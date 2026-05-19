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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीEarbuds का एक साइड नहीं कर रहा काम? जानिए क्यों हमेशा एक साइड पहले हो जाती है डिस्चार्ज और घर बैठे ऐसे करें ठीक

Earbuds का एक साइड नहीं कर रहा काम? जानिए क्यों हमेशा एक साइड पहले हो जाती है डिस्चार्ज और घर बैठे ऐसे करें ठीक

Tech Tips: अक्सर लोगों को लगता है कि उनका ईयरबड खराब हो गया है लेकिन इसकी वजह काफी सामान्य हो सकती है. कई वायरलेस ईयरबड्स में एक साइड मेन ईयरबड की तरह काम करता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 19 May 2026 04:44 PM (IST)
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  • बैटरी बदलने की जरूरत है, तो सिंगल ईयरबड बदलवाएं.

Tech Tips: आजकल वायरलेस ईयरबड्स लगभग हर किसी की जरूरत बन चुके हैं. म्यूजिक सुनना हो, कॉल पर बात करनी हो या वीडियो देखना हो लोग घंटों तक इन्हें इस्तेमाल करते हैं. लेकिन कई यूजर्स एक आम परेशानी से परेशान रहते हैं दोनों में से एक ईयरबड दूसरे से पहले डिस्चार्ज हो जाता है या अचानक काम करना बंद कर देता है. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है. कई बार यह समस्या छोटी वजहों से होती है और घर पर ही ठीक की जा सकती है.

क्यों हमेशा एक ही ईयरबड पहले डिस्चार्ज होता है?

अक्सर लोगों को लगता है कि उनका ईयरबड खराब हो गया है लेकिन इसकी वजह काफी सामान्य हो सकती है. कई वायरलेस ईयरबड्स में एक साइड मेन ईयरबड की तरह काम करता है. यही ईयरबड फोन से कनेक्शन बनाए रखता है, कॉल कंट्रोल संभालता है और कई बार माइक्रोफोन का ज्यादा इस्तेमाल भी इसी साइड में होता है. इसी कारण उस पर ज्यादा लोड पड़ता है और उसकी बैटरी तेजी से खत्म होने लगती है.

अगर आप अक्सर सिर्फ एक ही ईयरबड लगाकर कॉल करते हैं तो उसकी बैटरी समय के साथ जल्दी कमजोर हो सकती है. इसके अलावा टच कंट्रोल, वॉइस असिस्टेंट और लगातार माइक्रोफोन इस्तेमाल करने से भी एक साइड ज्यादा बैटरी खर्च करता है.

बैटरी की उम्र भी यहां बड़ा कारण बनती है. जैसे स्मार्टफोन की बैटरी समय के साथ कमजोर होती जाती है, वैसे ही ईयरबड्स की छोटी बैटरियां भी लगातार चार्जिंग के बाद अपनी क्षमता खोने लगती हैं.

एक ईयरबड काम नहीं कर रहा? पहले ये आसान उपाय करें

नया ईयरबड खरीदने से पहले कुछ आसान चीजें जरूर ट्राई करनी चाहिए. कई बार समस्या सिर्फ चार्जिंग कॉन्टैक्ट में गंदगी जमा होने से होती है. ईयरवैक्स या धूल चार्जिंग पिन को ब्लॉक कर देती है जिससे एक ईयरबड चार्ज नहीं हो पाता और वह डेड दिखाई देता है. इसके लिए मुलायम कपड़े या कॉटन स्वैब से ईयरबड और चार्जिंग केस को धीरे-धीरे साफ करें. ध्यान रखें कि सफाई के दौरान पानी का इस्तेमाल न करें.

इसके बाद दोनों ईयरबड्स को केस में वापस रखें और उन्हें रीस्टार्ट करें. ज्यादातर कंपनियां अपने ऐप या बटन कंट्रोल के जरिए रीसेट ऑप्शन देती हैं. रीसेट करने से सिंकिंग और कनेक्शन से जुड़ी कई दिक्कतें खत्म हो जाती हैं.

Bluetooth सेटिंग्स भी हो सकती हैं जिम्मेदार

कई बार समस्या ईयरबड में नहीं बल्कि फोन की ब्लूटूथ सेटिंग्स में होती है. ऐसे में अपने फोन से ईयरबड डिवाइस को Forget करें और दोबारा पेयर करें. इससे ऑडियो बैलेंस और बैटरी से जुड़ी परेशानियां ठीक हो सकती हैं. अगर एक साइड बार-बार डिस्कनेक्ट हो रही है तो फोन और ईयरबड दोनों का सॉफ्टवेयर अपडेट भी चेक करना चाहिए.

आपकी छोटी आदतें भी घटा सकती हैं बैटरी लाइफ

कई यूजर्स अनजाने में ऐसी गलतियां करते हैं जो ईयरबड्स की बैटरी को जल्दी खराब कर देती हैं. उदाहरण के लिए पूरी रात चार्जिंग पर छोड़ देना, ज्यादा गर्म जगह पर इस्तेमाल करना या हमेशा सिर्फ एक ही ईयरबड का इस्तेमाल करना बैटरी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है.

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि दोनों ईयरबड्स को बराबर इस्तेमाल करें और समय-समय पर उनका फर्मवेयर अपडेट करते रहें. इससे परफॉर्मेंस बेहतर रहती है और बैटरी बैलेंस भी बना रहता है.

कब समझें कि बैटरी बदलने का समय आ गया है?

अगर सफाई, रीसेट और दोबारा पेयरिंग के बाद भी एक ईयरबड बहुत तेजी से डिस्चार्ज हो रहा है तो संभव है कि उसकी बैटरी कमजोर हो चुकी हो. अच्छी बात यह है कि कई कंपनियां सिंगल ईयरबड रिप्लेसमेंट की सुविधा देती हैं जो नया सेट खरीदने से काफी सस्ता पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें:

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Published at : 19 May 2026 04:43 PM (IST)
Tags :
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