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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAmazon-Flipkart Sale में लूटना है सबसे सस्ता सौदा? आज ही जान लें ये सीक्रेट ट्रिक

Amazon-Flipkart Sale में लूटना है सबसे सस्ता सौदा? आज ही जान लें ये सीक्रेट ट्रिक

Online Shopping Tips: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर सेल का सीजन शुरू हो गया है. अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो कुछ टिप्स पैसे बचाने में आपकी मदद कर सकती है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 26 Jun 2026 08:52 AM (IST)
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  • एक्सचेंज के लिए अपने पुराने डिवाइस को तैयार रखें।

Online Shopping Tips: फेस्टिव सीजन से पहले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की बड़ी सेल का ऐलान हो गया है. अमेजन की प्राइम डे सेल 4 जुलाई से शुरू होने जा रही है. इसे टक्कर देने के लिए फ्लिपकार्ट भी 4 जुलाई से अपनी GOAT Sale शुरू कर रही है. अगर आप ऑनलाइन सेल के दौरान कोई प्रोडक्ट्स खरीदने की सोच रहे हैं तो कुछ टिप्स आपके पैसे बचाने और सही आइटम खरीदने में मदद कर सकती हैं. भले ही आप कोई मोबाइल खरीद रहे हैं या कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इन तरीकों से शॉपिंग करने पर आप काफी फायदे में रहेंगे.

पहले ऑफलाइन स्टोर पर चेक करें प्रोडक्ट

अगर आप पहली बार कोई आइटम खरीदने जा रहे हैं तो पहले इसे ऑफलाइन स्टोर पर चेक कर लें. इससे आपको गैजेट या उस आइटम के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी. मोबाइल का उदाहरण लें तो ऑनलाइन मंगवाने से पहले ऑफलाइन स्टोर जाने से आप उसका वजन, फीचर्स, फील और कैमरा क्वालिटी के बारे में बेहतर तरीके से जान पाएंगे. अगर प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आता है तो आप पैसा खर्च करने से बच जाएंगे.

प्राइस हिस्ट्री टूल्स का करें यूज

ऑनलाइन सेल के दौरान प्राइस टैग के साथ-साथ डिस्काउंट भी लिखा होता है. इसे देखकर मन ललचा जाता है और लोग बिना ज्यादा सोच-विचार किए आइटम्स खरीद लेते हैं, लेकिन सेल के दौरान कोई प्रोडक्ट अपने मिनिमम प्राइस पर लिस्टेड हो, ऐसा जरूरी नहीं है. इसलिए थर्ड-पार्टी प्राइस हिस्ट्री टूल्स की मदद से आप फ्री में यह देख सकते हैं कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस सबसे सस्ता कितने तक गया है.

प्राइवेट ब्राउजिंग करेगी मदद 

ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान डिवाइस और प्लेटफॉर्म के हिसाब से एक ही प्रोडक्ट की कीमत अलग-अलग हो सकती है. इसलिए आप जिस प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहते हैं, उसे इनकॉग्निटो मोड और VPN इनेबल कर भी सर्च करें. इससे आपको कीमत में अंतर नजर आ सकता है और जिस तरीके से आपको कम कीमत में मिले, उसी तरीके से आइटम को ऑर्डर कर दें.

पुराने डिवाइस को रखें तैयार

अगर आप किसी पुराने डिवाइस को एक्सचेंज करने का सोच रहे हैं तो इसे तैयार रखें. यानी इस डिवाइस से अपने डेटा और फाइल्स  को ट्रांसफर कर लें. ध्यान रहे कि जिस डिवाइस को आप एक्सचेंज करने वाले हैं, उसमें आपका कोई डेटा छूट न जाए. इसी तरह ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू पाने के लिए क्लीन और वर्किंग कंडीशन वाले डिवाइस को एक्सचेंज करें. एक्सचेंज वैल्यू बढ़ने से आप हजारों रुपये तक की बचत कर पाएंगे.

ये भी पढ़ें- Amazon Prime Day 2026: 30,000 रुपये तक सस्ते मिलेंगे Galaxy S25 Ultra और iPhone 17 समेत ये फोन, आ रही है सबसे बड़ी सेल

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 26 Jun 2026 08:51 AM (IST)
Tags :
Flipkart Sale Online Shopping TECH NEWS
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