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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone यूजर्स को भी मिलेगी Android वाली मौज! iOS 27 में आएंगे ये धांसू फीचर्स

iPhone यूजर्स को भी मिलेगी Android वाली मौज! iOS 27 में आएंगे ये धांसू फीचर्स

iOS 27 Features: आईफोन और एंड्रॉयड फोन के फीचर के बीच अंतर लगातार घटता जा रहा है. ऐप्पल ने iOS 27 अपडेट में एंड्रॉयड से इंस्पायर कई नए फीचर्स रोल आउट किए हैं.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 19 Jun 2026 06:57 AM (IST)
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  • फोटो एडिटिंग में एआई फीचर्स से सब्जेक्ट को रिपोजिशन करना संभव होगा।

iOS 27 Features: एक समय था, जब एंड्रॉयड और iOS के फीचर में काफी अंतर होता था. अब यह अंतर कम होना शुरू हुआ है. ऐप्पल और गूगल दोनों ही एक-दूसरे से इंस्पिरेशन लेकर फीचर्स और दूसरी इम्प्रूवमेंट ला रही हैं. iOS 27 अपडेट इसका ताजा उदाहरण है, जिसमें आईफोन यूजर्स को एंड्रॉयड वाले कई फीचर्स मिलने जा रहे हैं. आज एक नजर डालते हैं कि आईफोन यूजर्स को नई अपडेट में एंड्रॉयड जैसे कौन-कौन से फीचर्स मिलने वाले हैं.

अलग-अलग वॉल्यूम कंट्रोल

iOS 27 अपडेट के बाद यूजर को एंड्रॉयड की तरह रिंगटोन, सिस्टम साउंड और अलार्म के लिए अलग-अलग वॉल्यूम कंट्रोल मिलेगा. अभी तक ऐसा नहीं था और रिंगटोन के लिए सेट किया गया वॉल्यूम लेवल ही अलार्म के लिए सेट हो जाता था. नई अपडेट में ऐप्पल ने यह फ्लेक्सिबिलिटी देते हुए अलग-अलग वॉल्यूम कंट्रोल दिए हैं. अब यूजर रिंगटोन, सिस्टम अलर्ट और अलार्म के लिए अलग-अलग वॉल्यूम सेलेक्ट कर पाएंगे.

क्लिपबोर्ड सजेशन

एंड्रॉयड पर जब आप कोई टेक्स्ट कॉपी करते या स्क्रीनशॉट लेते हैं तो यह कीबोर्ड के टूलबार में ऑटोमैटिकली अपीयर हो जाता है. यह एक छोटा, लेकिन बहुत काम का फीचर है, जो कॉपी-पेस्ट को आसान बना देता है. अब ऐप्पल ने iOS 27 अपडेट में ऐसा फीचर दिया है. यह कॉपी किए गए कंटेट और स्क्रीनशॉट को क्लिपबोर्ड सजेशन में दिखाएगा. इसके साथ ही कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए लॉन्ग प्रेस की जरूरत खत्म हो गई है.

वीडियो के लिए लाइव कैप्शन

एंड्रॉयड किसी भी वीडियो पर रियल-टाइम में कैप्शन जनरेट कर सकता है, भले ही इस पर कोई सबटाइटल न हों. शोर-शराबे वाली जगहों पर या बिना हेडफोन वीडियो देखते समय यह फीचर खूब काम आता है. iOS 27 में भी ऐसा फीचर जोड़ा गया है, जो वीडियो पर कैप्शन जनरेट कर देगा. इसके अलावा यह फीचर दूसरी भाषा के कैप्शन को भी ट्रांसलेट कर पाएगा. 

फोटो एडिटिंग के लिए एआई फीचर्स

पिछले कुछ सालों में गूगल ने गूगल फोटोज में कई एआई-पावर्ड फीचर्स शामिल किए हैं. इसमें मैजिक एडिटर जैसा फीचर भी है, जिसकी मदद से आप अपनी फोटो से अनचाहे ऑब्जेक्ट को हटा सकते हैं. यह फोटो को रिफ्रेम करने का भी ऑप्शन देता है. आईफोन यूजर को भी ऐसा फीचर मिलने जा रहा है. iOS 27 में फोटोज ऐप को कई फीचर्स मिलने जा रहे हैं, जिनमें से रिफ्रेम एक ऐसा ही फीचर है. इसकी मदद से आप किसी फोटो में सब्जेक्ट को रिपोजिशन कर पाएंगे.

ये भी पढ़ें- MRI का दौर गया? एआई की मदद से फुल बॉडी स्कैन करेगा यह डिवाइस

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 19 Jun 2026 06:57 AM (IST)
Tags :
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