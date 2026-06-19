iPhone यूजर्स को भी मिलेगी Android वाली मौज! iOS 27 में आएंगे ये धांसू फीचर्स

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom फोटो एडिटिंग में एआई फीचर्स से सब्जेक्ट को रिपोजिशन करना संभव होगा।

iOS 27 Features: एक समय था, जब एंड्रॉयड और iOS के फीचर में काफी अंतर होता था. अब यह अंतर कम होना शुरू हुआ है. ऐप्पल और गूगल दोनों ही एक-दूसरे से इंस्पिरेशन लेकर फीचर्स और दूसरी इम्प्रूवमेंट ला रही हैं. iOS 27 अपडेट इसका ताजा उदाहरण है, जिसमें आईफोन यूजर्स को एंड्रॉयड वाले कई फीचर्स मिलने जा रहे हैं. आज एक नजर डालते हैं कि आईफोन यूजर्स को नई अपडेट में एंड्रॉयड जैसे कौन-कौन से फीचर्स मिलने वाले हैं.

अलग-अलग वॉल्यूम कंट्रोल

iOS 27 अपडेट के बाद यूजर को एंड्रॉयड की तरह रिंगटोन, सिस्टम साउंड और अलार्म के लिए अलग-अलग वॉल्यूम कंट्रोल मिलेगा. अभी तक ऐसा नहीं था और रिंगटोन के लिए सेट किया गया वॉल्यूम लेवल ही अलार्म के लिए सेट हो जाता था. नई अपडेट में ऐप्पल ने यह फ्लेक्सिबिलिटी देते हुए अलग-अलग वॉल्यूम कंट्रोल दिए हैं. अब यूजर रिंगटोन, सिस्टम अलर्ट और अलार्म के लिए अलग-अलग वॉल्यूम सेलेक्ट कर पाएंगे.

क्लिपबोर्ड सजेशन

एंड्रॉयड पर जब आप कोई टेक्स्ट कॉपी करते या स्क्रीनशॉट लेते हैं तो यह कीबोर्ड के टूलबार में ऑटोमैटिकली अपीयर हो जाता है. यह एक छोटा, लेकिन बहुत काम का फीचर है, जो कॉपी-पेस्ट को आसान बना देता है. अब ऐप्पल ने iOS 27 अपडेट में ऐसा फीचर दिया है. यह कॉपी किए गए कंटेट और स्क्रीनशॉट को क्लिपबोर्ड सजेशन में दिखाएगा. इसके साथ ही कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए लॉन्ग प्रेस की जरूरत खत्म हो गई है.

वीडियो के लिए लाइव कैप्शन

एंड्रॉयड किसी भी वीडियो पर रियल-टाइम में कैप्शन जनरेट कर सकता है, भले ही इस पर कोई सबटाइटल न हों. शोर-शराबे वाली जगहों पर या बिना हेडफोन वीडियो देखते समय यह फीचर खूब काम आता है. iOS 27 में भी ऐसा फीचर जोड़ा गया है, जो वीडियो पर कैप्शन जनरेट कर देगा. इसके अलावा यह फीचर दूसरी भाषा के कैप्शन को भी ट्रांसलेट कर पाएगा.

फोटो एडिटिंग के लिए एआई फीचर्स

पिछले कुछ सालों में गूगल ने गूगल फोटोज में कई एआई-पावर्ड फीचर्स शामिल किए हैं. इसमें मैजिक एडिटर जैसा फीचर भी है, जिसकी मदद से आप अपनी फोटो से अनचाहे ऑब्जेक्ट को हटा सकते हैं. यह फोटो को रिफ्रेम करने का भी ऑप्शन देता है. आईफोन यूजर को भी ऐसा फीचर मिलने जा रहा है. iOS 27 में फोटोज ऐप को कई फीचर्स मिलने जा रहे हैं, जिनमें से रिफ्रेम एक ऐसा ही फीचर है. इसकी मदद से आप किसी फोटो में सब्जेक्ट को रिपोजिशन कर पाएंगे.

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