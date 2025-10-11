हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीस्लो हो गया है एंड्रॉयड स्मार्टफोन? ये तरीके अपना लिए तो रॉकेट जैसी हो जाएगी स्पीड

स्लो हो गया है एंड्रॉयड स्मार्टफोन? ये तरीके अपना लिए तो रॉकेट जैसी हो जाएगी स्पीड

कुछ समय तक यूज करने के बाद एंड्रॉयड स्मार्टफोन की स्पीड स्लो हो जाती है. इसके पीछे ऑपरेटिंग सिस्टम का पुराना होना और डिवाइस स्टोरेज का फुल होने जैसे कई कारण हो सकते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 11 Oct 2025 08:41 AM (IST)
Preferred Sources

कुछ समय तक लगातार इस्तेमाल करने के बाद एंड्रॉयड स्मार्टफोन स्लो होने लगते हैं. नया फोन जहां टच करते ही रिस्पॉन्ड करता है, वहीं थोड़े महीनों बाद इसके रिस्पॉन्स का समय बढ़ जाता है. इस कारण कई बार कुछ जरूरी काम करते हुए झुंझलाहट होने लगती है और आसान कामों में भी लंबा समय लग जाता है. आज हम आपको फोन के स्लो होने के कारण और फिर से इसकी स्पीड बढ़ाने के तरीके बताने जा रहे हैं. 

क्यों स्लो हो जाते हैं स्मार्टफोन?

ज्यादा बैकग्राउंड एक्टिविटीज- बैकग्राउंड में चल रही कई ऐप्स फोन की स्पीड को स्लो कर देती है. पुराने मॉडल में यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है. 

सेटिंग में गड़बड़- कई बार ऑटो-सिंक, लोकेशन एक्सेस और बैकग्राउंड डेटा ट्रांसफर के कारण फोन की स्पीड कम हो जाती है. इसलिए गैर-जरूरी ऐप्स को सारी परमिशन न दें.

कमजोर नेटवर्क- कई बार कमजोर नेटवर्क के कारण भी फोन सही स्पीड पर काम नहीं कर पाता. अनस्टेबल नेटवर्क के कारण ऐप्स और वेबसाइट को लोड होने में ज्यादा समय लगता है. 

पुराना सॉफ्टवेयर- अगर आप पुराने एंड्रॉयड वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें आए बग्स फोन की परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं. फोन में जितना पुराना एंड्रॉयड वर्जन होगा, उसके स्लो होने के उतने ही ज्यादा चांसेस हैं.

स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करें?

फोन को रिस्टार्ट करें- फोन को रिस्टार्ट करने से टेंपरेरी मेमोरी खाली हो जाएगी, जिससे स्पीड बढ़ेगी. इससे बैकग्राउंट एक्टिविटीज बंद हो जाती है और फोन की परफॉर्मेंस में सुधार होता है.

डिवाइस स्पेस को रखें खाली- अपने फोन से गैर-जरूरी ऐप्स और फाइल्स को हटा दें. इससे फोन का स्पेस खाली होगा और आपका फोन ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड भी लगेगा. इससे आपके लिए जरूरी ऐप्स और फाइल्स ढूंढना आसान हो जाएगा. 

फोन को रखें अपडेटेड- अपने फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को लगातार अपडेट करते रहें. इससे परफॉर्मेंस से संबंधित दिक्कत तो दूर होती ही है, साथ ही फोन में सुरक्षा संबंधित खामी रहने का भी खतरा नहीं रहता. इसके अलावा आपके अपडेट से नए फीचर्स का फायदा उठाने का भी मौका मिलता है.

