ऐप्पल लेकर आई धमाकेदार डील, सस्ते में दे रही है मैकबुक और आईफोन, यहां देखें ऑफर
अगर आप ऐप्पल के आईफोन, मैकबुक या दूसरे प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं तो शानदार मौका आ गया है. कंपनी अपनी वेबसाइट पर खास ऑफर लेकर आई है, जिसके तहत प्रोडक्ट्स पर 10,000 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है.
अगर आप ऐप्पल के डिवाइस खरीदना चाहते हैं तो कंपनी आपके लिए शानदार ऑफर लेकर आई है. ऐप्पल ने भारत समेत दुनियाभर के बाजारों के लिए डिस्काउंट ऑफर का ऐलान कर दिया है. इस ऑफर का फायदा उठाकर ग्राहक मैकबुक एयर और लेटेस्ट आईफोन मॉडल्स पर 10,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं. बता दें कि ऐप्पल ने प्राइस कट नहीं किया है, लेकिन नए डिवाइस की खरीद पर बैंक ऑफर का फायदा मिल रहा है.
मैकबुक पर कितनी छूट?
ऐप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट पर 13 इंच का MacBook Air M4 10,000 रुपये के इंस्टैंट डिस्काउंट के बाद 89,900 रुपये में मिल रहा है. ICICI, एक्सिस और अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड पर यह ऑफर लागू है. इसी तरह 14 और 16 इंच के मैकबुक प्रो मॉडल्स पर भी 10,000 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट पाया जा सकता है. डिस्काउंट के बाद इन दोनों की कीमतें क्रमश: 1,59,900 रुपये और 2,39,900 रुपये रह गई है.
आईफोन 17 सीरीज पर कितना डिस्काउंट?
आईफोन 17 सीरीज पर मैकबुक की तुलना में कम कैशबैक मिल रहा है. आईफोन 17 की बात करें तो इस पर केवल 1,000 रुपये का कैशबैक मिल रहा है. इस आईफोन की सबसे ज्यादा मांग है और यह अधिकतर प्लेटफॉर्म्स पर अभी आउट ऑफ स्टॉक है. स्टॉक बेहतर होने के बाद इस पर ज्यादा कैशबैक की उम्मीद की जा सकती है. प्रो मॉडल्स की बात करें तो इस पर चुनिंदा कार्ड्स की मदद से 5,000 रुपये का कैशबैक लिया जा सकता है. इसी तरह आईफोन 16 और 16 प्लस मॉडल पर रेट कट के अलावा 4,000 रुपये तक का कैशबैक मिल रहा है.
इन प्रोडक्ट्स पर भी मिल रहा फायदा
मैकबुक और आईफोन के अलावा कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट पर भी कैशबैक का फायदा उठाया जा सकता है. कंपनी वॉच सीरीज 11 पर 4,000 रुपये, ऐप्पल वॉच SE 3 पर 2,000 रुपये और एयरपॉड्स प्रो 3 और प्रो 4 पर 1,000 रुपये का कैशबैक ऑफर कर रही है. ऐप्पल वॉच की खरीद पर कैशबैक के अलावा 3 महीने तक ऐप्पल म्यूजिक का फ्री सब्सक्रिप्शन और ऑफिशियल वेबसाइट से शॉपिंग करने पर 3 महीने का ऐप्पल टीवी सब्सक्रिप्शन भी फ्री दे रही है.
ये भी पढ़ें-
ब्रेन हेल्थ पर नजर रखने के लिए जोमैटो फाउंडर ला रहे नया डिवाइस, सोशल मीडिया पर दिखी झलक
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL