Amazon-Flipkart Sale में लूटना है सबसे सस्ता सौदा? आज ही जान लें ये सीक्रेट ट्रिक

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एक्सचेंज के लिए अपने पुराने डिवाइस को तैयार रखें।

Online Shopping Tips: फेस्टिव सीजन से पहले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की बड़ी सेल का ऐलान हो गया है. अमेजन की प्राइम डे सेल 4 जुलाई से शुरू होने जा रही है. इसे टक्कर देने के लिए फ्लिपकार्ट भी 4 जुलाई से अपनी GOAT Sale शुरू कर रही है. अगर आप ऑनलाइन सेल के दौरान कोई प्रोडक्ट्स खरीदने की सोच रहे हैं तो कुछ टिप्स आपके पैसे बचाने और सही आइटम खरीदने में मदद कर सकती हैं. भले ही आप कोई मोबाइल खरीद रहे हैं या कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इन तरीकों से शॉपिंग करने पर आप काफी फायदे में रहेंगे.

पहले ऑफलाइन स्टोर पर चेक करें प्रोडक्ट

अगर आप पहली बार कोई आइटम खरीदने जा रहे हैं तो पहले इसे ऑफलाइन स्टोर पर चेक कर लें. इससे आपको गैजेट या उस आइटम के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी. मोबाइल का उदाहरण लें तो ऑनलाइन मंगवाने से पहले ऑफलाइन स्टोर जाने से आप उसका वजन, फीचर्स, फील और कैमरा क्वालिटी के बारे में बेहतर तरीके से जान पाएंगे. अगर प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आता है तो आप पैसा खर्च करने से बच जाएंगे.

प्राइस हिस्ट्री टूल्स का करें यूज

ऑनलाइन सेल के दौरान प्राइस टैग के साथ-साथ डिस्काउंट भी लिखा होता है. इसे देखकर मन ललचा जाता है और लोग बिना ज्यादा सोच-विचार किए आइटम्स खरीद लेते हैं, लेकिन सेल के दौरान कोई प्रोडक्ट अपने मिनिमम प्राइस पर लिस्टेड हो, ऐसा जरूरी नहीं है. इसलिए थर्ड-पार्टी प्राइस हिस्ट्री टूल्स की मदद से आप फ्री में यह देख सकते हैं कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस सबसे सस्ता कितने तक गया है.

प्राइवेट ब्राउजिंग करेगी मदद

ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान डिवाइस और प्लेटफॉर्म के हिसाब से एक ही प्रोडक्ट की कीमत अलग-अलग हो सकती है. इसलिए आप जिस प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहते हैं, उसे इनकॉग्निटो मोड और VPN इनेबल कर भी सर्च करें. इससे आपको कीमत में अंतर नजर आ सकता है और जिस तरीके से आपको कम कीमत में मिले, उसी तरीके से आइटम को ऑर्डर कर दें.

पुराने डिवाइस को रखें तैयार

अगर आप किसी पुराने डिवाइस को एक्सचेंज करने का सोच रहे हैं तो इसे तैयार रखें. यानी इस डिवाइस से अपने डेटा और फाइल्स को ट्रांसफर कर लें. ध्यान रहे कि जिस डिवाइस को आप एक्सचेंज करने वाले हैं, उसमें आपका कोई डेटा छूट न जाए. इसी तरह ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू पाने के लिए क्लीन और वर्किंग कंडीशन वाले डिवाइस को एक्सचेंज करें. एक्सचेंज वैल्यू बढ़ने से आप हजारों रुपये तक की बचत कर पाएंगे.

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