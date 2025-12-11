विंडोज लैपटॉप की हो जाएगी छुट्टी? सस्ती कीमत में मैकबुक लाएगी ऐप्पल, जानें कब होगी लॉन्च

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीविंडोज लैपटॉप की हो जाएगी छुट्टी? सस्ती कीमत में मैकबुक लाएगी ऐप्पल, जानें कब होगी लॉन्च

ऐप्पल अगले साल की शुरुआत में एक किफायती मैकबुक लॉन्च करने की तैयारी में है. कीमत कम रखने के लिए इसमें 12.9 इंच का डिस्प्ले और आईफोन वाला चिपसेट दिया जा सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 11 Dec 2025 07:34 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

अगर आप ऐप्पल के सस्ते लैपटॉप की राह देख रहे हैं तो आपका इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है. अमेरिकी टेक दिग्गज अपनी लैपटॉप लाइनअप में एक किफायती ऑप्शन शामिल करने जा रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, ऐप्पल अगले साल की शुरुआत में एक नई मैकबुक लॉन्च कर सकती है, जिसकी खासियत उसकी कीमत होगी. इसकी कीमत मैकबुक एयर से भी कम रहेगी, जिससे यह हालिया सालों में ऐप्पल की तरह से लॉन्च होने वाली सबसे सस्ती मैकबुक बन जाएगी. 

लंबे समय से हो रहा है इंतजार

पिछले कई सालों से ऐप्पल की तरफ से एक सस्ते लैपटॉप का इंतजार किया जा रहा है. अब रिपोर्ट्स से लग रहा है कि ऐप्पल ने तैयारी पूरी कर ली है. इसके जरिए ऐप्पल उन यूजर्स को टारगेट करना चाहती है, जो मैकबुक के महंगा होने के कारण क्रोमबुक और विंडोज लैपटॉप खरीद रहे हैं. अब ऐप्पल उनके लिए एक किफायती विकल्प पेश करने की तैयारी में है. अभी भारत में लेटेस्ट मैकबुक एयर की कीमत 99,900 रुपये है और इसके पुराने मॉडल के लिए भी ग्राहकों को 60,000-75,000 रुपये चुकाने पड़ते हैं. ऐसे में एक नई और किफायती मैकबुक से ऐप्पल को लैपटॉप सेगमेंट में अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिल जाएगा.

सस्ती मैकबुक में इन फीचर्स की उम्मीद

बताया जा रहा है कि नई मैकबुक में 12.9 इंच का डिस्प्ले दिया जा सकता है और इसे पिक, येलो और ब्लू जैसे ब्राइट कलर में लॉन्च किया जाएगा, जो यूजर को कलरफुल iMac लाइनअप की याद दिलाएंगे. इसकी कीमत कम रखने के लिए ऐप्पल इसे आईफोन में मिलने वाले A18 Pro चिपसेट से लैस कर सकती है. माना जा रहा है कि ग्लोबल मार्केट में इसकी कीमत 600-700 डॉलर और भारत में 60,000-80,000 के बीच रह सकती है. हालांकि, अभी तक कंपनी की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है. 

Published at : 11 Dec 2025 07:34 AM (IST)
Macbook Apple TECH NEWS
