YEAR ENDER 2025: WhatsApp में चैटिंग हो गई और भी मजेदार, इस साल आए ये शानदार नए फीचर्स

Year Ender 2025: WhatsApp यूजर्स के लिए साल 2025 काफी खास रहा है. इस साल कंपनी अपने यूजर्स के लिए कई शानदार फीचर लेकर आई है, जिनसे प्राइवेसी और सिक्योरिटी बेहतर हुई है और इस मैसेजिंग ऐप को यूज करना भी आसान हुआ है. आज हम आपके लिए इस साल व्हाट्सऐप में आए कुछ नए फीचर्स की लिस्ट लेकर आए हैं.

वॉइस और वीडियो मैसेज

अब अगर आप व्हाट्सऐप पर किसी को वॉइस या वीडियो कॉल करते हैं और सामने वाले यूजर ने कॉल पिक नहीं की तो आप वॉइस या वीडियो नोट ड्रॉप कर सकते हैं. सामने वाले यूजर के कॉल पिक न करने पर आपके पास वॉइस या वीडियो नोट रिकॉर्ड करने का ऑप्शन आ जाता है.

पासकी वेरिफिकेशन

व्हाट्सऐप पर अब वेरिफिकेशन के लिए OTP की जरूरत नहीं है. यूजर चाहे तो OTP की जगह फेस या फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन का भी यूज कर सकते हैं. इससे यूजर को तो सहूलियत होगी ही साथ ही SMS या सिम स्वैप कर होने वाले फ्रॉड पर भी रोक लगेगी.

मैसेज ट्रांसलेशन

व्हाट्सऐप में अब एआई की मदद से मैसेज ट्रांसलेट किए जा सकते हैं. इससे आप किसी भी भाषा में आए मैसेज को बिना किसी दूसरी ऐप या दूसरे यूजर की मदद लिए समझ सकते हैं. यह फीचर इंग्लिश, स्पैनिश, हिंदी, पुर्तगाली, रूसी समेत कई भाषाओं को सपोर्ट करता है.

मेटा एआई अपग्रेड

मेटा एआई असिस्टेंट अब व्हाट्सऐप में एक साथ कई काम कर सकता है. इसमें इनकोग्निटो मोड को भी जोड़ा गया है, जो यूजर को प्राइवेट कन्वर्सेशन करने का ऑप्शन देता है. इसके अलावा अब यूजर टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देकर इमेज जनरेट कर उसे स्टेटस में अपलोड भी कर सकते हैं.

मल्टी-अकाउंट सपोर्ट

व्हाट्सऐप ने इसी साल आईफोन यूजर के लिए मल्टी-अकाउंट सपोर्ट लॉन्च कर दिया है. यानी अब एक ही आईफोन पर यूजर एक साथ दो अकाउंट चला सकेंगे. हाल ही में इस फीचर को रोलआउट किया गया है.

स्क्रीन शेयरिंग

अब स्क्रीन शेयर करने के लिए यूजर को गूगल मीट या जूम आदि पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा. व्हाट्सऐप ने इसी साल ऑडियो कॉल के दौरान भी स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन दे दिया है. यह एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पर काम करता है.

