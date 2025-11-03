सैमसंग के इस फोल्डेबल फोन पर मिल रही 58,000 रुपये की छूट, हाथ से न जाने दें मौका
अगर आप सैमसंग का फोल्डेबल फोन खरीदना चाहते हैं तो शानदार मौका है. अमेजन पर सैमसंग के Galaxy Z Fold 6 पर भारी छूट मिल रही है.
पिछले कुछ समय से फोल्डेबल फोन काफी ट्रेंड में आ गए हैं. ऐसे में अगर आप ट्रेंड को फॉलो करते हुए फोल्डेबल फोन खरीदना चाहते हैं तो हम आपको एक शानदार ऑफर की जानकारी देने जा रहे हैं. सैमसंग के Galaxy Z Fold 6 फोल्डेबल फोन पर अमेजन छप्परफाड़ छूट ऑफर कर रही है. भले ही यह फोन पिछले साल लॉन्च हुआ था, लेकिन अपने प्रोसेसर और कैमरा सिस्टम के कारण आज भी इसकी खूब डिमांड है. आइए इस फोन के फीचर और इस पर चल रही डील के बारे में डिटेल से जानते हैं.
Galaxy Z Fold 6 के फीचर्स
सैमसंग के Galaxy Z Fold 6 में 7.6 इंच का मेन डिस्प्ले और 6.3 इंच का कवर डिस्प्ले मिलता है. मेन स्क्रीन में Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले दिया गया है. इसमें Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर मिलता है, जिसे Adreno 750 GPU से पेयर किया गया है. यह एंड्रॉयड 14 OS पर रन करता है और इसमें सात साल तक एंड्रॉयड अपडेट्स मिलती रहेंगी. कैमरा की बात करें तो इसके रियर में 50MP का प्राइमरी सेंसर, 12MP का अल्ट्रा वाइड एंगल और 10MP का टेलीफोटो सेंसर मिलता है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसमें 10MP का फ्रंट और 4MP का कवर सेंसर लगा हुआ है. इसकी 4400mAh की बैटरी 25W वायर्ड और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है.
अभी मिल रही है छप्परफाड़ डील
इस फोन की असली कीमत 1,64,999 रुपये है, लेकिन अमेजन पर यह भारी छूट के साथ मिल रहा है. अमेजन से इस फोन के 12GB + 256GB वेरिएंट को 1,09,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. इसके साथ ही अमेजन पे ICICI क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने वाले ग्राहकों को 3,299 रुपये का एडिशनल अमेजन पे बैलेंस कैशबैक भी मिलेगा. इस तरह देखा जाए तो इस फोन पर 58,000 रुपये से ज्यादा की छूट मिल रही है.
