरप्वाइंट रिसर्च के मुताबिक, 2025 के 11 महीनों में ऐप्पल ने आईफोन 16 की 6.5 करोड़ यूनिट्स की बिक्री की है. इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर वीवो का Y29 5G है, जिसकी करीब 4.7 करोड़ यूनिट्स बेची गई हैं. यह अंतर इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि आईफोन 16 की कीमत Y29 5G के मुकाबले लगभग तीन गुना ज्यादा है. आमतौर पर सबसे ज्यादा बिकने वाले फोन की लिस्ट में एंट्री और मिड-लेवल फोन का दबदबा रहता है, लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई है. ऐप्पल का ही आईफोन 15 इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर है. इस साल भारत में बेचे गए कुल स्मार्टफोन में 8 प्रतिशत केवल आईफोन 16 और आईफोन 15 थे.

आईफोन 16 के स्पेसिफिकेशंस

सितंबर, 2024 में लॉन्च हुए आईफोन 16 में 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले मिलता है. A18 प्रोसेसर वाला यह आईफोन मल्टीटास्किंग और ऐप्पल इंटेलीजेंस फीचर्स को आसानी से हैंडल कर लेता है. हाई परफॉर्मेंस के साथ-साथ यह प्रोसेसर एफिशिएंट और अपकमिंग सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए कंपेटिबल भी है. इसके रियर में 48MP + 12MP का डुअल कैमरा सेटअप है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसके फ्रंट में 12MP का कैमरा है. बैटरी की बात करें तो फुल चार्जिंग पर यह आईफोन 22 घंटे का वीडियो प्लेबैक सपोर्ट करता है.

भारत पर है ऐप्पल का खास फोकस

पिछले कुछ समय से ऐप्पल भारत पर खास फोकस कर रही है. कंपनी चीन से अपनी असेंबली लाइन्स भारत में शिफ्ट कर रही हैं. इससे कंपनी का भारत से इंपोर्ट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. इसके अलावा ऐप्पल ने इस साल बेंगलुरू, पुणे और नोएडा में तीन नए स्टोर भी ओपन किए हैं.

