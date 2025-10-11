Oppo Reno 15 series को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार लीक्स सामने आ रही हैं. कंपनी इस सीरीज में Reno 15 Pro Max नाम से एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है. इस फोन की लॉन्च टाइमलाइन और अनुमानित कीमत लीक हो गई है. कयास लगाए जा रहे हैं कि Oppo Reno 14 Pro की जगह ले सकता है या लाइनअप में एक नया एडिशन भी हो सकता है. आइए जानते हैं कि इस अपकमिंग फोन के बारे में क्या-क्या जानकारी मिली है.

Reno 15 Pro Max के संभावित स्पेसिफिकेशंस

ऐसा माना जा रहा है कि Oppo Reno 15 Pro Max में 6.78 इंच का LTPO OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आएगा. इस फोन में मीडियाटेक डायमेंसिटी 9400 प्रोसेसर और 6,500mAh की बैटरी मिलने की उम्मीद है. यह फोन एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड ColorOS 16 पर रन करेगा. कैमरा की बात करें तो इसके रियर में 200MP का प्राइमरी लेंस, 50MP का टेलीफोटो कैमरा और एक अल्ट्रावाइड सेंसर मिल सकता है. फ्रंट में यह 50MP लेंस के साथ आ सकता है.

अनुमानित कीमत और लॉन्च टाइमलाइन

भारत में इस फोन को 55,000 रुपये की शुरुआती कीमत पर लाया जा सकता है. इसी साल यह फोन चीन में लॉन्च होगा और अगले साल की शुरुआत में इसे भारत समेत दूसरे बाजारों में भी लॉन्च किया जा सकता है. इस सीरीज में प्रो मैक्स मॉडल के अलावा Reno 15 और Reno 15 Pro भी लॉन्च होने की संभावना है इन सभी स्मार्टफोन्स में 120Hz 1.5K OLED स्क्रीन दी जा सकती है. मुकाबले की बात करें तो अब तक सामने आ चुके फीचर्स के आधार पर ओप्पो के अपकमिंग हैंडसेट्स को POCO F6 5G और Vivo V25 Pro 5G जैसे स्मार्टफोन्स से कड़ी टक्कर मिल सकती है.

ये भी पढ़ें-

Samsung Galaxy M17 5G ट्रिपल कैमरा सेटअप और 5000mAH की दमदार बैटरी के साथ हुआ लॉन्च, जानें कीमत