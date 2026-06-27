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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी90% Android यूजर्स करते हैं ये बड़ी गलती! इन 5 App Permissions को तुरंत हटाएं वरना हो सकता है नुकसान

90% Android यूजर्स करते हैं ये बड़ी गलती! इन 5 App Permissions को तुरंत हटाएं वरना हो सकता है नुकसान

Tech Tips: आज कल कोई भी ऐप इंस्टॉल करते समय वह आपसे आपकी लोकेशन का एक्सेस मांगता है. कई ऐप्स Allow all the time लोकेशन परमिशन मांगते हैं.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 27 Jun 2026 02:57 PM (IST)
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  • सेटिंग्स में जाकर अपनी ऐप अनुमतियां अवश्य जांचें।

Tech Tips: आज कल इस डिजिटल दुनिया में लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं. वहीं, स्टोर पर आजकल इतने ऐप्स मौजूद हैं जिनकी मदद से लोग अपने कामों को आसान बना लेते हैं. खाना ऑर्डर करने से लेकर टिकट बुकिंग तक, आज सभी काम ऐप्स के जरिए हो जाता है.

लेकिन अक्सर देखा गया है कि लोग अपने डिवाइस में नया ऐप इंस्टॉल करते समय कई सारे परमिशन को ऑन कर देते हैं जिससे जाने-अनजाने में आपकी निजी जानकारी ऐप्स के पास पहुंच जाती है. इसीलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही 5 ऐप परमिशन के बारे में जिन्हें आपको तुरंत ही बंद कर देना चाहिए.

Location Access

आज कल कोई भी ऐप इंस्टॉल करते समय वह आपसे आपकी लोकेशन का एक्सेस मांगता है. कई ऐप्स Allow all the time लोकेशन परमिशन मांगते हैं. ऐसे में अगर आपने ये परमिशन दे दी तो ऐप बैंकग्राउंड में आपकी हर एक्टिविटी को ट्रैक करता रहेगा. इसीलिए अगर ऐप को हर समय लोकेशन की जरूरत नहीं है तो While using the app या Don't Allow ऑप्शन को चुनना चाहिए.

Contacts Permission

बता दें कि कुछ गेम, फोटो एडिटर या नॉर्मल दिखने वाले ऐप्स भी Contacts की परमिशन मांगते हैं. हालांकि, इन ऐप्स को कॉन्टेक्ट्स की कोई जरुरत नहीं है लेकिन फिर भी वह इनकी परमिशन मांगते हैं. इससे आपके फोन में सेव नंबरों की जानकारी इन ऐप्स तक पहुंच जाती है. इससे बचने के लिए सिर्फ मैसेजिंग या कॉलिंग ऐप्स को ही Contacts Access दें. बाकी सभी ऐप्स से यह परमिशन हटा दें.

Microphone Permission

इसके अलावा कई ऐप्स माइक्रोफोन एक्सेस भी मांगते हैं जबकि उनका वॉइस रिकॉर्डिंग से कोई संबंध नहीं होता. ऐसे में जरूरत से ज्यादा माइक्रोफोन परमिशन आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा बन सकती है. इसीलिए केवल वीडियो कॉल, रिकॉर्डिंग या वॉइस असिस्टेंट जैसे जरूरी ऐप्स को ही Microphone की परमिशन देनी चाहिए.

Camera Permission

आज कल कैमरा परमिशन को भी कई ऐप्स एक्सेस कर लेते हैं जो आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा बन सकती है. ऐसे में अगर कोई ऐप कैमरे का इस्तेमाल नहीं करता फिर भी Camera Permission मांग रहा है तो सतर्क हो जाएं. बेमतलब का कैमरा एक्सेस देना आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है.

SMS और Phone Permission

कुछ ऐप्स SMS पढ़ने, भेजने या कॉल मैनेज करने की परमिशन मांगते हैं. गलत ऐप को यह एक्सेस देने से OTP, मैसेज और कॉल से जुड़ी आपकी संवेदनशील जानकारी खतरे में पड़ सकती है. इसीलिए SMS और Phone Permission केवल बैंकिंग, डिफॉल्ट मैसेजिंग या कॉलिंग जैसे भरोसेमंद ऐप्स को ही दें.

App Permissions कैसे चेक करें?

आप अपने स्मार्टफोन में ऐप्स परमिशन को आसानी से चेक कर सकते हैं. इसके लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें.

Settings खोलें.

Apps या App Management में जाएं.

Permissions ऑप्शन चुनें.

Camera, Microphone, Location, Contacts और SMS जैसी सभी परमिशन को अच्छे से चेक करें. अब यहां पर जिन ऐप्स को इनकी जरूरत नहीं है, उनकी परमिशन तुरंत बंद कर दें.

यह भी पढ़ें:

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 27 Jun 2026 02:56 PM (IST)
Tags :
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