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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2026 के बीच बना सबसे तेज T20I फिफ्टी का रिकॉर्ड, पाकिस्तानी बल्लेबाज ने रचा इतिहास; भारतीय खिलाड़ी पिछड़ी

IPL 2026 के बीच बना सबसे तेज T20I फिफ्टी का रिकॉर्ड, पाकिस्तानी बल्लेबाज ने रचा इतिहास; भारतीय खिलाड़ी पिछड़ी

Fatima Sana Fastest T20I: पाकिस्तान की फातिमा सना ने टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज फिफ्टी लगाने का रिकॉर्ड कायम कर दिया है. उन्होंने भारतीय बल्लेबाज को पीछे छोड़ दिया.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 15 May 2026 11:25 PM (IST)
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Pakistan Fatima Sana Fastest T20I Record: क्रिकेट जगत में इन दिनों IPL 2026 की चर्चा तेज है. इसी बीच पाकिस्तानी खिलाड़ी फातिमा सना (Fatima Sana) ने महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज फिफ्टी लगाने का रिकॉर्ड कायम कर दिया है. इसके साथ पाक बल्लेबाज ने भारतीय खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ दिया. पाक कप्तान फातिमा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ कराची में खेले गए तीसरे टी20 में 15 गेंदों में हाफ सेंचुरी पूरी की. इसके साथ वह फॉर्मेट में सबसे तेज फिफ्टी लगाने वाली बल्लेबाज बन गईं. 

भारतीय बल्लेबाज को छोड़ा पीछे

इससे पहले महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज फिफ्टी लगाने का रिकॉर्ड संयुक्त रूप से न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन, ऑस्ट्रेलिया की फीबी लिचफील्ड और भारत की ऋचा घोष के नाम पर दर्ज था. तीनों ही खिलाड़ियों ने 18-18-18 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया था. 

महिला टी20 इंटरनेशनल में 5 सबसे तेज फिफ्टी 

फातिमा सना (पाकिस्तान)- 15 गेंद

सोफी डिवाइन (न्यूजीलैंड)- 18 गेंद

फीबी लिचफील्ड (ऑस्ट्रेलिया)- 18 गेंद

ऋचा घोष (भारत)- 18 गेंद

निदा डार (पाकिस्तान)- 20 गेंद

फातिमा ने 326.32 के स्ट्राइक रेट से खेली पारी 

मुकाबले में पाकिस्तान के लिए कप्तान फातिमा ने सिर्फ 19 गेंदों में 10 चौके और 2 छक्के लगाकर 62* रनों की पारी खेली. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 326.32 का रहा. 

पाकिस्तान ने बड़ा टोटल बनाकर जीता मैच 

मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 20 ओवर में 4 विकेट पर 223 रन बोर्ड पर लगाए. टीम के लिए कप्तान फातिमा ने सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा सायरा जबीन ने 32 गेंदों में 8 चौके लगाकर 50* रन स्कोर किए. फातिमा और सायरा ने चौथे विकेट के लिए 22 गेंदों में 71 रनों की साझेदारी भी की. बाकी आयशा जफर ने 28 गेंदों में 9 चौकों की मदद से 45 रन बनाए. 

रन चेज के लिए उतरी जिम्बाब्वे की टीम 17.1 ओवर में 90 रन पर ऑलआउट हो गई. टीम के लिए ओपनर केलिस न्धलोवु ने 32 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा टीम की कोई बल्लेबाज 20 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी. मैदान पर उतरी 11 बल्लेबाजों में 8 तो दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके. इस दौरान पाकिस्तान के लिए सादिया इकबाल ने सबसे ज्यादा 3 विकेट अपनी झोली में डाले. इस तरह मुकाबले में पाकिस्तान ने 133 रनों से बड़ी जीत हासिल की. 

 

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Published at : 15 May 2026 11:22 PM (IST)
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Pakistan Fatima Sana PAK Vs ZIM Fastest T20I Fifty
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