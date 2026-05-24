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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअगले दो सालों में पूरी तरह बदल जाएंगे Apple और Samsung के महंगे फोन, ये ट्रेंड कर रहे हैं इशारा

अगले दो सालों में पूरी तरह बदल जाएंगे Apple और Samsung के महंगे फोन, ये ट्रेंड कर रहे हैं इशारा

Apple And Samsung Future Phone Plan: ऐप्पल और सैमसंग डिजाइन के मामले में स्मार्टफोन इंडस्ट्री को पूरी तरह बदलने को तैयार दिख रही हैं. दोनों कंपनियां नए फॉर्म फैक्टर वाले फोन पर काम कर रही हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 24 May 2026 03:45 PM (IST)
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  • स्मार्टफोन में 7 इंच से बड़ी स्क्रीन देखने को मिलेगी।

Apple And Samsung Future Phone Plan: स्मार्टफोन मार्केट में आज एक से बढ़कर एक शानदार डिजाइन वाले फोन मौजूद है. कम बजट में कीपैड वाले फोन मिल जाएंगे तो प्रीमियम सेगमेंट में धाकड़ रिफ्रेश रेट के साथ बड़े डिस्प्ले वाले फोन भी अवेलेबल हैं. अब अगले एक-दो साल में बाजार में और भी नए लुक और डिजाइन वाले फोन एंट्री मारने के लिए तैयार हैं. हर बार की तरह इस बार भी ऐप्पल और सैमसंग यह लीड लेने वाली है. दोनों कंपनियों के अपकमिंग फोन में अब तक सबसे धांसू अपग्रेड्स आने जा रहे हैं. एक बार जब इन कंपनियों के फोन लॉन्च हो जाएंगे तो बाकी कंपनियां भी इन्हें फॉलो करने लगेंगी. आइए एक नजर डालते हैं कि सैमसंग और ऐप्पल फोन को लेकर किस तरह के एक्सपेरिमेंट कर रही हैं.

फोल्डेबल फोन 

पिछले कुछ सालों से फोल्डेबल स्मार्टफोन एक ही तरह के डिजाइन पर अटके हुए थे. एक्सटर्नल डिस्प्ले एक रेगुलर फोन की तरह दिखता है और अनफोल्ड करने पर बड़ा डिस्प्ले एक टैबलेट की तरह नजर आता है. इस मामले में चाइनीज कंपनी Huawei ने पहल करते हुए अपने फोल्डेबल फोन का डिजाइन चेंज कर लिया. पिछले महीने कंपनी ने Huawei Pura X Max फोन को लॉन्च किया था, जो वाइड फोल्डिंग डिजाइन के साथ आया है. यानी इसकी चौड़ाई लंबाई से ज्यादा है. अब कयास हैं कि सैमसंग भी Galaxy Z Fold 8 के साथ Galaxy Z Fold 8 Wide को लॉन्च करेगी, जो हॉरिजॉन्टली फोल्डिंग स्मार्टफोन होगा. सितंबर में ऐप्पल भी इसी फॉर्म फैक्टर में अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च करेगी. 

फुल डिस्प्ले वाले फोन

2027 में आईफोन के सफर को 20 साल पूरे हो जाएंगे और इस मौके के लिए ऐप्पल ने धाकड़ तैयारी की है. अगर रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी अगले साल फुल डिस्प्ले वाला आईफोन लॉन्च कर सकती है. यानी इसके डिस्प्ले पर न कोई कटआउट होगा, न डायनामिक आईलैंड होगा और न ही बेजल्स देखने को मिलेंगे. लीक्स के मुताबिक, दूसरी कंपनियों ने भी इस तरह के डिस्प्ले के लिए रिसर्च शुरू कर दी है और जल्द ही मार्केट में फुल डिस्प्ले वाले फोन के कई ऑप्शंस लॉन्च हो सकते हैं.

नया डिस्प्ले साइज?

पिछले कुछ सालों से स्मार्टफोन के डिस्प्ले 6.9 इंच की अपर लिमिट पर अटके हुए हैं. यह ट्रेंड भी जल्द बदल सकता है और अगले कुछ सालों में 7 इंच से बड़ी स्क्रीन वाले फोन मार्केट में दस्तक दे सकते हैं. इसी तरह साइज में छोटे लेकिन वाइड डिस्प्ले वाले फोन भी लॉन्च होने की कतार में हैं. 

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Published at : 24 May 2026 03:44 PM (IST)
Tags :
Samsung Foldable Phone Apple TECH NEWS IPhone Ultra
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