हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीआईफोन से एंड्रॉयड पर डेटा शेयरिंग हुई आसान, ऐप्पल ने रोल आउट की iOS 26.3 अपडेट

आईफोन से एंड्रॉयड पर डेटा शेयरिंग हुई आसान, ऐप्पल ने रोल आउट की iOS 26.3 अपडेट

ऐप्पल ने iOS 26.3 अपडेट को रोल आउट कर दिया है. इसमें मुख्य तौर पर बग फिक्स करने पर फोकस किया गया है. साथ ही इसमें ऐप्पल से एंड्रॉयड को डेटा ट्रांसफर करने की प्रोसेस आसान कर दी गई है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 12 Feb 2026 12:02 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Apple ने अपने यूजर्स के लिए iOS 26.3 अपडेट रोल आउट कर दी है. आईफोन के अलावा आईपैड, मैकबुक, वॉच, टीवी और विजन हेडसेट के लिए नई अपडेट रोल आउट हुई है. कंपनी ने इसमें बड़े फीचर्स देने की बजाय मुख्य तौर पर बग फिक्स करने और ओवरऑल सिस्टम स्टेबिलिटी को सुधारने पर जोर दिया गया है. हालांकि, इसमें एक नई प्रोसेस जोड़ी गई है, जो आईफोन से एंड्रॉयड और एंड्रॉयड से आईफोन स्विच करना आसान कर देगी. 

डेटा शेयरिंग हो गई एकदम आसान

ऐप्पल ने नई अपडेट में एक टूल जोड़ा है, जिससे क्रॉस-प्लेटफॉर्म शेयरिंग आसान हो जाएगा. इसकी मदद से यूजर्स अपने आईफोन को एंड्रॉयड फोन के पास रखकर ऐप्स, फोटोज, मैसेज और फोन नंबर आदि शेयर कर सकेंगे. बता दें कि हाल में गूगल ने भी ऐलान किया था कि ऐप्पल का एयरड्रॉप फीचर अब सभी एंड्रॉयड डिवाइसेस पर काम करेगा

अगली अपडेट पर टिकी हैं सबकी नजरें

ऐप्पल की iOS 26.4 अपडेट पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं. iOS 26.3 में कंपनी ने जहां बग फिक्स पर सिस्टम स्टेबिलिटी पर फोकस किया है, वहीं अगले अपडेट में कई बड़े फीचर मिलने की उम्मीद है. इसका सबसे खास फीचर एआई पावर्ड सिरी रहने वाली है, जो गूगल के जेमिनी मॉडल का यूज करेगी. इस अपडेट में सिरी के अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के साथ-साथ कई यूजर-फेसिंग फीचर्स भी जोड़े जाएंगे. इनकी मदद से सिरी यूजर डेटा को बेहतर तरीके से समझ पाएगी और इन-ऐप और क्रॉस-ऐप एक्शन से भी लैस होगी. 

नए सिक्योरिटी फीचर की भी उम्मीद

iOS 26.4 में एआई पावर्ड सिरी, नई इमोजी और फ्रीफॉर्म फोल्डर के अलाव एक नया सिक्योरिटी फीचर भी दिया जा सकता है. इस फीचर में आईफोन यूजर्स को एक नया वैलिडेशन सिस्टम मिलेगा, जो ऐप्पल आईडी और आईक्लाउड की एक्सेस देने से पहले डिवाइस की इंटैग्रिटी वैलिडेट करेगा. अगर इस सिस्टम को लगता है कि फोन को जेलब्रेक आदि किया गया है तो यह उसे ऐप्पल की ऑनलाइन सर्विस की एक्सेस नहीं देगा.

Published at : 12 Feb 2026 12:02 PM (IST)
Android Apple TECH NEWS IOS 26.3
