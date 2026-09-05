Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीApple Event 2026 में नए HomePod और Apple TV 4K की हो सकती है एंट्री

Apple Event 2026 में नए HomePod और Apple TV 4K की हो सकती है एंट्री

Apple के 9 सितंबर वाले इवेंट में इस बार नए HomePod से लेकर Apple TV 4K तक कई स्मार्ट होम सेगमेंट में बड़े अपडेट देखने को मिल सकते हैं. जानिए आखिर कौन-कौन से नए डिवाइस लॉन्च होंगे.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 05 Sep 2026 03:39 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • अक्टूबर में MacBook Ultra, पहला OLED iPad भी आएगा.

Apple का सितंबर इवेंट आमतौर पर नए iPhone और दूसरे बड़े डिवाइसेज के लॉन्च के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार कंपनी के प्लान में कुछ अलग देखने को मिल सकता है. Apple ने अपने अगले लॉन्च इवेंट को Surprise and Shine नाम दिया है और 9 सितंबर को होने वाले इस इवेंट में iPhone 18 Pro सीरीज के साथ कई नए डिवाइसेज पेश किए जाने की उम्मीद है. खास बात यह है कि इस बार Apple के स्मार्ट होम सेगमेंट पर भी फोकस देखने को मिल सकता है तो आइए जानते हैं कि Apple अपने बड़े इवेंट में कौन-से नए स्मार्ट होम डिवाइस लॉन्च कर सकता है. 

नए HomePod मॉडल की हो सकती है एंट्री

रिपोर्ट के मुताबिक, Apple अगले हफ्ते तीन नए स्मार्ट होम डिवाइस लॉन्च कर सकता है. इनमें HomePod Touch, HomePod Mini 2 और Apple TV 4K शामिल हैं. HomePod Touch को 7 इंच टचस्क्रीन के साथ पेश किए जाने की उम्मीद है. वहीं, HomePod Mini 2 में नया चिपसेट मिलने की बात कही जा रही है. इसके अलावा इसमें ऑडियो से जुड़े कई अपग्रेड्स और सीरी Siri AI भी शामिल हो सकता है. 

नए Apple TV 4K में मिलेगा ज्यादा पावरफुल चिप

Apple के अगले Apple TV 4K को भी नए और ज्यादा पावरफुल चिपसेट के साथ लाए जाने की उम्मीद है. इसमें सीरी AI मिलने की बात भी सामने आई है. इसके साथ Apple TV 4K के रिमोट को भी अपडेट किया जा सकता है. नए रिमोट में Siri AI-powered tools दिए जाने की उम्मीद है. 

यह भी पढ़ें - बच्चों के फोन में छिपे Apps ऐसे पकड़ें, जानें तरीका

सितंबर के बाद अक्टूबर में भी बड़े लॉन्च

Apple का सितंबर इवेंट खत्म होने के बाद अक्टूबर भी कंपनी के लिए काफी बिजी रहने वाला बताया जा रहा है. इस दौरान MacBook Ultra, Apple का पहला touchscreen laptop, M6 processor वाला नया MacBook Pro, M6 chipset वाला refreshed iMac और OLED display वाला पहला iPad मॉडल पेश किए जाने की उम्मीद है. इसके अलावा एक नया full-size Apple HomePod भी अक्टूबर में आ सकता है. 

iPhone 18 सीरीज में भी बड़ा बदलाव

इस बार Apple के सितंबर इवेंट में केवल iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max आने की चर्चा है. कंपनी के पहले book-style foldable iPhone Ultra के साथ Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 और AirPods 5 भी लॉन्च हो सकते हैं. वहीं, Standard iPhone 18 और iPhone Air 2 की लॉन्चिंग फिलहाल टल सकती है. Apple का Surprise and Shin’ इवेंट 9 सितंबर को Apple Park, Cupertino में होगा.

