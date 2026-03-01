हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीOpenAI की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा! ChatGPT का इस तरह से हो रहा है गलत इस्तेमाल, सच्चाई जानकर रह जाएंगे दंग

OpenAI की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा! ChatGPT का इस तरह से हो रहा है गलत इस्तेमाल, सच्चाई जानकर रह जाएंगे दंग

OpenAI ChatGPT: दुनिया की बड़ी एआई कंपनी OpenAI ने अपनी ताजा रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्यों का खुलासा किया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 01 Mar 2026 09:38 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

OpenAI ChatGPT: दुनिया की बड़ी एआई कंपनी OpenAI ने अपनी ताजा रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्यों का खुलासा किया है. कंपनी ने सुरक्षा कारणों से यह रिपोर्ट सार्वजनिक की और बताया कि हाल के महीनों में कुछ लोगों ने ChatGPT का गलत इस्तेमाल किया. यह दुरुपयोग केवल साधारण स्पैम तक सीमित नहीं था बल्कि इसमें रोमांस स्कैम, प्रभाव फैलाने की साजिशें और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धोखाधड़ी जैसी गतिविधियां शामिल थीं.

रोमांस स्कैम और डेटिंग फ्रॉड का जाल

रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ ठगों ने एआई की मदद से नकली प्रेम कहानियां गढ़कर लोगों को जाल में फंसाया. खास तौर पर इंडोनेशिया में कई पुरुषों को फर्जी ऑनलाइन रिश्तों के जरिए ठगा गया. एआई से तैयार किए गए आकर्षक संदेश, प्रोफाइल और विज्ञापनों के जरिए भरोसा जीता गया.

पीड़ितों को आसान काम के बदले भारी कमाई का लालच दिया जाता था. कई मामलों में ठग खुद को वकील बताकर कानूनी दबाव बनाते और पैसों की मांग करते थे. एआई से तैयार बातचीत इतनी असली लगती थी कि लोगों को धोखे का एहसास तक नहीं हुआ.

प्रभाव अभियान और राजनीतिक निशाना

रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि कुछ अकाउंट्स ने सोच-समझ के गलत अभियान चलाने की कोशिश की. इनमें से एक प्रयास जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री को निशाना बनाने से जुड़ा बताया गया.

इसके अलावा, कुछ फर्जी प्रोफाइल खुद को नीति विशेषज्ञ या सलाहकार बताकर अमेरिकी अधिकारियों को ईमेल भेज रहे थे ताकि वैचारिक असर डाला जा सके. कंपनी ने इन गतिविधियों को सुनियोजित और समन्वित प्रयास बताया.

डेटा संग्रह और साइबर अपराध की आशंका

रिपोर्ट में पारंपरिक साइबर अपराध से जुड़े संकेत भी मिले. कुछ प्रतिबंधित अकाउंट्स ने अन्य टूल्स के साथ मिलकर संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की. इनमें अमेरिकी नागरिकों से जुड़ी जानकारी, ऑनलाइन फोरम्स का डेटा और यहां तक कि सरकारी इमारतों के लोकेशन से जुड़े विवरण शामिल थे. कुछ मामलों में चेहरे की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर की कार्यप्रणाली समझने की कोशिश भी की गई जिसे सुरक्षा के लिहाज से गंभीर खतरा माना गया.

OpenAI की सख्ती और आगे की रणनीति

कंपनी का कहना है कि वह संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखती है और जैसे ही कोई दुरुपयोग सामने आता है तुरंत कार्रवाई करती है. ऐसे सभी खातों को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है. साथ ही, कंपनी ने स्पष्ट किया कि एआई जितना ताकतवर होता जा रहा है उसके जोखिम भी उतने ही बढ़ रहे हैं. इसलिए सुरक्षा उपायों को और मजबूत किया जा रहा है तथा संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है ताकि भविष्य में इस तरह के गलत इस्तेमाल को रोका जा सके.

