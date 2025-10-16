एंड्रॉयड स्मार्टफोन ट्रैक करता है आपका सारा डेटा, हर एक्शन पर नजर, ऐसे करें डिलीट

टेक्नोलॉजी के इस युग में अधिकतर काम मोबाइल से होने लगे हैं. ऑनलाइन सामान ऑर्डर करना हो, किसी से बात करनी हो, कोई फोटो या वीडियो लेना हो या सोशल मीडिया पर दुनिया से कनेक्ट रहना हो, जेब से मोबाइल निकालकर ये सारे काम घर बैठे हो सकते हैं. अब जब फोन से इतने सारे काम हो रहे हैं तो इसके पास आपकी सारी जानकारी भी मौजूद है. इस जानकारी का इस्तेमाल आपको ट्रैक करने के लिए हो सकता है. बता दें कि एंड्रॉयड स्मार्टफोन में ऐसा सिस्टम होता है, जो आपकी बिना जानकारी के भी आपका डेटा ट्रैक करता रहता है. राहत की बात यह है कि आप इस डेटा को डिलीट कर सकते हैं. चलिए आज इसे डिलीट करने का तरीका जानते हैं.

ऐप्स से डेटा लेता है यह सिस्टम

एंड्रॉयड स्मार्टफोन में एंड्रॉयड सिस्टम इंटेलिजेंस होता है, जो ऐप्स से डेटा कलेक्ट करता है. आप किस ऐप को कितने समय और किस काम के लिए यूज कर रहे हैं, यह सब जानकारी सिस्टम इंटेलीजेंस के पास जाती है. इस जानकारी की डिलीट करने के लिए कुछ आसान स्टेप्स हैं.

ऐसे करें डिलीट

सिस्टम के ट्रैक किए हुए डेटा को डिलीट करने के लिए सबसे पहले मोबाइल की सेटिंग में जाएं. यहां आप स्क्रॉल कर या सर्च के जरिए एंड्रॉयड सिस्टम पर पहुंचें. इसे ओपन करने पर आपको ऐप कंटेट का ऑप्शन दिखेगा. इस पर टैप करने पर Android System Intelligence का ऑप्शन नजर आएगा. इसे ओपन करने पर कीबोर्ड, ऑन डिवाइस रिकग्नेशन और क्लियर डेटा का ऑप्शन दिख जाएगा. इसमें क्लियर डेटा पर टैप करें और यह आपसे पूछेगा कि आप पिछले एक घंटे, 24 घंटे या पूरे डेटा में से किसे डिलीट करना चाहते हैं. इसमें आप अपनी मर्जी से किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें. इसके बाद क्लियर डेटा पर टैप करते ही फोन में स्टोर आपका डेटा डिलीट हो जाएगा.

