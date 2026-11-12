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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAir Purifier Mistakes: महंगा एयर प्यूरीफायर भी नहीं देगा पूरा फायदा! यूज करते समय न करें ये गलती

Air Purifier Mistakes: महंगा एयर प्यूरीफायर भी नहीं देगा पूरा फायदा! यूज करते समय न करें ये गलती

सर्दियों में प्रदूषण से बचने के लिए एयर प्यूरीफायर चलाने के बाद भी AQI कम नहीं हो रहा है. इसकी वजह आपकी एक छोटी सी गलती हो सकती है. जानिए एयर प्यूरीफायर यूज करते समय किन बातों का ध्यान रखें.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 12 Nov 2026 10:43 AM (IST)
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Air Purifier Mistakes : सर्दियों की शुरुआत होते ही हवा की क्वालिटी लोगों की चिंता बढ़ाने लगती है. बाहर निकलने से लेकर घर के अंदर रहने तक, हर जगह प्रदूषण का असर महसूस होने लगता है. ऐसे में लोग घर की हवा को साफ रखने के लिए एयर प्यूरीफायर का सहारा लेते हैं. कई घरों में ये मशीनें घंटों चलती रहती हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोगों को इनके डिस्प्ले पर AQI का स्तर कम होता नहीं दिखाई देता है.

ऐसे में अक्सर लगता है कि मशीन ठीक से काम नहीं कर रही या फिर उसका फिल्टर कमजोर है. हालांकि, इसकी वजह आपके एयर प्यूरीफायर में नहीं, बल्कि उसे यूज करने के तरीके में छिपी हो सकती है. एक छोटी सी लापरवाही मशीन की पूरी परफॉर्मेंस पर असर डाल सकती है. तो आइए जानते हैं कि एयर प्यूरीफायर यूज करते समय कौन-सी गलती न करें. 

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एयर प्यूरीफायर यूज करते समय कौन-सी गलती न करें?

एयर प्यूरीफायर यूज करते समय सबसे बड़ी गलती कमरे के दरवाजे और खिड़कियां खुली छोड़ना है. ऐसा करने से बाहर की प्रदूषित हवा लगातार कमरे में आती रहती है और मशीन को बार-बार नई हवा साफ करनी पड़ती है. इससे AQI का स्तर जल्दी कम नहीं होता है, बिजली की खपत बढ़ सकती है और फिल्टर भी जल्दी खराब हो सकता है. ऐसे में एयर प्यूरीफायर चलाते समय कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें. साथ ही इनके आसपास मौजूद छोटे गैप को भी सील करें, जिससे बाहर की गंदी हवा अंदर न आ सके.
 
बंद कमरे में मिलेगा बेहतर रिजल्ट

एयर प्यूरीफायर बंद कमरे में ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है. इसकी CADR रेटिंग और कमरे की क्षमता भी बंद जगह में किए गए टेस्ट के आधार पर तय होती है. दरवाजे और खिड़कियां बंद रखने से बाहर की प्रदूषित हवा अंदर नहीं आती और मशीन कमरे में मौजूद धूल साथ ही PM2.5 कणों को तेजी से साफ कर पाती है. इससे AQI जल्दी कम हो सकता है और पंखे की स्पीड साथ ही शोर भी घट सकता है.

कमरे को कितनी देर तक बंद रखना चाहिए?

एयर प्यूरीफायर चलाने से करीब 30 मिनट पहले कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देना बेहतर है, हालांकि कमरे को पूरे दिन बंद रखना भी सही नहीं है. इससे कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ सकता है और कमरे में घुटन महसूस हो सकती है. इसलिए जब बाहर AQI सबसे कम हो, आमतौर पर दोपहर के शुरुआती समय में, करीब 10 मिनट के लिए खिड़कियां खोलें. इसके बाद उन्हें बंद कर दें और एयर प्यूरीफायर को कमरे की हवा साफ करने दें.

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दरवाजों और खिड़कियों के छोटे गैप भी करें बंद

सिर्फ दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देना हमेशा सही नहीं होता है. इनके किनारों और नीचे मौजूद छोटे गैप से भी बाहर की हवा अंदर आ सकती है. इसके लिए दरवाजे के नीचे ड्राफ्ट स्टॉपर या मुड़ा हुआ तौलिया लगाया जा सकता है. खिड़कियों के ढीले फ्रेम को सेल्फ-एडहेसिव वेदर स्ट्रिप की मदद से सील किया जा सकता है. इसके अलावा मोटे पर्दे लगाने से भी किनारों से आने वाली हवा को कम करने में मदद मिल सकती है.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 12 Nov 2026 10:43 AM (IST)
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