यह भी पढ़ें:

क्या आपके पास भी आया E-Challan तो हो जाइए सावधान! एक क्लिक में खाली हो सकता है बैंक अकाउंट, जानिए कैसे हो रही ठगी

Published at : 01 Mar 2026 09:38 AM (IST)
Tags :
OpenAI ChatGPT TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
OpenAI की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा! ChatGPT का इस तरह से हो रहा है गलत इस्तेमाल, सच्चाई जानकर रह जाएंगे दंग
OpenAI की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा! ChatGPT का इस तरह से हो रहा है गलत इस्तेमाल, सच्चाई जानकर रह जाएंगे दंग
टेक्नोलॉजी
क्या iPhone Air 2 को टक्कर देने के लिए सैमसंग लाएगी पतला फोन? सारी प्लानिंग का चल गया पता
क्या iPhone Air 2 को टक्कर देने के लिए सैमसंग लाएगी पतला फोन? सारी प्लानिंग का चल गया पता
टेक्नोलॉजी
वायरलेस चार्जिंग से चुपचाप खत्म हो रही है आपके फोन की बैटरी? सच जानकर चौंक जाएंगे आप
वायरलेस चार्जिंग से चुपचाप खत्म हो रही है आपके फोन की बैटरी? सच जानकर चौंक जाएंगे आप
टेक्नोलॉजी
Galaxy S26 vs iPhone 17: कौन-सा एंट्री लेवल फ्लैगशिप फोन है आपके लिए बेस्ट? यहां जानें फुल कंपरेजिन
Galaxy S26 vs iPhone 17: कौन-सा एंट्री लेवल फ्लैगशिप फोन है आपके लिए बेस्ट? यहां जानें फुल कंपरेजिन
Advertisement

वीडियोज

US-Israel Iran War: Ali Khamenei के निधन पर ईरान में 40 दिन का राजकीय शोक | Donald Trump | Netanyahu
US-Israel Iran War: हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर Ali Khamenei की मौत | Donald Trump | Netanyahu
US-Israel Iran War: हमले में Khamenei समेत परिवार के चार सदस्यों की मौत? | Netanyahu
US-Israel Iran War: हमले में Khamenei समेत परिवार के चार सदस्यों की मौत? | Netanyahu | Donlad Trump
US-Israel Iran War: इजरायल ने फिर शुरू किए ईरान पर हमले | Khamenei | Netanyahu | Donlad Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Israel Strike Iran: इजरायल-अमेरिका के हमले में खामेनेई की मौत, 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा, ईरानी मीडिया ने किया कंफर्म
इजरायल-अमेरिका के हमले में खामेनेई की मौत, 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा, ईरानी मीडिया ने किया कंफर्म
बिहार
PUSU Elections: पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर NSUI का कब्जा, शांतनु शेखर ने दर्ज की जीत
पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर NSUI का कब्जा, शांतनु शेखर ने दर्ज की जीत
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 BO Day 1: द केरला स्टोरी 2 का पहले दिन धमाल, ओपनिंग डे पर ही रिकवर कर लिया बजट का 11 परसेंट
द केरला स्टोरी 2 का पहले दिन धमाल, ओपनिंग डे पर ही रिकवर कर लिया बजट का 11 परसेंट
क्रिकेट
साहिबजादा फरहान ने ऐतिहासिक शतक से तोड़े 5 बड़े रिकॉर्ड, 'सिक्सर किंग' बन वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया
साहिबजादा फरहान ने ऐतिहासिक शतक से तोड़े 5 बड़े रिकॉर्ड, 'सिक्सर किंग' बन वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया
विश्व
तीसरे विश्वयुद्ध की कगार पर दुनिया! जानें ईरान की इजरायल और अमेरिका से दुश्मनी की पूरी टाइमलाइन
तीसरे विश्वयुद्ध की कगार पर दुनिया! जानें ईरान की इजरायल और अमेरिका से दुश्मनी की पूरी टाइमलाइन
विश्व
ईरान-इजरायल जंग की वजह से सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल, यात्री परेशान, एयरस्पेस अभी भी बंद
ईरान-इजरायल जंग की वजह से सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल, यात्री परेशान, एयरस्पेस अभी भी बंद
ट्रेंडिंग
स्कूल जाते समय बच्चे को लगी भूख, बीच सड़क ही खोल लिया लंच बॉक्स; देखें वीडियो
स्कूल जाते समय बच्चे को लगी भूख, बीच सड़क ही खोल लिया लंच बॉक्स; देखें वीडियो
हेल्थ
सर्वाइकल कैंसर से हर 8 मिनट में जाती है एक महिला की जान, विशेषज्ञ ने बताए बचाव के 5 तरीके
सर्वाइकल कैंसर से हर 8 मिनट में जाती है एक महिला की जान, विशेषज्ञ ने बताए बचाव के 5 तरीके
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget