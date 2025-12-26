Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







टेक दिग्गज ऐप्पल अपने यूजर्स को सरप्राइज करते हुए iPhone Air 2 को अगले साल लॉन्च कर सकती है. ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, आईफोन 18 प्रो मॉडल्स और फोल्डेबल आईफोन के साथ इसे भी बाजार में उतारा जा सकता है. हालांकि, पहले कहा जा रहा था कि कंपनी iPhone Air की कम बिक्री के कारण इस लाइनअप को बंद करेगी. बाद में इसके 2027 की शुरुआत में लॉन्च होने की बात कही गई और अब कहा जा रहा है कि इसे सितंबर, 2026 में लॉन्च किया जा सकता है.

कई बड़ी अपग्रेड के साथ iPhone Air 2

ऐप्पल ने इस साल अपना अब तक का सबसे पतला मॉडल iPhone Air लॉन्च किया था. नए डिजाइन के कारण ऐप्पल को उम्मीद थी कि इसे खूब पसंद किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. सिंगल कैमरा और कम बैटरी लाइफ के कारण ग्राहक इसकी तरफ आकर्षित नहीं हुए और इसकी बिक्री काफी कमजोर रही. इससे सबक लेते हुए ऐप्पल इसके नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट को धाकड़ बनाना चाहती है. इसके लिए इसके रियर में डुअल कैमरा सेटअप दिया जा सकता है. ताजा लीक्स में भी इसकी पुष्टि हो चुकी है. इसके अलावा चिपसेट और दूसरे हार्डवेयर को भी अपग्रेड किया जाएगा.

कीमत होगी कम

कुछ दिन पहले आई रिपोर्ट्स में कहा गया था कि ऐप्पल iPhone Air 2 को हिट बनाने के लिए इसकी कीमत भी कम रखेगी. बताया जा रहा है कि इसकी कीमत मौजूदा मॉडल (1.19 लाख रुपये) से कम रखी जा सकती है. ऐप्पल को उम्मीद है कि ज्यादा फीचर्स और कम कीमत के चलते लोग इस मॉडल को हाथों-हाथ लेंगे.

क्या सितंबर में चार आईफोन लॉन्च होंगे?

ऐप्पल 2026 से अपना लॉन्च शेड्यूल बदल रही है. नए शेड्यूल के मुताबिक, सितंबर में आईफोन 18 प्रो मॉडल्स और फोल्डेबल फोन को लॉन्च किया जाएगा, जबकि स्टैंडर्ड आईफोन 18 को 2027 की शुरुआत में आईफोन 18e के साथ लॉन्च करने का प्लान है. अब iPhone Air 2 के आ जाने के बाद सितंबर में आईफोन 18 प्रो, 18 प्रो मैक्स और फोल्डेबल आईफोन समेत कुल 4 नए आईफोन लॉन्च हो सकते हैं.

