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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीInstagram Reels पर नहीं आ रहे Views और Likes? तुरंत बदलें ये Hidden Settings

Instagram Reels पर नहीं आ रहे Views और Likes? तुरंत बदलें ये Hidden Settings

Instagram Reels: कई यूजर्स की सबसे बड़ी गलती होती है कि वे Low Quality में वीडियो अपलोड कर देते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 17 May 2026 06:56 AM (IST)
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  • सही समय पर रील पोस्ट करें, इंगेजमेंट बढ़ाएं।

Instagram Reels: अगर आप लगातार Instagram Reels बना रहे हैं लेकिन Views और Likes उम्मीद के मुताबिक नहीं आ रहे तो सिर्फ कंटेंट ही इसकी वजह नहीं हो सकता. कई बार फोन और Instagram की कुछ Hidden Settings आपकी Reach को कम कर देती हैं. यही कारण है कि अच्छी वीडियो होने के बावजूद Reels ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाती. कुछ आसान बदलाव करके आप अपनी Reels की Performance को बेहतर बना सकते हैं.

High Quality Upload सेटिंग जरूर करें ऑन

कई यूजर्स की सबसे बड़ी गलती होती है कि वे Low Quality में वीडियो अपलोड कर देते हैं. इससे Instagram आपकी Reel को कम लोगों तक दिखाता है. इसके लिए Instagram खोलें फिर Settings में जाएं. वहां Data Usage and Media Quality का ऑप्शन मिलेगा. यहां Upload at Highest Quality को ON कर दें. यह सेटिंग आपकी वीडियो को बेहतर क्वालिटी में अपलोड करेगी जिससे Engagement बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं.

Mobile Data Saver मोड कर सकता है नुकसान

अगर आपके फोन में Data Saver या Battery Saver ON है तो Instagram आपकी Reels की Quality और Reach दोनों को सीमित कर सकता है. खासकर Android फोन में यह फीचर बैकग्राउंड इंटरनेट और वीडियो प्रोसेसिंग को धीमा कर देता है. इसलिए Reel अपलोड करने से पहले Battery Saver और Data Saver OFF कर दें. इससे वीडियो जल्दी प्रोसेस होगी और Instagram Algorithm उसे बेहतर तरीके से Push कर सकता है.

सही ऑडियो और Trending Music का इस्तेमाल करें

Instagram का Algorithm Trending Audio वाली Reels को ज्यादा Promote करता है. अगर आप पुराने या Copyright वाले गाने इस्तेमाल कर रहे हैं तो Reach कम हो सकती है. Reel बनाते समय Trending Music सेक्शन जरूर चेक करें. जिन ऑडियो के साथ Arrow का निशान दिखता है वे ट्रेंड में होते हैं. ऐसे गानों का इस्तेमाल करने से Reel वायरल होने की संभावना बढ़ जाती है.

Account Type भी करता है असर

बहुत कम लोग जानते हैं कि Instagram Account Type भी Reach पर असर डालता है. अगर आपका अकाउंट Private है तो आपकी Reels ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेंगी. इसके लिए Account को Public रखें. साथ ही Professional Account ON करना भी फायदेमंद हो सकता है क्योंकि इससे आपको Insights और Audience Data देखने को मिलता है. इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह का कंटेंट ज्यादा चल रहा है.

गलत Hashtags Reach घटा सकते हैं

हर Reel में बहुत ज्यादा Hashtags भर देना भी नुकसानदायक हो सकता है. Instagram Spam Activity समझकर Reach कम कर सकता है. हमेशा 4 से 6 Relevant Hashtags इस्तेमाल करें. ऐसे Hashtags चुनें जो आपकी Reel के Topic से जुड़े हों. Random या बार-बार वही Tags इस्तेमाल करने से बचें.

Reel पोस्ट करने का सही समय चुनें

अगर आप ऐसे समय Reel डाल रहे हैं जब आपके Followers Online ही नहीं हैं तो शुरुआती Engagement कम मिलेगा. Instagram शुरुआती Performance देखकर ही Reel को आगे Push करता है. शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक और सुबह 8 से 10 बजे के बीच Reel पोस्ट करना कई Creators के लिए बेहतर माना जाता है. लगातार सही समय पर पोस्ट करने से Reach धीरे-धीरे बढ़ने लगती है.

यह भी पढ़ें: iPhone, iPad और Mac यूजर्स के लिए नया खतरा! सरकार ने जारी की बड़ी चेतावनी

Published at : 17 May 2026 06:56 AM (IST)
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