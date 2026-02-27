हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSamsung Galaxy S26 Series की कीमत आ गई सामने, किस देश में सबसे सस्ते मिलेंगे नए मोबाइल? यहां देखें पूरी लिस्ट

Samsung Galaxy S26 Series की कीमत आ गई सामने, किस देश में सबसे सस्ते मिलेंगे नए मोबाइल? यहां देखें पूरी लिस्ट

सैमसंग की Galaxy S26 सीरीज की लॉन्चिंग के बाद प्री-ऑर्डर शुरू हो चुके हैं. भारत के मुकाबले अमेरिका में इस सीरीज की कीमत कम है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 27 Feb 2026 08:36 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

सैमसंग की Galaxy S26 सीरीज से पर्दा उठ चुका है. कंपनी ने इस सीरीज में Galaxy S26, Galaxy S26 Plus और Galaxy S26 Ultra समेत तीन मॉडल लॉन्च किए हैं. ये भारत समेत ग्लोबल मार्केट के लिए लॉन्च हुए हैं और अभी इन्हें प्री-ऑर्डर किया जा सकता है. अगर आप इस सीरीज के मॉडल खरीदना चाहते हैं तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत में इनकी कितनी कीमत है और अगर आप इन्हें विदेशों से खरीदते हैं तो आपको कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी.

भारत में Galaxy S26 सीरीज की कितनी कीमत?

भारत में Galaxy S26 के बेस वेरिएंट (12GB+256GB) की कीमत 87,999 रुपये है. इसके 512GB मॉडल के लिए 1,07,999 रुपये चुकाने होंगे. Plus मॉडल की बात करें तो 256GB स्टोरेज वेरिएंट के दाम 1,19,999 रुपये और 512GB ऑप्शन के लिए 1,39,999 रुपये हैं. वहीं Galaxy S26 Ultra  की कीमत 1,39,999 से शुरू होती है और 16GB+1TB वेरिएंट के लिए 1,89,999 रुपये तक जाती है.

अमेरिका में भारत के मुकाबले कम है कीमत

भारत के मुकाबले अमेरिका में इस सीरीज की कीमत कम है. अमेरिका में S26 Ultra की शुरुआती कीमत 1299 डॉलर (लगभग 1,18,000 रुपये) है. ज्यादा स्टोरेज वाले वेरिएंट 1499 डॉलर और 1799 डॉलर में खरीदे जा सकते हैं. इसी तरह Galaxy S26 की शुरुआती कीमत 899 और 1099 डॉलर है, जो भारतीय रुपये के हिसाब से क्रमश: लगभग 82,000 और एक लाख रुपये होती है. Galaxy S26+ की बात करें तो यह अमेरिका में 1,099 डॉलर (लगभग एक लाख रुपये) का मिल रहा है.

बाकी देशों में कितनी कीमत?

  • UAE की बात करें तो यहां S26 के 512GB वेरिएंट के लिए AED 3,599 (लगभग 89,200 रुपये), S26+ (512GB) के लिए AED 4,299 (लगभग 1.06 लाख रुपये) और S26 Ultra (512GB) के लिए AED 5,099 (लगभग 1.26 लाख रुपये) चुकाने पड़ेंगे.
  • UK में S26 की कीमत GBP 879 (लगभग 1.07 लाख रुपये), S26+ की GBP 1,099 (लगभग 1.35 लाख रुपये) और Ultra की GBP 1,279 (लगभग 1.57 लाख रुपये) है.
  • जर्मनी में इस सीरीज के 512GB वेरिएंट की बात करें तो S26 के दाम EUR 999 (लगभग 1.07 लाख रुपये), S26+ के EUR 1249 (लगभग 1.34 लाख रुपये) और Ultra मॉडल के EUR 1449 (लगभग 1.55 लाख रुपये) है.

इस लिहाज से देखा जाए तो अमेरिका में सैमसंग की नई सीरीज की सबसे कम कीमतें हैं. हालांकि, भारत में भी कंपनी लॉन्च ऑफर के तहत स्टोरेज अपग्रेड का ऑप्शन दे रही है.

