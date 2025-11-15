अब iPhone में नहीं मिलेंगे LTPO डिस्प्ले, यह नई टेक्नोलॉजी लेगी जगह, जानें इसकी खास बातें

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







ऐप्पल iPhone 13 Pro के बाद लॉन्च हुए अपने फ्लैगशिप मॉडल में LTPO डिस्प्ले देती आ रही है. अब इस डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के दिन पूरे होने वाले हैं और आईफोन में नई टेक्नोलॉजी वाला डिस्प्ले देखने को मिल सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐप्पल LTPO की जगह HMO (हाई मोबिलिटी ऑक्साइड) डिस्प्ले देने पर विचार कर रही है. आइए जानते हैं कि नई टेक्नोलॉजी में क्या खास है और कैसे यह LTPO से अलग है.

ये हैं HMO टेक्नोलॉजी के फायदे?

HMO टेक्नोलॉजी नई है और ऐप्पल इसे अपने डिवाइस में यूज करने की तैयारी में है. इसका पहला फायदा यह है कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से ऐप्पल अपने आईफोन में ज्यादा रेजॉल्यूशन दे पाएगी. अगर आईफोन की स्क्रीन का साइज बढ़ता है तो इस टेक्नोलॉजी के कारण रेजॉल्यूशन एडजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. दूसरा फायदा है कि यह कम पावर की खपत करती है. इससे बैटरी पर कम लोड पड़ेगा और यूजर को ज्यादा बैटरी लाइफ मिल पाएगी. इससे अगर ऐप्पल अपने अपकमिंग आईफोन में लिथियम आयन बैटरी भी यूज करना जारी रखती है तो उसे डिस्प्ले को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होगा. तीसरा इसका फायदा है कि इसे बनाना सस्ता है. सप्लायर को HMO डिस्प्ले बनाने में कम खर्चा करना पड़ता है, जिससे आईफोन की कीमत को भी कंट्रोल में रखा जा सकेगा.

ऐप्पल के बाद बाकी कंपनियां भी कर सकती हैं यूज

अमेरिकी टेक दिग्गज अभी मौजूदा डिस्प्ले टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करने पर विचार कर रही है. ऐसे में HMO डिस्प्ले वाला आईफोन लॉन्च होने में अभी लंबा वक्त लग सकता है. अगर ऐप्पल इस टेक्नोलॉजी को अपना लेती है तो दूसरी मोबाइल कंपनियां भी पीछे नहीं रहेगी और हमें एक के बाद एक HMO डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकते हैं.

