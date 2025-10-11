हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीOppo Reno 15 Pro Max में मिलेगा 200MP का धांसू कैमरा, अनुमानित कीमत और लॉन्च टाइमलाइन आ गई सामने

Oppo Reno 15 Pro Max में मिलेगा 200MP का धांसू कैमरा, अनुमानित कीमत और लॉन्च टाइमलाइन आ गई सामने

Oppo Reno 15 Pro Max की अनुमानित कीमत और लॉन्च टाइमलाइन सामने आ गई है. इस फोन में 200MP प्राइमरी कैमरा के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 11 Oct 2025 07:21 AM (IST)
Oppo Reno 15 series को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार लीक्स सामने आ रही हैं. कंपनी इस सीरीज में Reno 15 Pro Max नाम से एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है. इस फोन की लॉन्च टाइमलाइन और अनुमानित कीमत लीक हो गई है. कयास लगाए जा रहे हैं कि Oppo Reno 14 Pro की जगह ले सकता है या लाइनअप में एक नया एडिशन भी हो सकता है. आइए जानते हैं कि इस अपकमिंग फोन के बारे में क्या-क्या जानकारी मिली है. 

Reno 15 Pro Max के संभावित स्पेसिफिकेशंस

ऐसा माना जा रहा है कि Oppo Reno 15 Pro Max में 6.78 इंच का LTPO OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आएगा. इस फोन में मीडियाटेक डायमेंसिटी 9400 प्रोसेसर और 6,500mAh की बैटरी मिलने की उम्मीद है. यह फोन एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड ColorOS 16 पर रन करेगा. कैमरा की बात करें तो इसके रियर में 200MP का प्राइमरी लेंस, 50MP का टेलीफोटो कैमरा और एक अल्ट्रावाइड सेंसर मिल सकता है. फ्रंट में यह 50MP लेंस के साथ आ सकता है. 

अनुमानित कीमत और लॉन्च टाइमलाइन

भारत में इस फोन को 55,000 रुपये की शुरुआती कीमत पर लाया जा सकता है. इसी साल यह फोन चीन में लॉन्च होगा और अगले साल की शुरुआत में इसे भारत समेत दूसरे बाजारों में भी लॉन्च किया जा सकता है. इस सीरीज में प्रो मैक्स मॉडल के अलावा Reno 15 और Reno 15 Pro भी लॉन्च होने की संभावना है इन सभी स्मार्टफोन्स में 120Hz 1.5K OLED स्क्रीन दी जा सकती है. मुकाबले की बात करें तो अब तक सामने आ चुके फीचर्स के आधार पर ओप्पो के अपकमिंग हैंडसेट्स को POCO F6 5G और Vivo V25 Pro 5G जैसे स्मार्टफोन्स से कड़ी टक्कर मिल सकती है. 

Samsung Galaxy M17 5G ट्रिपल कैमरा सेटअप और 5000mAH की दमदार बैटरी के साथ हुआ लॉन्च, जानें कीमत

Published at : 11 Oct 2025 07:21 AM (IST)
Tags :
OPPO TECH NEWS Oppo Reno 15 Series Oppo Reno 15 Pro Max
Earthquake: सुबह-सुबह यहां डोल गई धरती, 7.1 तीव्रता का आया जोरदार भूकंप, जानें ताजा अपडेट
देर रात गाजियाबाद के होटल में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने 15 लोगों को किया रेस्क्यू
'मैं ही अकेला मर्द हूं...दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं भेजा BNSS नोटिस', केंद्र पर भड़के ओवैसी
2025 में वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 8 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय शामिल
Earthquake: सुबह-सुबह यहां डोल गई धरती, 7.1 तीव्रता का आया जोरदार भूकंप, जानें ताजा अपडेट
देर रात गाजियाबाद के होटल में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने 15 लोगों को किया रेस्क्यू
'मैं ही अकेला मर्द हूं...दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं भेजा BNSS नोटिस', केंद्र पर भड़के ओवैसी
2025 में वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 8 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय शामिल
लाल सूट और मांग में सिंदूर... करवा चौथ पर यूं सजीं मुस्लिम एक्ट्रेस हिना खान, पति ने दिया इतना महंगा तोहफा
बूंद-बूंद को तरसेगा पाकिस्तान! सिंधु जल संधि टूटने के बाद एक और झटका, भारत ने सावलकोट परियोजना को दी मंजूरी
पति फोन पर लगा था और पत्नी ने लड़के के साथ...वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा
UGC ने 37 विश्वविद्यालयों को दिया अल्टीमेटम, वेबसाइट पर जरूरी जानकारियां अपलोड न करने पर पड़ेगा बड़ा असर
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