ये भी पढ़ें-

Samsung Galaxy Buds 4 Pro First Impressions: एकदम नया डिजाइन, सिर हिलाने से ही हो जाएंगे कंट्रोल

Published at : 27 Feb 2026 08:36 AM (IST)
Tags :
Samsung TECH NEWS Samsung Galaxy S26 Series Galaxy S26 Ultra
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Samsung Galaxy S26 Series की कीमत आ गई सामने, किस देश में सबसे सस्ते मिलेंगे नए मोबाइल? यहां देखें पूरी लिस्ट
Samsung Galaxy S26 Series की कीमत आ गई सामने, किस देश में सबसे सस्ते मिलेंगे नए मोबाइल? यहां देखें पूरी लिस्ट
टेक्नोलॉजी
फ्री में मिलेगा Netflix, Disney+ Hotstar और Amazon Prime Video! जानिए Airtel, Jio और Vi के ये धांसू रिचार्ज प्लान
फ्री में मिलेगा Netflix, Disney+ Hotstar और Amazon Prime Video! जानिए Airtel, Jio और Vi के ये धांसू रिचार्ज प्लान
टेक्नोलॉजी
Samsung Galaxy Buds 4 Pro First Impressions: एकदम नया डिजाइन, सिर हिलाने से ही हो जाएंगे कंट्रोल
Samsung Galaxy Buds 4 Pro First Impressions: एकदम नया डिजाइन, सिर हिलाने से ही हो जाएंगे कंट्रोल
टेक्नोलॉजी
Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ First Impressions: क्लासिक गैलेक्सी फीलिंग के साथ आए नए डिवाइस, लेकिन 'वॉव' फैक्टर की कमी
Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ First Impressions: क्लासिक गैलेक्सी फीलिंग के साथ आए नए डिवाइस, लेकिन 'वॉव' फैक्टर की कमी
Advertisement

वीडियोज

Crime News: बेवफा का 'यार'...दिलजले साजन का 'शिकार' ! | Sansani
BMC Budget 2026-27 | ₹80,952 Crore | Roads, Water, Health & Infrastructure Highlights | Paisa Live
Avimukteshwaranand Controversy: गुप्त दरवाजे, स्वीमिंग पूल और खजाना! आश्रम पर चौंकाने वाला खुलासा
Chitra Tripathi: उमर खालिद से कैसे जुड़े राहुल के तार? | Delhi AI Summit | Himachal Police
Bharat Ki Baat: उमर खालिद से राहुल की तुलना! | Rahul Gandhi | BJP Poster | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कौन देख रहा...', NCERT के चैप्टर में गलती पर गुस्से में PM मोदी, बड़ा कदम उठाएगी सरकार
'कौन देख रहा...', NCERT के चैप्टर में गलती पर गुस्से में PM मोदी, बड़ा कदम उठाएगी सरकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुजफ्फरनगर जल रहा था और बाप-बेटे सैफई में..', ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर तीखा हमला
'मुजफ्फरनगर जल रहा था और बाप-बेटे सैफई में..', ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर तीखा हमला
इंडिया
Weather Forecast: दिल्ली-यूपी से लेकर बिहार तक भीषण गर्मी...मौसम विभाग की भविष्यवाणी, जानें कौन से 5 राज्यों में होगी बारिश!
दिल्ली-यूपी से लेकर बिहार तक भीषण गर्मी...मौसम विभाग की भविष्यवाणी, जानें कौन से 5 राज्यों में होगी बारिश!
स्पोर्ट्स
IND vs ZIM: टीम इंडिया का दमदार शो! इन 5 खिलाड़ियों ने मिलकर जिम्बाब्वे को किया पस्त
टीम इंडिया का दमदार शो! इन 5 खिलाड़ियों ने मिलकर जिम्बाब्वे को किया पस्त
बॉलीवुड
Assi Vs Do Deewane Seher Mein BO Day 7: 'अस्सी' ने कर दी 'दो दीवाने सहर में' की छुट्टी, 7वें दिन ऐसे पलटी बाजी, जानें- कलेक्शन
'अस्सी' ने कर दी 'दो दीवाने सहर में' की छुट्टी, 7वें दिन ऐसे पलटी बाजी, जानें- कलेक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में मार्च से पहले ही पारा हाई, तीखी धूप ने बढ़ाई गर्मी, IMD ने नोएडा से लखनऊ तक दिया अलर्ट
यूपी में मार्च से पहले ही पारा हाई, तीखी धूप ने बढ़ाई गर्मी, IMD ने नोएडा से लखनऊ तक दिया अलर्ट
हेल्थ
वजन घटाने की रेस में नई दवा ने किया कमाल, जानें कितनी कामयाब है यह नई वेट लॉस मेडिसिन?
वजन घटाने की रेस में नई दवा ने किया कमाल, जानें कितनी कामयाब है यह नई वेट लॉस मेडिसिन?
जनरल नॉलेज
भारत के इस शहर को कहा जाता है केले की राजधानी, जानकार भी नहीं जानते होंगे जवाब
भारत के इस शहर को कहा जाता है केले की राजधानी, जानकार भी नहीं जानते होंगे जवाब
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget