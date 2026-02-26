एक्सप्लोरर
'मैंने जब कहा कि मैं पद त्याग रहा हूं...', उपराष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद पहली बार बोले जगदीप धनखड़
उपराष्ट्रपति का पद छोड़ने के बाद पहली बार जगदीप धनखड़ ने बयान जारी किया है.
जगदीप धनखड़ ने कहा, 'मैंने स्वास्थ्य के प्रति कभी लापरवाही नहीं बरती. मैंने जब कहा कि मैं पद त्याग रहा हूं, तो मैंने कभी यह नहीं कहा कि मैं बीमार हूं. मैंने कहा कि मैं स्वास्थ्य को अहमियत दे रहा हूं, जो देनी चाहिए. अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है.'