ये भी पढ़ें-

Oppo Reno 15 Pro Max में मिलेगा 200MP का धांसू कैमरा, अनुमानित कीमत और लॉन्च टाइमलाइन आ गई सामने

Published at : 11 Oct 2025 08:41 AM (IST)
Tags :
Smartphone Android Tips And Tricks TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'एअर इंडिया के बोइंग 787 विमानों की उड़ानें रोकें', पायलट संगठन ने सरकार को लिखी चिट्ठी, रखीं ये तीन डिमांड
'एअर इंडिया के बोइंग 787 विमानों की उड़ानें रोकें', पायलट संगठन ने सरकार को लिखी चिट्ठी, रखीं ये तीन डिमांड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में जाति आधारित रैली को लेकर हाई कोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब, पूछा- क्या करेंगे?
यूपी में जाति आधारित रैली को लेकर हाई कोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब, पूछा- क्या करेंगे?
इंडिया
'मैं ही अकेला मर्द हूं...दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं भेजा BNSS नोटिस', केंद्र पर भड़के ओवैसी
'मैं ही अकेला मर्द हूं...दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं भेजा BNSS नोटिस', केंद्र पर भड़के ओवैसी
क्रिकेट
रोहित शर्मा को बनाया गया कप्तान, विराट हुए टीम से बाहर, पढ़िए क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खबर
रोहित शर्मा को बनाया गया कप्तान, विराट हुए टीम से बाहर, पढ़िए क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खबर
Advertisement

वीडियोज

करवा चौथ पर जुदाई की कसम, पति को बाय, प्रेमी का वेलकम
Road Rage: Coimbatore में कार ने स्कूटी वाले को रौंदा, रौंगटे खड़े कर देगा ये Video!
बंटेंगे तो कटेंगे SEASON 2! | Bihar Election 2025 | CM Yogi
Sandeep Chaudhary: बंटेंगे तो कटेंगे... हर चुनाव में यही रटेंगे!
National Habit: पटना Metro से London तक, भारतीयों की पीक ने दुनिया में कराई थू-थू!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'एअर इंडिया के बोइंग 787 विमानों की उड़ानें रोकें', पायलट संगठन ने सरकार को लिखी चिट्ठी, रखीं ये तीन डिमांड
'एअर इंडिया के बोइंग 787 विमानों की उड़ानें रोकें', पायलट संगठन ने सरकार को लिखी चिट्ठी, रखीं ये तीन डिमांड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में जाति आधारित रैली को लेकर हाई कोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब, पूछा- क्या करेंगे?
यूपी में जाति आधारित रैली को लेकर हाई कोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब, पूछा- क्या करेंगे?
इंडिया
'मैं ही अकेला मर्द हूं...दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं भेजा BNSS नोटिस', केंद्र पर भड़के ओवैसी
'मैं ही अकेला मर्द हूं...दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं भेजा BNSS नोटिस', केंद्र पर भड़के ओवैसी
क्रिकेट
रोहित शर्मा को बनाया गया कप्तान, विराट हुए टीम से बाहर, पढ़िए क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खबर
रोहित शर्मा को बनाया गया कप्तान, विराट हुए टीम से बाहर, पढ़िए क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खबर
टेलीविजन
लाल सूट और मांग में सिंदूर... करवा चौथ पर यूं सजीं मुस्लिम एक्ट्रेस हिना खान, पति ने दिया इतना महंगा तोहफा
लाल सूट और मांग में सिंदूर... करवा चौथ पर यूं सजीं मुस्लिम एक्ट्रेस, पति से मिला महंगा तोहफा
विश्व
अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुतक्की की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों पर बैन, तालिबान की जमकर आलोचना
अफगान विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों पर बैन, तालिबान की जमकर हुई आलोचना
ट्रेंडिंग
पति फोन पर लगा था और पत्नी ने लड़के के साथ...वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा
पति फोन पर लगा था और पत्नी ने लड़के के साथ...वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा
शिक्षा
UGC ने 37 विश्वविद्यालयों को दिया अल्टीमेटम, वेबसाइट पर जरूरी जानकारियां अपलोड न करने पर पड़ेगा बड़ा असर
UGC ने 37 विश्वविद्यालयों को दिया अल्टीमेटम, वेबसाइट पर जरूरी जानकारियां अपलोड न करने पर पड़ेगा बड़ा असर
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
Embed widget