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हिंदी न्यूज़शिक्षाCBSE 12th Re-evaluation 2026: छात्रों को वापस मिलेगा अतिरिक्त पैसा, स्कैन कॉपी आवेदन में गड़बड़ी को लेकर CBSE का बड़ा अपडेट

CBSE 12th Re-evaluation 2026: छात्रों को वापस मिलेगा अतिरिक्त पैसा, स्कैन कॉपी आवेदन में गड़बड़ी को लेकर CBSE का बड़ा अपडेट

CBSE 12th Re-evaluation 2026: CBSE ने नया अपडेट जारी किया है. बोर्ड ने साफ कहा है कि जिन छात्रों के खाते से अतिरिक्त पैसा कटा है, उन्हें वह रकम वापस कर दी जाएगी.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 24 May 2026 01:43 PM (IST)
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CBSE 12th Re-evaluation 2026: CBSE कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के रिजल्ट आने के बाद हजारों छात्र अपने नंबरों को लेकर री-चेकिंग और री-इवैल्युएशन की प्रक्रिया में शामिल हैं. इसी बीच कई छात्रों को उस समय परेशानी का सामना करना पड़ा जब वे अपनी आंसर बुक की स्कैन कॉपी के लिए आवेदन कर रहे थे. किसी छात्र के खाते से जरूरत से ज्यादा फीस कट गई, तो कुछ छात्रों से कम फीस जमा हुई. वहीं कई छात्र वेबसाइट की तकनीकी दिक्कतों की वजह से आवेदन भी पूरा नहीं कर पाए.

अब इस मामले पर Central Board of Secondary Education ने नया अपडेट जारी किया है. बोर्ड ने साफ कहा है कि जिन छात्रों के खाते से अतिरिक्त पैसा कटा है, उन्हें वह रकम वापस कर दी जाएगी. साथ ही जिन छात्रों के आवेदन में फीस से जुड़ी गड़बड़ी हुई है, उनकी स्कैन कॉपी फिर भी उपलब्ध कराई जाएगी और उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी.

क्या है पूरा मामला?

21 और 22 मई 2026 को बड़ी संख्या में छात्र CBSE पोर्टल पर अपनी आंसर बुक की स्कैंड कॉपी के लिए आवेदन कर रहे थे. अचानक वेबसाइट पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक बढ़ गया, जिसकी वजह से सर्वर पर दबाव आ गया. इसी दौरान तकनीकी समस्याएं भी सामने आईं.कई छात्रों ने शिकायत की कि फीस जमा करते समय बार-बार Payment Failed दिख रहा था. कुछ छात्रों के खाते से दो बार पैसा कट गया. कहीं जरूरत से ज्यादा फीस कट गई. कुछ छात्रों का आवेदन पूरा नहीं हुआ. वेबसाइट बार-बार बंद हो रही थी. इन समस्याओं के बाद छात्रों और अभिभावकों में चिंता बढ़ गई थी. सोशल मीडिया पर भी कई छात्रों ने अपनी परेशानी शेयर की.

CBSE ने क्या कहा?

CBSE के परीक्षा नियंत्रक डॉ. संयम भारद्वाज की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि जिन मामलों में ज्यादा फीस कट गई है, वह अतिरिक्त रकम उसी पेमेंट माध्यम में वापस भेजी जाएगी जिससे भुगतान किया गया था.बोर्ड ने यह भी बताया कि जिन छात्रों से कम फीस जमा हुई है, उन्हें अलग से सूचना दी जाएगी. साथ ही जरूरत पड़ने पर बाकी फीस बाद में जमा कराई जाएगी. सभी प्रभावित छात्रों को उनकी स्कैन कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी. छात्रों को दोबारा नया आवेदन करने की जरूरत नहीं है. इस फैसले से उन छात्रों को बड़ी राहत मिली है जो फीस कटने की समस्या के कारण परेशान थे.

यह भी पढ़ें - Government Jobs After 12th/ग्रेजुएशन में पढ़ते-पढ़ते क्लियर कर सकते हैं ये 5 सरकारी एग्जाम, मिलती है बंपर सैलरी?

आवेदन की तारीख क्या है ?

पहले स्कैन कॉपी के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 23 मई 2026 तय की गई थी. लेकिन वेबसाइट पर लगातार तकनीकी दिक्कतें आने और भारी ट्रैफिक की वजह से कई छात्र समय पर आवेदन नहीं कर पाए. CBSE ने माना कि सर्वर पर ज्यादा लोड और कुछ अनधिकृत हस्तक्षेप की कोशिशों के कारण पोर्टल प्रभावित हुआ था. इसी वजह से बोर्ड ने छात्रों को अतिरिक्त मौका देते हुए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 24 मई 2026 कर दी.

 री-इवैल्युएशन के लिए आवेदन कैसे करें?

1. CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

2. रोल नंबर, स्कूल नंबर और जरूरी जानकारी भरकर लॉगिन करें.

3. Answer Book Scan Copy या Verification/Re-evaluation वाले ऑप्शन पर क्लिक करें.

4. जिस विषय की कॉपी चाहिए उसे चुनें.

5. ऑनलाइन फीस जमा करें.

6. फॉर्म सबमिट करने के बाद रसीद डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें.

यह भी पढ़ें - Jobs AI Cannot Replace: AI आने के बाद भी इन जॉब्स को नहीं होगा कोई खतरा, सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं ये नौकरियां

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Published at : 24 May 2026 01:43 PM (IST)
Tags :
CBSE 12th Result CBSE Re-evaluation 2026 CBSE Scan Copy CBSE Fee Refund
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