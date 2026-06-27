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Tech Tips: आज कल इस डिजिटल दुनिया में लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं. वहीं, स्टोर पर आजकल इतने ऐप्स मौजूद हैं जिनकी मदद से लोग अपने कामों को आसान बना लेते हैं. खाना ऑर्डर करने से लेकर टिकट बुकिंग तक, आज सभी काम ऐप्स के जरिए हो जाता है.

लेकिन अक्सर देखा गया है कि लोग अपने डिवाइस में नया ऐप इंस्टॉल करते समय कई सारे परमिशन को ऑन कर देते हैं जिससे जाने-अनजाने में आपकी निजी जानकारी ऐप्स के पास पहुंच जाती है. इसीलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही 5 ऐप परमिशन के बारे में जिन्हें आपको तुरंत ही बंद कर देना चाहिए.

Location Access

आज कल कोई भी ऐप इंस्टॉल करते समय वह आपसे आपकी लोकेशन का एक्सेस मांगता है. कई ऐप्स Allow all the time लोकेशन परमिशन मांगते हैं. ऐसे में अगर आपने ये परमिशन दे दी तो ऐप बैंकग्राउंड में आपकी हर एक्टिविटी को ट्रैक करता रहेगा. इसीलिए अगर ऐप को हर समय लोकेशन की जरूरत नहीं है तो While using the app या Don't Allow ऑप्शन को चुनना चाहिए.

Contacts Permission

बता दें कि कुछ गेम, फोटो एडिटर या नॉर्मल दिखने वाले ऐप्स भी Contacts की परमिशन मांगते हैं. हालांकि, इन ऐप्स को कॉन्टेक्ट्स की कोई जरुरत नहीं है लेकिन फिर भी वह इनकी परमिशन मांगते हैं. इससे आपके फोन में सेव नंबरों की जानकारी इन ऐप्स तक पहुंच जाती है. इससे बचने के लिए सिर्फ मैसेजिंग या कॉलिंग ऐप्स को ही Contacts Access दें. बाकी सभी ऐप्स से यह परमिशन हटा दें.

Microphone Permission

इसके अलावा कई ऐप्स माइक्रोफोन एक्सेस भी मांगते हैं जबकि उनका वॉइस रिकॉर्डिंग से कोई संबंध नहीं होता. ऐसे में जरूरत से ज्यादा माइक्रोफोन परमिशन आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा बन सकती है. इसीलिए केवल वीडियो कॉल, रिकॉर्डिंग या वॉइस असिस्टेंट जैसे जरूरी ऐप्स को ही Microphone की परमिशन देनी चाहिए.

Camera Permission

आज कल कैमरा परमिशन को भी कई ऐप्स एक्सेस कर लेते हैं जो आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा बन सकती है. ऐसे में अगर कोई ऐप कैमरे का इस्तेमाल नहीं करता फिर भी Camera Permission मांग रहा है तो सतर्क हो जाएं. बेमतलब का कैमरा एक्सेस देना आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है.

SMS और Phone Permission

कुछ ऐप्स SMS पढ़ने, भेजने या कॉल मैनेज करने की परमिशन मांगते हैं. गलत ऐप को यह एक्सेस देने से OTP, मैसेज और कॉल से जुड़ी आपकी संवेदनशील जानकारी खतरे में पड़ सकती है. इसीलिए SMS और Phone Permission केवल बैंकिंग, डिफॉल्ट मैसेजिंग या कॉलिंग जैसे भरोसेमंद ऐप्स को ही दें.

App Permissions कैसे चेक करें?

आप अपने स्मार्टफोन में ऐप्स परमिशन को आसानी से चेक कर सकते हैं. इसके लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें.

Settings खोलें.

Apps या App Management में जाएं.

Permissions ऑप्शन चुनें.

Camera, Microphone, Location, Contacts और SMS जैसी सभी परमिशन को अच्छे से चेक करें. अब यहां पर जिन ऐप्स को इनकी जरूरत नहीं है, उनकी परमिशन तुरंत बंद कर दें.

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