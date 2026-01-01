ऐप्पल की विंटेज लिस्ट में शामिल हो गया यह आईफोन, लाखों यूजर्स पर होगा असर, यहां देखें पूरी जानकारी
ऐप्पल ने iPhone SE फर्स्ट जनरेशन के बाद एक और आईफोन को अपनी विंटेज लिस्ट में शामिल कर लिया है. इस बार कंपनी ने आईफोन 11 प्रो को इस लिस्ट में एड किया है.
ऐप्पल ने अपनी विंटेज लिस्ट को अपडेट करते हुए इसमें एक आईफोन और कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स को शामिल किया है. कंपनी ने 2019 में लॉन्च हुए आईफोन 11 प्रो के साथ-साथ ऐप्पल वॉच सीरीज 5, 2020 में इंटेल प्रोसेसर के साथ आए 13 इंच वाले मैकबुक एयर, आईपैड एयर 3 और आईफोन 8 प्लस को भी विंटेज लिस्ट में शामिल कर लिया है. बता दें कि ऐप्पल ने पिछले महीने iPhone SE फर्स्ट जनरेशन को भी इस लिस्ट में शामिल किया था.
मॉडर्न स्मार्टफोन है आईफोन 11 प्रो
बाकी प्रोडक्ट्स की तुलना में आईफोन 11 प्रो का विंजेट लिस्ट में जाना चर्चा का विषय बना हुआ है. भले ही इस आईफोन को लॉन्च हुए काफी समय हो गया है, लेकिन अभी भी लाखों लोग इसे यूज करते हैं और यह एक मॉडर्न स्मार्टफोन ही माना जाता है. इसमे दमदार कैमरा सेटअप और OLED डिस्प्ले मिलता है. साथ ही यह ऐप्पल की लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट iOS26 को भी सपोर्ट करता है.
ऐप्पल किसे मानती है विंटेज प्रोडक्ट?
ऐप्पल उन प्रोडक्ट्स को विंटेज मानती है, जिनकी बिक्री बंद हुए 5 साल पूरे हो गए हों. अगर कोई प्रोडक्ट विंटेज लिस्ट में शामिल हो जाता है तो इसका मतलब है कि ऐप्पल उसको रिपेयर करने की गारंटी नहीं लेती. यानी आप विंटेज प्रोडक्ट को ऐप्पल के ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर पर रिपेयरिंग के लिए ले जा सकते हैं, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं होगी कि वहां उसकी रिपेयरिंग हो ही जाएगी. अगर सर्विस सेंटर पर पार्ट्स उपलब्ध है तो ही इसे रिपेयर किया जाएगा.
सात साल बाद ऑब्सोलेट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स
बिक्री बंद होने के 5 साल बाद जहां प्रोडक्ट्स विंटेज लिस्ट में शामिल होते हैं, वहीं 7 साल के बाद इन्हें ऑब्सोलेट लिस्ट में डाल दिया जाता है. इन प्रोडक्ट्स के लिए ऐप्पल हार्डवेयर सपोर्ट देना बंद कर देती है. अगर आप किसी ऑब्सोलेट प्रोडक्ट को ऐप्पल के सर्विस सेंटर पर ले जाएंगे तो वहां न तो इसकी रिपेयरिंग होगी और न ही नए पार्ट्स मिलेंगे. ऐसे में यूजर के पास केवल थर्ड-पार्टी सर्विस सेंटर से इन्हें रिपेयर करवाने का ऑप्शन रह जाता है.
