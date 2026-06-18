MRI का दौर गया? एआई की मदद से फुल बॉडी स्कैन करेगा यह डिवाइस

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मिडजर्नी ने नया स्कैनर पेश किया, MRI जैसे परिणाम देगा।

यह अल्ट्रासोनिक डिवाइस पानी और सेंसर से शरीर स्कैन करेगा।

कोई रेडिएशन नहीं, MRI से कम समय में सुरक्षित स्कैन।

स्कैनर शुरुआती स्टेज में, 2028 तक 50,000 की उपलब्धता का लक्ष्य।

Midjourney Scanner: क्या अब MRI की जरूरत नहीं रहेगी और एआई की मदद से फुल बॉडी स्कैन होने लगेंगे? यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि क्योंकि एआई इमेज जनरेशन मॉडल के लिए पॉपुलर कंपनी Midjourney ने एक नया स्कैनर पेश किया है. Midjourney Scanner नाम से आए इस मेडिकल डिवाइस को लेकर कंपनी का दावा है कि यह कम समय में MRI के बराबर रिजल्ट दे सकता है और इसमें से किसी प्रकार की रेडिएशन भी नहीं निकलेगी. बता दें कि बीते कुछ समय से टेक कंपनियों का एआई हार्डवेयर पर फोकस बढ़ा है.

कैसे काम करेगा Midjourney Scanner?

Midjourney के सीईओ David Holz ने इस प्रोजेक्ट को वीयर्ड और क्रेजी, लेकिन शानदार और उम्मीदों से भरा बताया है. कंपनी का स्कैनर एक अल्ट्रासॉनिक डिवाइस है, जो सेंसर की मदद से पूरी बॉडी को स्कैन कर सकता है और इसके लिए एक मिनट तक पानी में खड़े रहने की जरूरत होगी. कंपनी का कहना है कि इस डिवाइस में लगे सेंसर अलग-अलग एंगल से शरीर में अल्ट्रासॉनिक वेव्ज भेजते हैं. फिर इसकी मदद से शरीर के अंदर की वर्टिकल स्लाइसेस को कैप्चर कर मसल्स, फैट, बोन्स और ऑर्गन के लिए एक 3D मैप तैयार किया जाता है. स्कैनिंग के दौरान पूरे शरीर के अंदर की सारी जरूरी जानकारी जुटाई जा सकती है. कंपनी के सीईओ का दावा है कि यह स्कैनर कई मामलों में MRI के बराबर इमेज क्वालिटी दे सकता है.

रेडिएशन का भी खतरा नहीं

यह स्कैनर साउंड वेव्ज और पानी का यूज करता है इसलिए इसमें से कोई रेडिएशन या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होता. इस लिहाज से यह MRI की तुलना में सुरक्षित माना जा रहा है. वहीं MRI में 30-90 मिनट का समय लगता है. यह स्कैनर इसी काम को सिर्फ एक मिनट में पूरा कर सकता है. कंपनी का कहना है कि वह फुल बॉडी स्कैनिंग को स्पा की तरह बनाना चाहती है.

कब तक अवेलेबल होगा Midjourney Scanner?

अभी यह स्कैनर शुरुआती स्टेज में है और इसे क्लिनिकली वेरिफाई भी नहीं किया गया है. कंपनी का कहना है कि डायग्नोस्टिक मेडिकल यूज के लिए इसे यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन चाहिए होगी, लेकिन यह बॉडी कंपोजिशन मैप्स के साथ इसकी शुरुआत करेगी, जिसके लिए परमिशन जल्दी मिल सकती है. कंपनी अगले साल सैन फ्रांसिस्को में एक Midjourney Spa ओपन करेगी, जहां इस स्कैनर को डिप्लॉय किया जाएगा. हर स्पा में ऐसे 10 स्कैनर रखे जाएंगे. 2028 तक कंपनी ऐसे स्पा की संख्या बढ़ाएगी और अगले छह सालों में 50,000 स्कैनर अवेलबल करवाने के टारगेट के साथ आगे बढ़ रही है.

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