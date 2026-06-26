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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या Apple को फॉलो करेंगी Samsung, Microsoft और Dell, क्या इनके प्रोडक्ट्स भी होंगे महंगे?

क्या Apple को फॉलो करेंगी Samsung, Microsoft और Dell, क्या इनके प्रोडक्ट्स भी होंगे महंगे?

Apple Price Hike: ऐप्पल ने मेमोरी और स्टोरेज चिप की बढ़ती लागत का हवाला देते हुए मैकबुक और आईपैड समेत अपने कई प्रोडक्ट्स महंगे कर दिए हैं. कई कंपनियों पहले ही अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा चुकी हैं.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 26 Jun 2026 09:55 AM (IST)
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  • ऐप्पल ने मैकबुक और आईपैड के दाम 70,000 रुपये तक बढ़ाए।
  • स्टोरेज, मेमोरी चिप की बढ़ती लागत को वृद्धि का कारण बताया।
  • माइक्रोसॉफ्ट ने भी Xbox के दाम 14,000 रुपये तक बढ़ाने की घोषणा की।
  • विशेषज्ञों के अनुसार, चिप लागत में वृद्धि 2027 तक जारी रह सकती है।

Apple Price Hike: अमेरिकी टेक दिग्गज ऐप्पल ने मैकबुक और आईपैड के दाम बढ़ा दिए हैं. एक ही झटक में कंपनी के प्रोडक्ट्स 70,000 रुपये तक महंगे हो गए हैं. इस प्राइस हाइक का असर कंपनी के सबसे सस्ते लैपटॉप मैकबुक नियो पर भी पड़ा है और इसकी कीमत भी बढ़कर 79,900 रुपये हो गई है. ऐप्पल का कहना है कि स्टोरेज और मेमोरी चिप की बढ़ती लागत के कारण यह बढ़ोतरी की गई है. बता दें कि ऐसा कदम उठाने वाली ऐप्पल पहली कंपनी नहीं है और हालात देखते हुए लग रहा है कि यह आखिरी भी नहीं होगी. सैमसंग समेत कई कंपनियां पहले अपने मोबाइल महंगे कर चुकी हैं. इसी तरह लेनोवो और डेल जैसी कंपनियों के लैपटॉप भी पहले की तुलना में महंगे हो चुके हैं. आने वाले दिनों में भी प्राइस हाइक पर लगाम लगती नजर नहीं आ रही है.

ऐप्पल ने दाम बढ़ाने के पीछे क्या वजह बताई?

दाम बढ़ाने का कारण बताते हुए ऐप्पल ने कहा कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एक अभूतपूर्व चुनौती का सामना कर रही है. डेटा सेंटर के विस्तार के कारण मेमोरी और स्टोरेज चिप की मांग तेजी से बढ़ गई है. हमने पहले कभी इतनी तेजी से किसी कंपोनेंट की कीमतों में इतना इजाफा नहीं देखा था. हम अभी तक इस कीमतों में बढ़ोतरी से ग्राहकों को बचाते आए थे, लेकिन अब हम ऐसे मोड़ पर पहुंच गयए हैं, जहां कुछ प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाने पड़ेंगे. 

ऐप्पल के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने भी बढ़ाए Xbox कंसोल के दाम

ऐप्पल के दाम बढ़ाने की खबर आने के कुछ देर बाद ही माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी ऐसी जानकारी सामने आई. माइक्रोसॉफ्ट Xbox ने अपने गेमिंग कंसोल की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया है. कंपनी ने भी ऐप्पल की तरह स्टोरेज और मेमोरी चिप की बढ़ती लागत का हवाला दिया है. 1 अगस्त से दुनियाभर में Xbox कंसोल के दाम लगभग 14,000 रुपये तक बढ़ जाएंगे. माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि स्टोरेज और मेमोरी चिप्स 2.5 गुना तक महंगी हो गई हैं और इनके दाम आगे और भी बढ़ सकते हैं.

क्या दूसरी कंपनियां भी बढ़ाएंगी दाम?

मार्केट ट्रेंड को देखते हुए कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि मेमोरी चिप्स की कीमतों में इजाफा आगे भी जारी रह सकता है. 2027 के अंत तक इस मामले में राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. ऐसे में कंपनियों के अपकमिंग प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ने की पूरी संभावना है. अगस्त में गूगल पिक्सल 11 सीरीज लॉन्च करेगी. ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस सीरीज के मॉडल बढ़े हुए दामों के साथ लॉन्च हो सकते हैं.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 26 Jun 2026 09:53 AM (IST)
Tags :
Apple TECH NEWS Memory Chip Shortage
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