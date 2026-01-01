पुराने तरीके हुए बेकार, अब डेटिंग ऐप्स पर नौकरी तलाश रहे हैं लोग, कामयाबी भी मिल रही
अब लोग लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स को छोड़कर डेटिंग ऐप्स पर जॉब्स तलाश कर रहे हैं. अमेरिका में हुए एक सर्वे में शामिल कई लोगों ने कहा कि उन्हें इस तरीके से जॉब ऑफर भी मिल चुके हैं.
अब नौकरी ढूंढने के ट्रेडिशनल तरीके काम नहीं आ रहे और लोग नए तरीकों का सहारा ले रहे हैं. दरअसल, अब लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर नौकरी की तलाश करने वाले लोगों की भीड़ है और वहां कंपीटिशन भी ज्यादा है. ऐसे में लोग जॉब्स, रेफरल और इंटरव्यू के लिए डेटिंग ऐप्स यूज कर रहे हैं. अब लोग डेटिंग ऐप्स पर उन लोगों को सर्च कर रहे हैं, जो उन्हें उनके सपनों की नौकरी दिलवा सके. यह सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन कई लोग इस तरीके से कामयाबी भी पा चुके हैं.
करियर बनाने के लिए यूज हो रही हैं डेटिंग ऐप्स
हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, डेटिंग ऐप यूज करने वाले हर तीन में एक यूजर ने टिंडर, बंबल और हिंज आदि का जॉब्स की तलाश करने में यूज किया है. यह बदलाव ऐसे समय में आया है, जब जॉब मार्केट में कंपीटिशन बढ़ा है और एआई के कारण लोगों में अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ रही है. अमेरिका में किए गए सर्वे में शामिल कुछ लोगों ने बताया कि उनके लिए नया तरीका कारगर साबित हुआ है और वो ऐसे लोगों से मिल पाए हैं, जो उन्हें नौकरी दिलवाने में मदद कर सकता है. सर्वे में भाग लेने वाले 39 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्होंने डेटिंग ऐप्स के जरिए इंटरव्यू अरेंज करवा लिए हैं, जबकि 37 प्रतिशत को तो इस तरीके से जॉब ऑफर भी मिल चुके हैं.
डेटिंग ऐप्स पर नौकरियां क्यों ढूंढ रहे लोग?
सर्वे में शामिल 42 प्रतिशत लोगों ने कहा कि दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर नौकरी ढूंढना मुश्किल हो गया है. ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स पर पहले ही नौकरी ढूंढने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई है और दूसरा रिक्रूटर भी अब स्क्रीनिंग के लिए एआई टूल्स का यूज करने लगे हैं, जिससे उनके रेज्यूमे सिस्टम में कहीं दबकर रह जाते हैं. दूसरी तरफ डेटिंग ऐप्स पर उन्हें उन लोगों से वन-टू-वन कॉन्टैक्ट करने का मौका मिलता है, जो करियर में उनकी मदद कर सकते हैं.
