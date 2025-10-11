स्लो हो गया है एंड्रॉयड स्मार्टफोन? ये तरीके अपना लिए तो रॉकेट जैसी हो जाएगी स्पीड

कुछ समय तक लगातार इस्तेमाल करने के बाद एंड्रॉयड स्मार्टफोन स्लो होने लगते हैं. नया फोन जहां टच करते ही रिस्पॉन्ड करता है, वहीं थोड़े महीनों बाद इसके रिस्पॉन्स का समय बढ़ जाता है. इस कारण कई बार कुछ जरूरी काम करते हुए झुंझलाहट होने लगती है और आसान कामों में भी लंबा समय लग जाता है. आज हम आपको फोन के स्लो होने के कारण और फिर से इसकी स्पीड बढ़ाने के तरीके बताने जा रहे हैं.

क्यों स्लो हो जाते हैं स्मार्टफोन?

ज्यादा बैकग्राउंड एक्टिविटीज- बैकग्राउंड में चल रही कई ऐप्स फोन की स्पीड को स्लो कर देती है. पुराने मॉडल में यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है.

सेटिंग में गड़बड़- कई बार ऑटो-सिंक, लोकेशन एक्सेस और बैकग्राउंड डेटा ट्रांसफर के कारण फोन की स्पीड कम हो जाती है. इसलिए गैर-जरूरी ऐप्स को सारी परमिशन न दें.

कमजोर नेटवर्क- कई बार कमजोर नेटवर्क के कारण भी फोन सही स्पीड पर काम नहीं कर पाता. अनस्टेबल नेटवर्क के कारण ऐप्स और वेबसाइट को लोड होने में ज्यादा समय लगता है.

पुराना सॉफ्टवेयर- अगर आप पुराने एंड्रॉयड वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें आए बग्स फोन की परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं. फोन में जितना पुराना एंड्रॉयड वर्जन होगा, उसके स्लो होने के उतने ही ज्यादा चांसेस हैं.

स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करें?

फोन को रिस्टार्ट करें- फोन को रिस्टार्ट करने से टेंपरेरी मेमोरी खाली हो जाएगी, जिससे स्पीड बढ़ेगी. इससे बैकग्राउंट एक्टिविटीज बंद हो जाती है और फोन की परफॉर्मेंस में सुधार होता है.

डिवाइस स्पेस को रखें खाली- अपने फोन से गैर-जरूरी ऐप्स और फाइल्स को हटा दें. इससे फोन का स्पेस खाली होगा और आपका फोन ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड भी लगेगा. इससे आपके लिए जरूरी ऐप्स और फाइल्स ढूंढना आसान हो जाएगा.

फोन को रखें अपडेटेड- अपने फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को लगातार अपडेट करते रहें. इससे परफॉर्मेंस से संबंधित दिक्कत तो दूर होती ही है, साथ ही फोन में सुरक्षा संबंधित खामी रहने का भी खतरा नहीं रहता. इसके अलावा आपके अपडेट से नए फीचर्स का फायदा उठाने का भी मौका मिलता है.

