हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकैसे Android Phones भूकंप आने से पहले ही अलर्ट भेज देते हैं? जानिए क्या है इसके पीछे की टेक्नोलॉजी

कैसे Android Phones भूकंप आने से पहले ही अलर्ट भेज देते हैं? जानिए क्या है इसके पीछे की टेक्नोलॉजी

Earthquake Alert in Android Phones: ये सेंसर फोन की स्पीड, झुकाव और कंपन को पहचानने का काम करता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 26 Jun 2026 12:45 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • Android स्मार्टफोन भूकंप अलर्ट पहले ही प्रदान करते हैं।
  • गूगल का सिस्टम लाखों Android फोनों को सेंसर बनाता।
  • फोन का एक्सेलेरोमीटर कंपन रिकॉर्ड करता, Google अलर्ट भेजता।

Earthquake Alert in Android Phones: आज कल के स्मार्टफोन्स में कई सारे एडवांस फीचर्स देखने को मिलते हैं. बता दें कि फोन लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका है. ऐसे में अब फोन्स में आपको कई सारे अलर्ट पहले ही मिल जाते हैं. वहीं, भूकंप का अलर्ट भी आपका स्मार्टफोन तुरंत देता है. दरअसल, आज कल के एंड्रॉयड स्मार्टफोन में ऐसा फीचर मिलता है जो यूजर को झटके महसूस होने से कुछ सेकंड पहले ही अलर्ट भेज देता है. आइए जानते हैं कि Android फोन यह काम कैसे करते हैं.

कैसे काम करता है Android Earthquake Alerts System

जानकारी के अनुसार, Google ने Android Earthquake Alerts System नाम का एक स्पेशल फीचर तैयार किया है. इस फीचर का मकसद लोगों को भूकंप आने से कुछ सेकेंड पहले ही अलर्ट देता है जिससे लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच सकें.

ये सिस्टम दुनिया भर में मौजूद लाखों Android स्मार्टफोन्स को एक छोटे-छोटे भूकंप सेंसर की तरह इस्तेमाल करता है. जब किसी क्षेत्र में जमीन हिलती है तो आसपास मौजूद कई फोन उस हलचल को रिकॉर्ड कर लेते हैं.

स्मार्टफोन में कौन-सा सेंसर काम करता है

बता दें कि आज लगभग सभी Android फोन में Accelerometer नाम का एक सेंसर मौजूद होता है. ये सेंसर फोन की स्पीड, झुकाव और कंपन को पहचानने का काम करता है. ऐसे में जब भूकंप की शुरुआती वेव जमीन के अंदर से निकलती हैं तो ये कंपन फोन के Accelerometer तक पहुंचते हैं. अगर किसी क्षेत्र में एक साथ बड़ी संख्या में फोन ऐसे ही कंपन को रिकॉर्ड करने लगते हैं तो सिस्टम इसे आने वाला भूकंप समझकर यूजर को अलर्ट भेज देता है.

Google को कैसे पता चलता है कि भूकंप आया है?

जानकारी के लिए बता दें कि जब कई Android डिवाइस एक जैसी कंपन की जानकारी भेजते हैं तो Google का सर्वर उस डेटा को अच्छी तरह से जांच करता है. गूगल का ये सिस्टम ये पता लगाता है कि असल में भूकंप आया है या फिर ये किसी और कारण से डेटा आ रहा है. अब जैसे ही भूकंप की पुष्टी होती है गूगल तुरंत ही प्रभावित क्षेत्रों में मौजूद यूजर्स को अलर्ट भेजना शुरू कर देता है.

क्या यह टेक्नोलॉजी सटीक तरह से काम करती है

हालांकि, ये टेक्नोलॉजी काफी एडवांस है लेकिन कोई भी टेक्नोलॉजी का 100 प्रतिशत तक सही होना काफी मुश्किल होता है. ऐसे में ये सिस्टम भी कह सकते हैं कि काफी हद तक सही जानकारी देता है लेकिन यूजर को मिलने वाला अलर्ट भूकंप की तीव्रता, दूरी और नेटवर्क कनेक्टिविटी पर निर्भर करता है.

यह भी पढ़ें:

क्या आपका फोन झूठ बोल रहा है? जानें Dry होने के बावजूद Liquid Detected मैसेज क्यों दिखाता है

