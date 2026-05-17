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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी2028 तक आ जाएगी इंसानों के लेवल की समझ वाली AI, इस कंपनी ने कर दिया बड़ा दावा

2028 तक आ जाएगी इंसानों के लेवल की समझ वाली AI, इस कंपनी ने कर दिया बड़ा दावा

AGI Timeline: एआई कंपनी एंथ्रोपिक का कहना है कि इंसानों जैसी समझदार एआई 2028 तक आ सकती है. इस मामले में आगे रहने वाले देश का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 17 May 2026 09:47 AM (IST)
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  • एंथ्रोपिक का दावा: 2028 तक आ सकता है AGI;
  • AGI इंसानों जैसी समझ, फैसले लेने में सक्षम;
  • AGI से विज्ञान, अर्थनीति, सैन्य शक्ति प्रभावित;
  • अमेरिका को AI विकास में आगे रहने की आवश्यकता;

AGI Timeline: अभी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) का दौर है. AI का अगला वर्जन AGI यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलीजेस होगा, जिसमें एआई सिस्टम इंसानों के बराबर समझदार हो जाएंगे. अमेरिकी कंपनी एंथ्रोपिक ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि 2028 तक AGI आ सकती है. कंपनी का मानना है कि मौजूदा एआई मॉडल बहुत तेजी से इम्प्रूव हो रहे हैं और जल्द ही ये साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इंजीनियरिंग और रिसर्च समेत अलग-अलग फील्ड के टॉपिक्स को सुलझाने में ह्यूमन एक्सपर्ट को पीछे छोड़ देंगे. यही सिस्टम निर्धारित करेंगे कि दुनिया पर किस देश का प्रभाव होगा.

सबसे पहले AGI के बारे में जानें

मौजूदा एआई सिस्टम प्रॉम्प्ट के आधार पर काम करते हैं और इनकी स्किल्स लिमिटेड है. AGI सिस्टम काफी एडवांस होंगे. ये सिर्फ कमांड के हिसाब से काम नहीं करेंगे बल्कि सिचुएशन के हिसाब से खुद फैसले ले सकेंगे. ये इंसानों की तरह एक्सपीरियंस से सीखेंगे और इनमें कॉमन सेंस, क्रिटिकल थिंकिंग और किसी भी काम को इंसानों की तरह समझकर करने की क्षमता होगी.

AGI आने से क्या बदल जाएगा?

एंथ्रोपिक का कहना है कि भविष्य के एआई सिस्टम सिर्फ सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं होंगे. ये साइंटिफिक डिस्कवरी, सॉफ्टवेयर डेवलेपमेंट और यहां तक की एआई रिसर्च तक को रफ्तार देंगे. जिस देश के पास इन सिस्टम का कंट्रोल होगा, उसका इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री इंफ्लुएंस उतना ही अधिक होगा. कंपनी ने कहा कि इस मामले में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को चीन से आगे रहना चाहिए. एआई जल्द ही इतनी पावरफुल हो जाएगी कि इसका यूज नागरिकों को दबाने और देशों के बीच शक्ति का संतुलन बनाने के लिए किया जाने लगेगा.

अभी अमेरिका के पास बढ़त, लेकिन खतरा भी- एंथ्रोपिक 

एआई कंपनी का मानना है कि अमेरिका को एडवांस्ड एआई डेवलपमेंट के मामले में आगे रहने की जरूरत है. जो देश इस मामले में आगे रहेगा, उसी का इस टेक्नोलॉजी के नियमों और इसकी इकोनॉमिक पावर पर कंट्रोल होगा. एंथ्रोपिक ने कहा कि अभी अमेरिका इस मामले में काफी आगे है. अभी उसके पास एआई मॉडल्स को ट्रेनिंग देने के लिए कंप्यूटर, हाई-एंड चिप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन अगर चिप एक्सपोर्ट, डेटा सेंटर और मॉडल एक्सेस आदि की कमियों को दूर नहीं किया गया तो वह पीछे छूट सकता है. 

AGI को लेकर नहीं बन पा रही है एक राय

एआई कंपनियों और एक्सपर्ट्स के बीच AGI को लेकर एक राय नहीं बन पा रही है. एंथ्रोपिक ने इसके लिए 2028 का अनुमान लगाया है, वहीं कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि AGI अभी दूर की चीज है और 2030 से पहले इसके आने की कोई उम्मीद नहीं है.

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Published at : 17 May 2026 09:47 AM (IST)
Tags :
Artificial General Intelligence TECH NEWS Anthropic
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