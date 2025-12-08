ब्रेन हेल्थ पर नजर रखने के लिए जोमैटो फाउंडर ला रहे नया डिवाइस, सोशल मीडिया पर दिखी झलक

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







जोमैटो फाउंडर और इटर्नल के सीईओ दीपिंदर गोयल ने सोशल मीडिया पर एक नए डिवाइस की झलक दिखाई है. एक्स पर एक टीजर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'कमिंग सून. अपडेट के लिए @टेंपल को फॉलो करें.' कयास लगाए जा रहे हैं कि इस डिवाइस का नाम टेंपल होगा और यह ब्रेन हेल्थ पर फोकस करेगा. इसकी वेबसाइट पर जाने पर एक वेब पेज खुलता है, जिस पर लिखा है, 'टेंपल, हेल्थ का फ्यूचर वहां से शुरू होता है, जहां कोई नहीं देख रहा है. आपके दिमाग के अंदर. कमिंग सून.'

पहले भी सामने आई थी फोटो

इस डिवाइस की एक फोटो पहले भी सामने आई थी. पिछले महीने गोयल ने अपनी एक फोटो शेयर की थी, जिसमें उनकी आंख के साइड में एक गोल्ड मैटेलिक डिवाइस लगा हुआ था. इंटरनेट पर यूजर ने इस डिवास को नोटिस किया और इसे लेकर खूब चर्चा हुई थी. किसी ने इसे इनफिनिटी स्टोन से कंपेयर किया तो कोई एंटी-ग्रेविटी ब्रेन सेंसर भी बता रहा था. गोयल ने भी इस चर्चा में भाग लेते हुए मजाकिया लहजे में लिखा कि यह इनफिनिटी स्टोन भी हो सकता है.

क्या काम करेगा नया डिवाइस?

अभी तक ऑफिशियली यह जानकारी नहीं आई है कि यह डिवाइस क्या काम करेगा, लेकिन गोयल इसे एक एक्सपेरिमेंटल डिवाइस बता चुके हैं, जो लगातार ब्रेन फ्लो पर नजर रखेगा. गोयल का कहना है कि ग्रेविटी एजिंग हाइपोथिसिस पर रिसर्च करते हुए उन्होंने इस डिवाइस को डेवलप किया है. माना जा रहा है कि इस डिवाइस में सेंसर होगा, जिसे माथे और कान के बीच आंख के साइड वाली जगह पर लगाया जाएगा, जिसे टेंपल कहा जाता है. यह सेरेब्रल ब्लड फ्लो का यूज कर ब्रेन की हेल्थ पर नजर रखेगा. हालांकि, अभी तक कंपनी की तरफ से आधिकारिक तौर पर इसे लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है.

ये भी पढ़ें-

आज रिचार्ज किया तो 2026 के आखिर तक चलेंगे ये प्लान, जानें जियो और एयरटेल के एनुअल प्लान्स