अगर आपको सस्ते दामों में सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन की जरूरत है तो शानदार मौका आ गया है. फ्लिपकार्ट पर इस समय Samsung Galaxy S24 FE पर जबरदस्त छूट मिल रही है. शानदार लुक, जबरदस्त कैमरा और दमदार फीचर्स वाले इस फोन को 25,000 रुपये से ज्यादा की छूट के साथ खरीदा जा सकता है. बता दें कि सैमसंग 25 फरवरी को Galaxy S26 Series लॉन्च करेगी, उससे पहले S24 FE यह धमाकेदार ऑफर आया है. आइए इस फोन के फीचर और डील के बारे में जानते हैं.

Galaxy S24 FE के स्पेसिफिकेशंस

सितंबर, 2024 में लॉन्च हुए S24 FE में 6.7 इंच का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz की एडेप्टिव रिफ्रेश रेट और 1900 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है. इसमें Exynos 2400e चिपसेट लगा है, जिसे 8GB रैम के साथ पेयर किया गया है. यह फोन 4,700 mAh के बैटरी पैक के साथ लॉन्च हुआ था, जो 25W चार्जिंग को सपोर्ट करता है. फोन में 50MP प्राइमरी सेंसर वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जो 8K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट के साथ आता है. कंपनी इसे सात साल तक अपग्रेड देगी.

फ्लिपकार्ट पर मिल रही डील

59,999 रुपये की कीमत वाला यह फोन अब फ्लिपकार्ट पर केवल 35,999 में लिस्टेड है. लगभग 40 प्रतिशत फ्लैट डिस्काउंट के साथ इस पर क्रेडिट कार्ड की खरीद से 1800 रुपये का एडिशनल कैशबैक भी मिल रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 35,000 रुपये से भी कम हो जाती है. इसके अलावा इस पर एक्सचेंज ऑफर का भी फायदा उठाया जा सकता है.

गूगल पिक्सल 9ए की कीमत में भी भारी कटौती

गूगल ने हाल ही अपने किफायती फोन गूगल पिक्सल 10ए को लॉन्च किया है. इसकी लॉन्चिंग से पहले कंपनी ने पिक्सल 9ए की कीमतों में भारी कटौती की थी. 9ए को 49,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर उतारा गया था, लेकिन अब इसकी कीमत 10,000 रुपये कम कर दी गई है, जिसके बाद इसका बेस वेरिएंट 39,999 रुपये में अवेलेबल है. इसे अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स से खरीदा जा सकता है.

