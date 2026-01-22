भारत में एंट्री को तैयार Apple Pay, इसी साल शुरू हो सकती है ऐप्पल की डिजिटल पेमेंट सर्विस

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Apple Pay In India: भारत में ऐप्पल की डिजिटल पेमेंट सर्विस Apple Pay जल्द शुरू हो सकती है. इसके लिए कंपनी मास्टर कार्ड और वीजा समेत ग्लोबल कार्ड नेटवर्क से बातचीत कर रही है. साथ ही वह रेगुलेटरी अप्रूवल लेने की कोशिशों में लगी हुई है. अगर सब कुछ उम्मीद के मुताबिक रहता है तो इसी साल भारत में Apple Pay की शुरुआत हो जाएगी. बता दें कि Apple Pay दुनिया के 89 बाजारों में पहले से ऑपरेशनल है और अब यह भारत में भी अपने पैर जमाना चाहती है.

सबसे पहले शुरू होगी कार्ड पेमेंट

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐप्पल चरणबद्ध तरीके से भारत में अपनी सर्विस को लॉन्च करेगी. पहले फेज में कार्ड-बेस्ड कॉन्टैक्टलेस पेमेंट पर जोर रहेगा. इसका रोल आउट पूरा होने के बाद इसे UPI के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है. इसके लिए कंपनी को अलग से अप्रूवल लेनी होगी. जानकारी के मुताबिक, UPI के लिए थर्ड-पार्टी ऐप्लिकेशन प्रोवाइडर (TPAP) लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं करेगी. बता दें कि ऐप्पल की कंपीटिटर सैमसंग पहले ही भारत में अपना डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म सैमसंग वॉलेट चला रही है. इसे 2022 में लॉन्च किया गया था और अब इस पर UPI का भी ऑप्शन आ गया है. इस कदम से सैमसंग को भारत की डिजिटल पेमेंट मार्केट में अपनी जगह मजबूत करने में मदद मिली है.

Apple Pay का क्या फायदा होगा?

Apple Pay को ऐप्पल की सब्सिडयरी ऐप्पल पेमेंट सर्विस ऑपरेट करती है. इसके लॉन्च होने के बाद यूजर अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जानकारी ऐप्पल वॉलेट में स्टोर कर सकेंगे. इसका फायदा यह होगा कि वो पॉइंट ऑफ सेल (PoS) मशीन के पास ऐप्पल डिवाइस को टैप कर पेमेंट कर सकेंगे. अभी भारत में इश्यू हुए कार्ड्स को ऐप्पल वॉलेट में एड नहीं किया जा सकता. बता दें कि पिछले कुछ समय से ऐप्पल का इंटरेस्ट भारत में बढ़ा है. भारत में की स्मार्टफोन मार्केट में कंपनी अपनी स्थिति लगातार मजबूत करती जा रही है. अब यह भारत में सबसे ज्यादा फोन बेचने वाली टॉप-5 कंपनियों में भी शामिल हो गई है.