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 26 Jun 2026 12:44 PM (IST)
Tags :
Android Earthquake Alert TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
कैसे Android Phones भूकंप आने से पहले ही अलर्ट भेज देते हैं? जानिए क्या है इसके पीछे की टेक्नोलॉजी
कैसे Android Phones भूकंप आने से पहले ही अलर्ट भेज देते हैं? जानिए क्या है इसके पीछे की टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी
Digital arrest से लेकर UPI fraud तक, सबसे खतरनाक साइबर क्राइम से बचाव के लिए करें ये काम
Digital arrest से लेकर UPI fraud तक, सबसे खतरनाक साइबर क्राइम से बचाव के लिए करें ये काम
टेक्नोलॉजी
क्या आपका फोन झूठ बोल रहा है? जानें Dry होने के बावजूद Liquid Detected मैसेज क्यों दिखाता है
क्या आपका फोन झूठ बोल रहा है? जानें Dry होने के बावजूद Liquid Detected मैसेज क्यों दिखाता है
टेक्नोलॉजी
आपकी फोटो और वॉइस डेटा पर है गूगल की नजर, ऐसे बचाएं अपनी प्राइवेसी
आपकी फोटो और वॉइस डेटा पर है गूगल की नजर, ऐसे बचाएं अपनी प्राइवेसी
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Ketan Agrawal Murder Case:मर्डर से ठीक एक दिन पहले सिया और चेतन ने रची थी ये साजिश!
Ketan Murder Case: 350 फीट गहरी खाई...'क्राइम कुंडली' सामने आई! | Bharat ki Baat
Ram Mandir Daan Chori | Sanjay Singh | Champat Rai | Sandeep Chaudhary:राम नाम की लूट का पूरा सच!
Ketan Murder Case | Siya Goyal | ABP News | ABP Report : मर्डर के बाद सिया ने मनाया था जश्न
Ram Mandir Daan Chori | Sanjay Singh | Mahadangal: क्या खतरे में है हिंदुओं की आस्था?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
तीस्ता के बाद बांग्लादेश ने दिया एक और बड़ा झटका, भारत से प्रोजेक्ट लेकर चीन से तारिक रहमान ने कर ली बड़ी डील
तीस्ता के बाद बांग्लादेश ने दिया एक और बड़ा झटका, भारत से प्रोजेक्ट लेकर चीन से तारिक रहमान ने कर ली बड़ी डील
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ram Mandir Donation Case Live: राम मंदिर चंदा चोरी मामले के सभी 8 आरोपियों के बयान रिकॉर्ड, बैंक खातों के जरिए पैसे ट्रैक करेगी पुलिस
Live: राम मंदिर चंदा चोरी मामले के सभी 8 आरोपियों के बयान रिकॉर्ड, बैंक खातों के जरिए पैसे ट्रैक करेगी पुलिस
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
स्पोर्ट्स
IND Vs IRE: वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू मैच से पहले आयरलैंड के खिलाड़ी ने दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'वो 15 साल का है और...'
वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू मैच से पहले आयरलैंड के खिलाड़ी ने दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'वो 15 साल का है और...'
तमिल सिनेमा
क्या फिर टकराएंगे महेंद्र बाहुबली और भल्लादेव? प्रभास- अनुष्का और राणा दग्गुबाती ने 'बाहुबली 3' पर लगा दी मुहर!
क्या फिर टकराएंगे महेंद्र बाहुबली और भल्लादेव? प्रभास ने 'बाहुबली 3' पर लगा दी मुहर!
विश्व
Donald Trump Popularity: भारत में कितने लोग ट्रंप को पसंद करते हैं? प्यू रिसर्च की रिपोर्ट ने चौंकाया, आंकड़े देख सिर पीट लेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति
भारत में कितने लोग ट्रंप को पसंद करते हैं? प्यू रिसर्च की रिपोर्ट ने चौंकाया, आंकड़े देख सिर पीट लेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति
महाराष्ट्र
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में संजय राउत की एंट्री, बोले- 'एक करोड़ रुपये और चांदी की ईंट दान की थी, कहां गई?'
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में संजय राउत की एंट्री, बोले- 'एक करोड़ रुपये और चांदी की ईंट दान की थी, कहां गई?'
विश्व
Explained: 260 परमाणु बम एकसाथ फटने जितना 'जुड़वा भूकंप' क्या? वेनेजुएला में 10 हजार मौतों का गुमान, जमीन के नीचे चल क्या रहा?
वेनेजुएला में 260 परमाणु बम फटने जितना 'जुड़वा भूकंप' क्या? आखिर जमीन के नीचे चल क्या रहा?
ABP NEWS
Viral Video : सीधे जा रहा था ट्रैक्टर, अचानक पलटा और ऑटो में मारी टक्कर!
Viral Video : सीधे जा रहा था ट्रैक्टर, अचानक पलटा और ऑटो में मारी टक्कर!
ABP NEWS
Viral Video : समुद्र की लहरों से मजाक पड़ा भारी! बहा कर ले गई समुद्र की लहर
Viral Video : समुद्र की लहरों से मजाक पड़ा भारी! बहा कर ले गई समुद्र की लहर
ABP NEWS
Maharashtra Politics: ‘प्रेग्नेंट थे एकनाथ शिंदे, 6 गद्दार सांसदों को दिया जन्म’
Maharashtra Politics: ‘प्रेग्नेंट थे एकनाथ शिंदे, 6 गद्दार सांसदों को दिया जन्म’
ABP NEWS
Viral Video : राम मंदिर में दान की गई 200 किलो चांदी की ईंटें, सिंधी समाज पूछ रहा अब कहां हैं?
Viral Video : राम मंदिर में दान की गई 200 किलो चांदी की ईंटें, सिंधी समाज पूछ रहा अब कहां हैं?
ABP NEWS
Viral Video : वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग | #viralvideo
Viral Video : वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग | #viralvideo
Embed widget