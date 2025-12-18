चोरी न हो जाए आपका डेटा, ऐप्स को परमिशन देते समय ध्यान रखें ये बातें

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







फोन में ऐप डाउनलोड करने के बाद यह कुछ परमिशन मांगती है. कई लोग बिना देखे ही इसे Allow कर देते हैं. अगर आप भी ऐसा करने वाले लोगों में शामिल हैं तो बता दें कि यह खतरनाक हो सकता है. दरअसल, कई ऐप्स गैर-जरूरी परमिशन भी मांगती है. ये परमिशन Allow होते ही आपके डेटा पर खतरा बढ़ जाता है और यह गलत हाथों में भी पड़ सकता है. इसलिए अपने स्मार्टफोन में किसी भी ऐप को परमिशन Allow करते समय कई बातों का ध्यान रखना चाहिए.

क्या होती है ऐप परमिशन?

आपके डिवाइस पर किसी फीचर या डेटा को एक्सेस करने के लिए ऐप्स परमिशन की रिक्वेस्ट करती है. उदाहरण के तौर पर एक फोटो एडिटिंग ऐप के लिए कैमरा और फोटो गैलरी की एक्सेस जरूरी है. इस तरह कुछ परमिशन जरूरी होती है, जबकि कई ऐप्स गैर-जरूरी परमिशन भी मांगती है. एक मामला ऐसा भी सामने आया, जिसमें एक फ्लैशलाइट ऐप कॉन्टैक्ट एक्सेस करने की परमिशन मांग रही थी.

ऐप परमिशन के हैं कई नुकसान

अगर आप बिना देखे किसी ऐप को सारी परमिशन दे देते हैं तो इसके कई नुकसान हो सकते हैं. इन परमिशन की मदद से ऐप्स आपके डिवाइस में मालवेयर इंस्टॉल कर सकती हैं. इसी तरह लगातार आपके डिवाइस की लोकेशन ट्रैक हो सकती है, जिससे यह पता चल जाता है कि आप रियल-टाइम में कहां हैं. इसके अलावा डिवाइस से डेटा चोरी होने और फाइनेंशियल फ्रॉड होने का खतरा भी बढ़ जाता है.

ये परमिशन Allow करते समय बरतें सावधानी

अगर कोई ऐप अपने फंक्शन से हटकर कोई परमिशन मांग रही हैं तो इसे Allow न करें. खासकर कैमरा और माइक्रोफोन की एक्सेस देते हुए सावधानी बरतें. इनकी मदद से आपको रिकॉर्ड किया जा सकता और आपकी बातें सुनी जा सकती हैं. लोकेशन की फुल टाइम एक्सेस की जगह ओनली व्हाइल यूजिंग द ऐप को सेलेक्ट करें. इससे पूरे दिन आपकी लोकेशन को ट्रैक नहीं किया जाएगा. इसी तरह कॉन्टैक्ट और स्टोरेज में जरूरी डेटा स्टोर होता है. केवल उन्हीं ऐप्स को इनकी परमिशन दे, जिन्हें इनकी सच में जरूरत है.

