Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom जियो के पास सर्वाधिक सब्सक्राइबर, पर एयरटेल ने बेहतर अनुभव दिया.

Airtel vs Jio : घर में इंटरनेट यूज करते समय अच्छी स्पीड मिलना ही काफी नहीं होता है. इसके साथ नेटवर्क का लगातार बेहतर तरीके से काम करना भी जरूरी है. कई बार वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन मीटिंग या बड़ी फाइल डाउनलोड करते समय इंटरनेट की परफॉर्मेंस में अंतर देखने को मिलता है. ऐसे में घर के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्शन चुनने से पहले यह जानना जरूरी हो जाता है कि कौन-सी कंपनी बेहतर इंटरनेट एक्सपीरियंस दे रही है. इसी से जुड़ी एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें देश की बड़ी ब्रॉडबैंड कंपनियों की इंटरनेट सेवाओं की तुलना की गई है. इस रिपोर्ट में Airtel ने Reliance Jio और BSNL को पीछे छोड़ते हुए सभी प्रमुख कैटेगरी में पहला नंबर हासिल किया है.

ब्रॉडबैंड एक्सपीरियंस में Airtel सबसे आगे

Opensignal ने हाल ही में भारत के लिए अपनी लेटेस्ट Fixed Broadband Experience Report जारी की है. इसमें देश की ब्रॉडबैंड कंपनियों की इंटरनेट सर्विस और यूजर्स को मिलने वाले एक्सपीरियंस की तुलना की गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, Airtel ने पांचों Overall Experience कैटेगरी में जीत दर्ज की है. इनमें ब्रॉडबैंड रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंट क्वालिटी, डाउनलोड स्पीड, अपलोड स्पीड और वीडियो एक्सपीरियंस शामिल हैं.

डाउनलोड और अपलोड स्पीड में भी बनाई बढ़त

इंटरनेट की स्पीड के मामले में Airtel ने Jio से करीब 26-27 फीसदी बेहतर प्रदर्शन किया है, हालांकि इस कैटेगरी में BSNL भी पीछे नहीं है. सरकारी टेलीकॉम कंपनी डाउनलोड स्पीड में Airtel से सिर्फ 0.5Mbps और अपलोड स्पीड में 0.8Mbps पीछे रही. ऐसे में स्पीड के मामले में BSNL ने दूसरा नंबर हासिल किया.

नेटवर्क के भरोसे के मामले में Airtel ने Jio को पछाड़ा

रिपोर्ट में इंटरनेट कनेक्शन की विश्वसनीयता के मामले में भी Airtel ने बेहतर प्रदर्शन किया है. Opensignal के 100 से 1,000 के स्केल पर Airtel को 486 पॉइंट मिले, जबकि Jio का स्कोर 423 रहा. ऐसे में नेटवर्क के भरोसेमंद प्रदर्शन के मामले में Airtel ने Jio पर बढ़त बनाई है.

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सब्सक्राइबर्स के मामले में Jio आगे

बेहतर इंटरनेट एक्सपीरियंस की रैंकिंग में Airtel भले ही पहले नंबर पर हो, लेकिन वायर्ड ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स की संख्या के मामले में Jio आगे है. TRAI के अगस्त 2026 के आंकड़ों के मुताबिक, Jio के 1.48 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं. वहीं Airtel के 1.14 करोड़ और BSNL के 46 लाख यूजर हैं. ऐसे में यूजर्स की संख्या में Jio की बढ़त बरकरार है, जबकि Opensignal की लेटेस्ट रिपोर्ट में इंटरनेट एक्सपीरियंस के मामले में Airtel ने बाजी मारी है.

Fixed Wireless Access में Airtel का दबदबा

रिपोर्ट में Fixed Wireless Access (FWA) सर्विस की भी तुलना की गई है. इस कैटेगरी में Airtel की औसत डाउनलोड स्पीड 32.4Mbps और अपलोड स्पीड 20.7Mbps दर्ज की गई. वहीं Jio की डाउनलोड स्पीड 25.7Mbps और अपलोड स्पीड 17.1Mbps रही. FWA नेटवर्क की विश्वसनीयता में Airtel को 450 पॉइंट मिले, जबकि Jio का स्कोर 382 रहा. वहीं कंसिस्टेंट क्वालिटी के मामले में Airtel ने 66.2 फीसदी स्कोर हासिल किया. Jio का स्कोर 55 फीसदी रहा.

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