यह भी पढ़ें - 2008 से आज तक कितना बदल गया Android? जानिए पहले किन फीचर्स से हुई थी शुरूआत

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
Read More
Published at : 05 Sep 2026 03:39 PM (IST)
Tags :
Apple Apple Event 2026 HomePod Models
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
क्या बदल सकते हैं Google Maps में बोलने वाली आवाज? जानिए पूरी सच्चाई
क्या बदल सकते हैं Google Maps में बोलने वाली आवाज? जानिए पूरी सच्चाई
टेक्नोलॉजी
Airtel के 449 और Jio के 450 रुपये वाले पैक में क्या है अंतर, जानें किसमें ज्यादा फायदा
Airtel के 449 और Jio के 450 रुपये वाले पैक में क्या है अंतर, जानें किसमें ज्यादा फायदा
टेक्नोलॉजी
OpenAI ने शुरू किया GPT-6 Astra का रोलआउट! जानें कितना ताकतवर है ये नया मॉडल
OpenAI ने शुरू किया GPT-6 Astra का रोलआउट! जानें कितना ताकतवर है ये नया मॉडल
टेक्नोलॉजी
iPhone Ultra को टक्कर देने आ रहा Xiaomi 18 Fold! इस दिन होगा लॉन्च, जानें फीचर्स
iPhone Ultra को टक्कर देने आ रहा Xiaomi 18 Fold! इस दिन होगा लॉन्च, जानें फीचर्स
Advertisement

वीडियोज

Shehnaaz Gill और Gippy Grewal का मजेदार Interview | Pyaar, Regret और Singh VS Kaur पर खुलकर बात
Mirzapur: The Movie Review | Guddu, Munna और Kaleen Bhaiya का फिर दिखा पूरा भौकाल
Salman Khan की Monster में होगी KGF जैसी धांसू Entry? Bald Look और Bullet Ride का दावा
Janmashtami 2026: चारों ओर मचा शोर..आ गए माखन चोर!
Swatantra Bharadwaj Arrest | Breaking News: स्वतंत्र के समर्थन में हिंदू संगठन का प्रदर्शन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका ने ईरान के ऑयल टैंकर पर किया अटैक, खार्ग आइलैंड के पास धमाके
अमेरिका ने ईरान के ऑयल टैंकर पर किया अटैक, खार्ग आइलैंड के पास धमाके
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सनातन में वसुधैव कुटुंबकम...', सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण पर अखिलेश यादव का बयान
'सनातन में वसुधैव कुटुंबकम...', सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण पर अखिलेश यादव का बयान
क्रिकेट
आज भारत-पाक मैच में टूटेंगे 5 सबसे बड़े रिकॉर्ड, स्मृति-हरमनप्रीत रचेंगी इतिहास
आज भारत-पाक मैच में टूटेंगे 5 सबसे बड़े रिकॉर्ड, स्मृति-हरमनप्रीत रचेंगी इतिहास
साउथ सिनेमा
मोहनलाल अब 'ऑपरेशन गंगा' से मचाएंगे धूम, भारत के एक बड़े रेस्क्यू मिशन पर बेस्ड है फिल्म
मोहनलाल अब 'ऑपरेशन गंगा' से मचाएंगे धूम, जबरदस्त है पहली झलक
इंडिया
Live: स्वतंत्र भारद्वाज गिरफ्तार, हिंदू संगठन कर रहे विरोध प्रदर्शन
Live: स्वतंत्र भारद्वाज गिरफ्तार, हिंदू संगठन कर रहे विरोध प्रदर्शन
विश्व
ट्रंप के निशाने पर ईरान का नया ठिकाना, पिकएक्स माउंटेन घातक हमले की चेतावनी
ट्रंप के निशाने पर ईरान का नया ठिकाना, पिकएक्स माउंटेन घातक हमले की चेतावनी
ट्रेंडिंग
बाढ़ में काटा सुलेमानी कीड़ा, पुल पार करने की जिद में बहा युवक- वीडियो वायरल
बाढ़ में काटा सुलेमानी कीड़ा, पुल पार करने की जिद में बहा युवक
फूड
ऑनलाइन Grocery खरीदते हैं? अब हर सामान पर दिखेगी ‘Best Before’ डेट
ऑनलाइन Grocery खरीदते हैं? अब हर सामान पर दिखेगी ‘Best Before’ डेट
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget