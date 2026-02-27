Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







सैमसंग की Galaxy S26 सीरीज से पर्दा उठ चुका है. कंपनी ने इस सीरीज में Galaxy S26, Galaxy S26 Plus और Galaxy S26 Ultra समेत तीन मॉडल लॉन्च किए हैं. ये भारत समेत ग्लोबल मार्केट के लिए लॉन्च हुए हैं और अभी इन्हें प्री-ऑर्डर किया जा सकता है. अगर आप इस सीरीज के मॉडल खरीदना चाहते हैं तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत में इनकी कितनी कीमत है और अगर आप इन्हें विदेशों से खरीदते हैं तो आपको कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी.

भारत में Galaxy S26 सीरीज की कितनी कीमत?

भारत में Galaxy S26 के बेस वेरिएंट (12GB+256GB) की कीमत 87,999 रुपये है. इसके 512GB मॉडल के लिए 1,07,999 रुपये चुकाने होंगे. Plus मॉडल की बात करें तो 256GB स्टोरेज वेरिएंट के दाम 1,19,999 रुपये और 512GB ऑप्शन के लिए 1,39,999 रुपये हैं. वहीं Galaxy S26 Ultra की कीमत 1,39,999 से शुरू होती है और 16GB+1TB वेरिएंट के लिए 1,89,999 रुपये तक जाती है.

अमेरिका में भारत के मुकाबले कम है कीमत

भारत के मुकाबले अमेरिका में इस सीरीज की कीमत कम है. अमेरिका में S26 Ultra की शुरुआती कीमत 1299 डॉलर (लगभग 1,18,000 रुपये) है. ज्यादा स्टोरेज वाले वेरिएंट 1499 डॉलर और 1799 डॉलर में खरीदे जा सकते हैं. इसी तरह Galaxy S26 की शुरुआती कीमत 899 और 1099 डॉलर है, जो भारतीय रुपये के हिसाब से क्रमश: लगभग 82,000 और एक लाख रुपये होती है. Galaxy S26+ की बात करें तो यह अमेरिका में 1,099 डॉलर (लगभग एक लाख रुपये) का मिल रहा है.

बाकी देशों में कितनी कीमत?

UAE की बात करें तो यहां S26 के 512GB वेरिएंट के लिए AED 3,599 (लगभग 89,200 रुपये), S26+ (512GB) के लिए AED 4,299 (लगभग 1.06 लाख रुपये) और S26 Ultra (512GB) के लिए AED 5,099 (लगभग 1.26 लाख रुपये) चुकाने पड़ेंगे.

UK में S26 की कीमत GBP 879 (लगभग 1.07 लाख रुपये), S26+ की GBP 1,099 (लगभग 1.35 लाख रुपये) और Ultra की GBP 1,279 (लगभग 1.57 लाख रुपये) है.

जर्मनी में इस सीरीज के 512GB वेरिएंट की बात करें तो S26 के दाम EUR 999 (लगभग 1.07 लाख रुपये), S26+ के EUR 1249 (लगभग 1.34 लाख रुपये) और Ultra मॉडल के EUR 1449 (लगभग 1.55 लाख रुपये) है.

इस लिहाज से देखा जाए तो अमेरिका में सैमसंग की नई सीरीज की सबसे कम कीमतें हैं. हालांकि, भारत में भी कंपनी लॉन्च ऑफर के तहत स्टोरेज अपग्रेड का ऑप्शन दे रही है.

