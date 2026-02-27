हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार-बंगाल काटकर बना नया राज्य तो ये जिले होंगे शामिल! यहां हिंदू-मुस्लिम की आबादी कितनी? जानें

बिहार-बंगाल काटकर बना नया राज्य तो ये जिले होंगे शामिल! यहां हिंदू-मुस्लिम की आबादी कितनी? जानें

Bihar Bengal Division News: बिहार के तीन जिले और पश्चिम बंगाल के तीन जिले ऐसे हैं जो सटे हुए हैं. अगर केंद्र शासित राज्य बनाया गया तो निश्चित तौर पर यह 6 जिले बिहार और बंगाल से प्रभावित हो सकते हैं.

By : परमानंद सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 27 Feb 2026 10:43 AM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार से तीन दिवसीय बिहार दौरे पर हैं. आज (शुक्रवार) उनका तीसरा दिन है. उनके इस दौरे के बीच सबसे अधिक चर्चा इस बात की हो रही है कि बंगाल और बिहार से कुछ हिस्सों को काटकर नया राज्य बनाया जाएगा. आरजेडी विधायक रणविजय साहू के इस दावे के बाद सियासी बवाल मचा है. रणविजय साहू के अनुसार, बिहार के सीमांचल और बंगाल के कुछ हिस्सों को काटा जाएगा. अमित शाह इसीलिए बिहार आए हैं. इससे ममता बनर्जी और हमारा एक बड़ा बोट बैंक कट जाएगा. ऐसे में सवाल है कि अगर ऐसा हुआ तो कौन-कौन से इलाके प्रभावित होंगे? उन इलाकों में हिंदू-मुस्लिम की आबादी कितनी है? समझिए.

तीन बिहार तो तीन बंगाल के जिलों पर हो सकता है असर

बिहार के तीन जिले और पश्चिम बंगाल के तीन जिले ऐसे हैं जो सटे हुए हैं. अगर केंद्र शासित राज्य बनाया गया तो निश्चित तौर पर यह 6 जिले बिहार और बंगाल से प्रभावित हो सकते हैं. इनमें बिहार के पूर्वी भाग से सटे पश्चिम बंगाल के मुख्य रूप से तीन जिले हैं- उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और दार्जिलिंग. ये जिले बिहार के किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं. 

दार्जिलिंग अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण बिहार के किशनगंज जिले से सटा है. उत्तर दिनाजपुर भी पश्चिम बंगाल के उत्तर-पूर्वी हिस्से में है. यह बिहार की सीमा से लगता है. दक्षिण दिनाजपुर भी बिहार की सीमा से सीमा साझा करता है. 

हिंदू-मुस्लिम की आबादी के हिसाब से अब समझें

रणविजय साहू ने एक आरोप लगाया कि ममता बनर्जी और हमारा एक बड़ा बोट बैंक कट जाएगा. दरअसल उनका इशारा मुस्लिम वोट पर था जो बिहार के पूर्वी इलाके और पश्चिम बंगाल के उक्त तीनों जिलों में इनकी (मुस्लिम) संख्या अधिक मानी जाती है. अब इन छह जिलों पर नजर डालिए. 

बिहार का किशनगंज मुस्लिम बहुल जिला है, जिसमें लगभग 68% करीब 13 लाख मुस्लिम और 31.43% यानी करीब 6 लाख हिंदुओं की आबादी है. उसी तरह पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में मुस्लिम और हिंदू दोनों की संख्या करीब-करीब बराबर है. यहां करीब 32 लाख से ऊपर आबादी है जिसमें मुस्लिम 49.92% और हिंदू 49.31% हैं. ईसाई आबादी 0.56% है. यानी कहा जाय तो यहां भी मुस्लिम आबादी अधिक है.

पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले में हिंदू आबादी 73.55% और मुस्लिम आबादी 24.63% है. यह जिला एक हिंदू बहुल क्षेत्र है, जहां मुस्लिम आबादी मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में निवास करती है, जबकि शहरी क्षेत्र में हिंदू आबादी ज्यादा है. इस तरह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में हिंदुओं की संख्या अधिक है, लेकिन मुख्य रूप से हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म का पालन किया जाता है.

पश्चिम बंगाल से सेट बिहार के पूर्णिया जिले में मुस्लिम आबादी कम नहीं है. हालांकि हिंदू की संख्या ज्यादा है. अभी पूर्णिया में हिंदुओं की आबादी 60.94% तो मुस्लिमों की 38.46% है. वहीं कटिहार जिले में भी मुस्लिम करीब 31.43% हैं तो हिंदू 68%हैं. 

यह भी पढ़ें- बिहार और बंगाल से कुछ हिस्सा काटकर बन सकता है नया राज्य! जानें क्यों शुरू हुई ये चर्चा

Published at : 27 Feb 2026 10:42 AM (IST)
Seemanchal BIHAR NEWS AMIT SHAH Bihar Bengal Division Demographics Change
