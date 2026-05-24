पंजाब पुलिस ने फिरोजपुर के गुरुहरसहाय में चार लोगों को गिरफ्तार करके मादक पदार्थ की सीमा पार तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया. यह जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को दी.

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में बताया कि पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 28.12 किलोग्राम हेरोइन और 9.5 लाख रुपये नकद बरामद किए.

उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इस गिरोह के विदेशी तस्करों से संबंध थे, जिन्होंने आरोपियों को मादक पदार्थ की खेप कथित तौर पर प्राप्त करने और उसे भारतीय क्षेत्र में वितरित करने का काम सौंपा था.

'सीमापार से तस्करी नेटवर्क खत्म करेंगे'

डीजीपी ने बताया कि मादक पदार्थ की सीमापार तस्करी नेटवर्क को खत्म करने के लिए जांच जारी है. पुलिस के अनुसार, आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां और बरामदगी होने की उम्मीद है.

पंजाब पुलिस की तरफ से कहा गया कि फिरोजपुर की काउंटर इंटेलिजेंस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार करके एक सीमा-पार नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता मिली है. फिरोजपुर के गुरुहरसहाय में की गई इस कार्रवाई में 28.12 किलोग्राम हेरोइन और नशीले पदार्थों की बिक्री से मिले 9.5 लाख रुपये बरामद किए गए हैं.

'विदेशी आकाओं से जुड़े थे तार'

आगे कहा, शुरुआती जांच से पता चला है कि इस गिरोह के तार विदेश में बैठे तस्करों और उनके आकाओं से जुड़े थे. आरोप है कि इन्हीं लोगों ने आरोपियों को भारत की सीमा के भीतर नशीले पदार्थों की खेप को लाने और उसे आगे बांटने का काम सौंपा था.

'आने वाले दिनों में और होंगी गिरफ्तारियां'

इस पूरे सीमा-पार नशीले पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करने और इसके आगे व पीछे के सभी संपर्कों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है. आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां और बरामदगियां होने की उम्मीद है.

'नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस'

पंजाब पुलिस ने कहा कि हम सीमा-पार होने वाली तस्करी पर कड़ी निगरानी रखने और नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को सख्ती से लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है.