Air Purifier Mistakes : सर्दियों की शुरुआत होते ही हवा की क्वालिटी लोगों की चिंता बढ़ाने लगती है. बाहर निकलने से लेकर घर के अंदर रहने तक, हर जगह प्रदूषण का असर महसूस होने लगता है. ऐसे में लोग घर की हवा को साफ रखने के लिए एयर प्यूरीफायर का सहारा लेते हैं. कई घरों में ये मशीनें घंटों चलती रहती हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोगों को इनके डिस्प्ले पर AQI का स्तर कम होता नहीं दिखाई देता है.

ऐसे में अक्सर लगता है कि मशीन ठीक से काम नहीं कर रही या फिर उसका फिल्टर कमजोर है. हालांकि, इसकी वजह आपके एयर प्यूरीफायर में नहीं, बल्कि उसे यूज करने के तरीके में छिपी हो सकती है. एक छोटी सी लापरवाही मशीन की पूरी परफॉर्मेंस पर असर डाल सकती है. तो आइए जानते हैं कि एयर प्यूरीफायर यूज करते समय कौन-सी गलती न करें.

एयर प्यूरीफायर यूज करते समय कौन-सी गलती न करें?

एयर प्यूरीफायर यूज करते समय सबसे बड़ी गलती कमरे के दरवाजे और खिड़कियां खुली छोड़ना है. ऐसा करने से बाहर की प्रदूषित हवा लगातार कमरे में आती रहती है और मशीन को बार-बार नई हवा साफ करनी पड़ती है. इससे AQI का स्तर जल्दी कम नहीं होता है, बिजली की खपत बढ़ सकती है और फिल्टर भी जल्दी खराब हो सकता है. ऐसे में एयर प्यूरीफायर चलाते समय कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें. साथ ही इनके आसपास मौजूद छोटे गैप को भी सील करें, जिससे बाहर की गंदी हवा अंदर न आ सके.



बंद कमरे में मिलेगा बेहतर रिजल्ट

एयर प्यूरीफायर बंद कमरे में ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है. इसकी CADR रेटिंग और कमरे की क्षमता भी बंद जगह में किए गए टेस्ट के आधार पर तय होती है. दरवाजे और खिड़कियां बंद रखने से बाहर की प्रदूषित हवा अंदर नहीं आती और मशीन कमरे में मौजूद धूल साथ ही PM2.5 कणों को तेजी से साफ कर पाती है. इससे AQI जल्दी कम हो सकता है और पंखे की स्पीड साथ ही शोर भी घट सकता है.

कमरे को कितनी देर तक बंद रखना चाहिए?

एयर प्यूरीफायर चलाने से करीब 30 मिनट पहले कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देना बेहतर है, हालांकि कमरे को पूरे दिन बंद रखना भी सही नहीं है. इससे कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ सकता है और कमरे में घुटन महसूस हो सकती है. इसलिए जब बाहर AQI सबसे कम हो, आमतौर पर दोपहर के शुरुआती समय में, करीब 10 मिनट के लिए खिड़कियां खोलें. इसके बाद उन्हें बंद कर दें और एयर प्यूरीफायर को कमरे की हवा साफ करने दें.

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दरवाजों और खिड़कियों के छोटे गैप भी करें बंद

सिर्फ दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देना हमेशा सही नहीं होता है. इनके किनारों और नीचे मौजूद छोटे गैप से भी बाहर की हवा अंदर आ सकती है. इसके लिए दरवाजे के नीचे ड्राफ्ट स्टॉपर या मुड़ा हुआ तौलिया लगाया जा सकता है. खिड़कियों के ढीले फ्रेम को सेल्फ-एडहेसिव वेदर स्ट्रिप की मदद से सील किया जा सकता है. इसके अलावा मोटे पर्दे लगाने से भी किनारों से आने वाली हवा को कम करने में मदद मिल सकती है.

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