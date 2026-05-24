ऋषभ पंत से छिनेगी लखनऊ की कप्तानी? LSG के क्रिकेट डायरेक्टर के बयान से मची हलचल

टेस्ट क्रिकेट से उपकप्तानी छिनने के बाद अब ऋषभ पंत से लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी भी छिन सकती है. ऋषभ पंत को लखनऊ ने आईपीएल 2025 की मेगा ऑक्शन में 27 करोड़ रुपये में खरीदा था. उन्हें टीम की कमान सौंपी गई, लेकिन लगातार दो साल उनके नेतृत्व में लखनऊ सुपर जायंट्स प्लेऑफ में क्वालीफाई नहीं कर सकी. आईपीएल 2026 में लखनऊ 14 मैचों में सिर्फ चार मुकाबले ही जीत सकी. प्वाइंट्स टेबल में लखनऊ सबसे नीचे 10वें स्थान पर रही. अब टीम के क्रिकेट डायरेक्टर टॉम मूडी ने पंत से कप्तानी छिनने के संकेत दिए हैं.

आईपीएल 2025 में जब ऋषभ पंत पहली बार लखनऊ के कप्तान रहे तो टीम सातवें स्थान पर रही थी जबकि इस सीजन में उसका प्रदर्शन पिछले साल से भी खराब रहा. पंत की कप्तानी में फ्रेंचाइजी ने दो सीजन में 28 मैचों में केवल 10 में जीत हासिल की. कई पूर्व क्रिकेटरों का ऐसा भी मानना है कि लखनऊ अब पंत को रिलीज कर सकती है.

टॉम मूडी ने पंजाब किंग्स से सात विकेट से मिली हार के बाद पत्रकारों से कहा, "अगर कप्तानी की बात करें तो निश्चित तौर पर उन्हें यह चुनौतीपूर्ण लगी है और परिणाम इसे दर्शाते हैं. हमें इस पर विचार करना होगा कि इस दबाव का बल्लेबाजी में उनके प्रदर्शन पर भी तो असर नहीं पड़ रहा है. मैं जानता हूं कि यह सीजन हमारे लिए मुश्किल रहा है, लेकिन हम इस पर विचार करेंगे. हम हर पहलू पर गौर करेंगे."

लखनऊ ने पंत को रिकॉर्ड 27 करोड़ रुपये में खरीदा था, इसलिए उनके प्रदर्शन पर शुरू से ही नजर रखी जा रही थी. लखनऊ की तरफ से पंत ने दो सीजन में 581 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 135.74 रहा, जो उनके करियर के 144.18 के स्ट्राइक रेट से कम है.

हाल में पंत की जगह केएल राहुल को टेस्ट टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया. उन्हें वनडे टीम से भी बाहर कर दिया गया है. इसके बाद अब मूडी की यह टिप्पणी आई है. उन्होंने कहा, "निश्चित रूप से हम अपनी अपेक्षाओं या मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं. जहां तक फ्रेंचाइजी के नेतृत्व की बात है तो यह निश्चित रूप से एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम भविष्य में गंभीरता से विचार करेंगे. हम प्रत्येक सत्र में हर विभाग के प्रदर्शन पर गौर करते हैं और कुछ सोच-समझकर निर्णय लेते हैं, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि हमें नए सिरे से शुरुआत करने पर विचार करने की जरूरत है."

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