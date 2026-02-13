आईफोन यूजर तुरंत कर लें यह काम, ऐप्पल ने दी सलाह, नहीं तो हो सकता है साइबर अटैक

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom





Apple ने इसी हफ्ते iOS 26.3 अपडेट रोल आउट की थी. अगर आप आईफोन यूजर हैं तो अवेलेबल होते ही इस अपडेट को इंस्टॉल कर लें. खुद ऐप्पल ने यह सलाह दी है. कंपनी ने कहा है कि iOS 26.3 में कई बग फिक्स और सिक्योरिटी अपडेट शामिल हैं. ऐप्पल ने इसमें 39 सिक्योरिटी बग्स के पैचेज जारी किए हैं. इन 39 बग्स में एक ऐसा बग है, जिसका इस्तेमाल आईफोन की हैकिंग के लिए किया जा रहा है.

इस बग के कारण हो रही थी हैकिंग की कोशिश

ऐप्पल ने बताया कि डायनामिक लिंक एडिटर से जुड़ी एक सुरक्षा खामी का दुरुपयोग किया जा रहा था. जब भी आईफोन या मैकबुक पर कोई प्रोग्राम लॉन्च होता है तो सबसे पहले यही कोड ओपन होता है. इस कोड में आई खामी के कारण हैकर्स आईफोन की एक्सेस ले सकते थे. ऐप्पल ने भी इस बात को मानते हुए कहा है कि उसे इस इश्यू की जानकारी है. इस खामी का फायदा उठाकर हैकर्स आपके डिवाइस की एक्सेस अपने हाथ में ले सकते थे. अब कंपनी की तरफ से इसे फिक्स कर दिया गया है.

अपडेट इंस्टॉल करने में न करें देरी

अगर आपके पास आईफोन है और आप पुराने सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं तो इसे तुरंत अपडेट कर लें. अपने आईफोन में iOS 26.3 इंस्टॉल करने के लिए सेटिंग में जाकर जनरल में जाएं और यह सॉफ्टवेयर अपडेट पर टैप करें. इसके बाद इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए अपडेट को इंस्टॉल कर लें.

iOS 26.3 में आईफोन से एंड्रॉयड पर डेटा शेयरिंग हुई आसान

iOS 26.3 में ऐप्पल ने बग फिक्स करने और ओवरऑल सिस्टम स्टेबिलिटी को सुधारने पर जोर दिया गया है. हालांकि, इसमें एक नई प्रोसेस जोड़ी गई है, जो आईफोन से एंड्रॉयड और एंड्रॉयड से आईफोन स्विच करना आसान कर देगी. ऐप्पल ने इस अपडेट में एक टूल जोड़ा है, जिससे क्रॉस-प्लेटफॉर्म शेयरिंग आसान हो जाएगी. इसकी मदद से यूजर्स अपने आईफोन को एंड्रॉयड फोन के पास रखकर ऐप्स, फोटोज, मैसेज और फोन नंबर आदि शेयर कर सकेंगे.

