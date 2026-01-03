हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसिर्फ फ्लाइट के लिए नहीं बना Airplane Mode! रोज इसे यूज करने के 7 बड़े फायदे

सिर्फ फ्लाइट के लिए नहीं बना Airplane Mode! रोज इसे यूज करने के 7 बड़े फायदे

Airplane Mode: अधिकांश लोग Airplane Mode को सिर्फ हवाई यात्रा से जोड़कर देखते हैं लेकिन असल में यह फीचर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी काफी काम का साबित हो सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 03 Jan 2026 08:43 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Airplane Mode: अधिकांश लोग Airplane Mode को सिर्फ हवाई यात्रा से जोड़कर देखते हैं लेकिन असल में यह फीचर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी काफी काम का साबित हो सकता है. स्मार्टफोन में मौजूद यह छोटा-सा ऑप्शन बैटरी, फोकस और प्राइवेसी तक को बेहतर बना सकता है. आइए जानते हैं Airplane Mode के ऐसे फायदे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं.

बैटरी को लंबे समय तक चलाने में मदद

जब फोन का नेटवर्क, मोबाइल डेटा, Wi-Fi और ब्लूटूथ बंद हो जाते हैं तो बैटरी पर पड़ने वाला दबाव कम हो जाता है. Airplane Mode ऑन करने से फोन कम पावर खर्च करता है, जिससे बैटरी ज्यादा देर तक चलती है. खासतौर पर तब जब चार्जिंग का ऑप्शन पास में न हो.

फोन चार्जिंग होती है तेज

अगर आप फोन चार्ज करते समय Airplane Mode ऑन कर देते हैं, तो बैकग्राउंड में चलने वाली नेटवर्क एक्टिविटी बंद हो जाती है. इसका नतीजा यह होता है कि फोन सामान्य से तेज़ चार्ज हो जाता है और कम समय में ज्यादा बैटरी भर जाती है.

पढ़ाई और काम के दौरान फोकस बढ़ता है

बार-बार आने वाले कॉल, मैसेज और नोटिफिकेशन ध्यान भटकाते हैं. Airplane Mode ऑन करने से सभी तरह की रुकावटें रुक जाती हैं जिससे पढ़ाई, ऑफिस वर्क या किसी जरूरी टास्क पर फोकस बनाए रखना आसान हो जाता है.

कमजोर नेटवर्क की झंझट से राहत

कम नेटवर्क एरिया में फोन लगातार सिग्नल ढूंढता रहता है, जिससे बैटरी तेजी से गिरती है. ऐसे हालात में Airplane Mode ऑन करना समझदारी भरा कदम है. इससे फोन बेवजह सिग्नल सर्च नहीं करता और बैटरी भी सुरक्षित रहती है.

बच्चों के लिए सुरक्षित फोन यूज़

अगर आप बच्चे को गेम खेलने या वीडियो देखने के लिए फोन देते हैं, तो Airplane Mode काफी काम का है. इससे बच्चे गलती से कॉल नहीं करेंगे, इंटरनेट पर कुछ गलत कंटेंट भी नहीं खुलेगा और अनचाहे इन-ऐप खर्च से भी बचाव होगा.

प्राइवेसी और डेटा सेफ्टी में मदद

पब्लिक जगहों पर कई बार डेटा चोरी या ट्रैकिंग का खतरा रहता है. Airplane Mode ऑन करने से फोन सभी नेटवर्क से कट जाता है जिससे आपकी लोकेशन और डेटा ज्यादा सुरक्षित रहता है.

फोन हैंग या स्लो हो तो आसान समाधान

अगर फोन अचानक स्लो हो जाए या नेटवर्क से जुड़ी दिक्कत आए तो कुछ देर के लिए Airplane Mode ऑन करके फिर ऑफ करना मददगार होता है. इससे नेटवर्क रीफ्रेश होता है और कई बार समस्या अपने आप ठीक हो जाती है.

Published at : 03 Jan 2026 08:42 AM (IST)
Airplane Mode TECH NEWS HINDI
Embed widget